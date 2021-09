AGILE ROBOTS annonce la conclusion d'un financement de série C mené par SoftBank Vision Fund 2

Il apparaît qu'Agile Robots a réussi à lever un montant total de financement de plus de 130 millions de dollars en 2020, devenant ainsi l'entreprise ayant mobilisé le montant de financement le plus élevé dans le secteur de la robotique intelligente en 2020. Agile Robots est actuellement la seule licorne dans le domaine de la robotique intelligente à avoir une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars à l'échelle mondiale. Avec l'achèvement de ce cycle de financement, Agile Robots devient la première société de robotique intelligente dans laquelle SoftBank Vision Fund 2 a investi en Chine.

Fondée en 2018 et basée à Munich, en Allemagne, et à Pékin, en Chine, Agile Robots est une entreprise robotique de plateforme logicielle dotée d'un savoir-faire matériel dans le domaine de la robotique. La société, dont le pilier technique est le Centre aérospatial allemand (« DLR ») et dont le concept central est « l'autonomisation par l'intelligence artificielle », s'est engagée à promouvoir la combinaison de l'intelligence artificielle et de la robotique ainsi que l'innovation dans ces domaines, et à étendre l'application de la robotique à de nouveaux domaines. Le DLR n'est pas seulement le premier institut à envoyer des robots intelligents dans l'espace et à accomplir des tâches complexes telles que la collaboration homme-robot, mais aussi le premier au monde à proposer et à développer avec succès des robots commandés par la force et qui sont adoptés par les industries.

Agile Robots a développé et lancé de manière indépendante des produits logiciels et matériels tels que son système d'exploitation AgileCore pour la coordination de robots et d'accessoires tels que des effecteurs terminaux de différents fabricants, son robot intelligent contrôlé par la force DIANA, ses robots médicaux, ses mains humanoïdes dextres à cinq doigts et sa plateforme intelligente flexible (FIP). Grâce à ses capacités uniques en matière de recherche et de développement de matériels et de logiciels, Agile Robots a lancé son « travailleur robotique » très perturbateur qui fait office d'assistant intelligent pour tous types de travailleurs et de professionnels dans différents domaines, afin de les aider à accomplir des tâches banales ou dangereuses. Agile Robots ouvre ainsi de nouveaux « marchés océaniques bleus » pour les applications robotiques intelligentes. Actuellement, l'entreprise a déployé ses robots de production dans de multiples scénarios industriels. Les produits d'Agile Robots ont été lancés en production industrielle avec succès et ont fait l'objet d'applications à grande échelle dans les domaines médical, industriel (électronique grand public, automobile, bijouterie et autres scénarios d'assemblage et de fabrication de précision), agricole, éducatif et des services.

Agile Robots est en train de développer le marché au niveau mondial. L'entreprise a achevé l'aménagement stratégique de plusieurs régions, en particulier en ce qui concerne le marché chinois. En outre, la société a établi une coopération stratégique globale avec une société chinoise cotée en bourse spécialisée dans les robots de chirurgie orthopédique, une société de pointe spécialisée dans les robots de neurochirurgie, plusieurs hôpitaux généraux et spécialisés chinois de premier plan et plusieurs autres entreprises de premier plan au niveau mondial (telles que le géant international de la production de produits électroniques grand public, le premier fournisseur international de services de télécommunications et le premier fabricant mondial d'équipements électroniques, etc.) Avec l'achèvement de la commercialisation de ses produits, Agile Robots cherche à maintenir une forte croissance de ses ventes.

Le Dr Zhaopeng Chen, fondateur d'Agile Robots, a déclaré : « Grâce à une technologie unique combinant un système d'exploitation robotique et les meilleurs robots sensibles du monde, Agile Robots cherche à réaliser une percée fondamentale dans le domaine de la robotique et à introduire de manière réaliste la prochaine génération de robots dans les domaines de l'assemblage de précision intelligent et du traitement médical, qui ne peuvent être réalisés que par des êtres humains à l'heure actuelle. Avec le soutien de nos investisseurs et de nos clients de renom, nous sommes sûrs de faire entrer la robotique dans une nouvelle ère avec tous nos partenaires. »

« Dans le cadre de notre engagement continu envers le marché dynamique de Chine et pour aider les entrepreneurs à susciter une vague d'innovation, nous sommes ravis de nous associer au Dr Zhaopeng Chen, à Peter Meusel et à l'équipe d'Agile Robots », a déclaré le Dr Eric Chen, associé directeur de SoftBank Investment Advisers. « Agile Robots associe l'intelligence artificielle à une technologie robotique avancée pour résoudre certains des problèmes industriels les plus difficiles et cela constitue le dernier exemple en date de notre soutien permanent au secteur technologique chinois en pleine croissance. »

Luke Li, associé fondateur de Hillhouse Group, a déclaré : « Hillhouse est un investisseur de longue date dans Agile Robots, ayant participé à plusieurs de ses cycles de financement, y compris le cycle de démarrage. Nous avons été ravis de voir l'équipe du Dr Zhaopeng Chen réaliser de multiples percées dans le domaine de la robotique. Agile Robots a développé des robots de grande précision commandés par la force, dotés de capacités avancées de détection des collisions et de contrôle de couple articulaire, qui peuvent être rapidement déployés et adaptés à divers scénarios d'application. Ces robots commandés par la force peuvent susciter des innovations révolutionnaires dans les applications de la robotique industrielle. L'investissement de Hillhouse dans Agile Robotics se situe à l'intersection de nos recherches interdisciplinaires de longue date dans le secteur de la robotique et de nos recherches et investissements dans la fabrication de pointe, notamment dans les équipements de précision haut de gamme, les robots intelligents, les énergies alternatives et les nouveaux matériaux. Nous nous réjouissons de la contribution soutenue d'Agile Robots aux efforts de modernisation du secteur manufacturier.

Caroline Fu, associée de Sequoia China, a déclaré : « Bien que la demande de robots croisse rapidement, les robots traditionnels sont limités aux tâches standard. Nous sommes optimistes quant au marché potentiel d'Agile Robots pour les robots polyvalents en intégrant les robots intelligents, la détection de force et la vision robotique. Leur technologie innovante peut être largement appliquée sur des marchés où la demande de robots est importante et complexe, tels que les traitements médicaux, les 3C et la construction automobile. Nous espérons qu'Agile Robots développera et appliquera davantage de technologies innovantes à la pointe de l'industrie dans un avenir proche afin de proposer des solutions efficaces, fiables et peu coûteuses pour des scénarios plus complexes.

