Agility: Executivos de logística veem a recessão em 2023 como "provável" ou "certa"

A maioria ainda comprometida com os planos em mercados emergentes, zero carbono, apesar das perspectivas sombrias

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 7 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Quase 70% dos executivos globais de logística dizem que estão se preparando para recessão em meio a custos mais altos, redução da demanda e interrupção contínua da cadeia de suprimentos decorrentes da batalha da China para conter a COVID, da guerra da Rússia na Ucrânia e do impacto das mudanças climáticas.

Agility’s 2023 Emerging Markets Logistics Index

Noventa por cento dos 750 profissionais do setor pesquisados para o Índice de Logística de Mercados Emergentes Agility de 2023 também dizem que seus custos de transporte marítimo, armazenamento e outros custos logísticos permanecem bem acima dos níveis pré-pandemia no início de 2020.

"Os transportadores e carregadores estão sentindo os efeitos de preços mais altos de energia, mercados de trabalho apertados e inflação mais ampla, embora as taxas de frete tenham caído e os portos tenham liberado os atraso de carga", disse o Vice-presidente da Agility, Tarek Sultan. "Três anos após o início da pandemia, ainda há muita volatilidade nas cadeias de suprimentos. Agora há uma nova incerteza à medida que consumidores e empresas recuam nos gastos e contratações".

A pesquisa e o índice são o14° retrato anual do sentimento do setor e a classificação dos 50 principais mercados emergentes do mundo da Agility. O índice classifica os países em termos de competitividade geral com base em seus pontos fortes de logística, ambientes de negócios e prontidão digital - fatores que os tornam atraentes para provedores de logística, agentes de frete, transportadoras aéreas e marítimas, distribuidores e investidores.

China e Índia, os dois maiores países do mundo, mantiveram suas posições em 1º e 2º nas classificações gerais. Emirados Árabes Unidos, Malásia, Indonésia, Arábia Saudita, Catar, Tailândia, México e Vietnã completaram o top 10. Turquia, 10º em 2022, caiu para 11º. 24º, África do Sul, e 25º, Quênia, foram os mais altos entre os países da África Subsaariana.

Os países do Golfo Pérsico – Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita e Omã – voltaram a oferecer as melhores condições de negócios. A Malásia, com o4 º melhor ambiente para negócios, foi o único país fora do Golfo entre os 5 primeiros.

China e Índia foram os líderes em logística doméstica e internacional. A Índia saltou quatro posições para o 1º em prontidão digital, seguido pelos Emirados Árabes Unidos, China, Malásia e Catar.

Mais abaixo, houve mais volatilidade nas classificações do que em qualquer ano anterior do Índice. Conflitos, sanções, tumulto político, erros econômicos e consequências contínuas da COVID prejudicaram a competitividade da Ucrânia, Irã, Rússia, Colômbia, Paraguai e outros. Entre os países que avançaram em certas categorias: Bangladesh, Paquistão, Jordânia, Sri Lanka e Gana.

Destaques do índice 2023

PESQUISA

Compromisso Net-Zero – 53% dos executivos de logística dizem que suas empresas se comprometeram com emissões líquidas zero e outros 6,1% dizem que seus negócios alcançaram net-zero.

– 53% dos executivos de logística dizem que suas empresas se comprometeram com emissões líquidas zero e outros 6,1% dizem que seus negócios alcançaram net-zero. Mudança Climática - Metade diz que a mudança climática é uma preocupação para a qual seus negócios devem se planejar, enquanto outros 18% dizem que já os está afetando.

- Metade diz que a mudança climática é uma preocupação para a qual seus negócios devem se planejar, enquanto outros 18% dizem que já os está afetando. Mercados Emergentes – 55% dizem que serão mais agressivos na expansão e investimento nos mercados emergentes ou deixarão seus planos existentes intocados, apesar dos temores de recessão.

– 55% dizem que serão mais agressivos na expansão e investimento nos mercados emergentes ou deixarão seus planos existentes intocados, apesar dos temores de recessão. Encaminhamento digital – Os entrevistados dizem que a maior vantagem é o rastreamento e a visibilidade aprimorados; a maior desvantagem é o gerenciamento de erros/exceções.

– Os entrevistados dizem que a maior vantagem é o rastreamento e a visibilidade aprimorados; a maior desvantagem é o gerenciamento de erros/exceções. Ucrânia – 97% indicam que seus negócios foram prejudicados por custos mais altos ou outros desafios na cadeia de suprimentos como resultado do conflito Rússia-Ucrânia.

– 97% indicam que seus negócios foram prejudicados por custos mais altos ou outros desafios na cadeia de suprimentos como resultado do conflito Rússia-Ucrânia. China – Há uma divisão equilibrada entre as empresas que planejam reduzir sua dependência do fornecimento chinês e aquelas que planejam se expandir na China Mas apenas 11% dos entrevistados dizem que a pegada de fabricação de sua empresa é a mesma de antes da COVID.

– Há uma divisão equilibrada entre as empresas que planejam reduzir sua dependência do fornecimento chinês e aquelas que planejam se expandir na apenas 11% dos entrevistados dizem que a pegada de fabricação de sua empresa é a mesma de antes da COVID. Economias do Golfo – Inovação, tecnologia e boas condições para pequenas empresas são vistas como os fatores mais importantes para diminuir a dependência dos países do Golfo em petróleo e gás.

– Inovação, tecnologia e boas condições para pequenas empresas são vistas como os fatores mais importantes para diminuir a dependência dos países do Golfo em petróleo e gás. África – Os executivos de logística veem grandes benefícios para a África a partir do Acordo de Livre Comércio Continental Africano (AfCTA), apesar da implementação lenta.

CLASSIFICAÇÕES DE PAÍSES

No Oriente Médio e Norte da África , as classificações gerais foram: Emirados Árabes Unidos (3); Arábia Saudita (6); Catar (7); Turquia (11); Omã (12); Bahrein (14); Kuwait (15); Jordânia (16); Marrocos (20); Egito (21); Tunísia (32); Líbano (33); Irã (36); Argélia (41); Líbia (50).

e , as classificações gerais foram: Emirados Árabes Unidos (3); Arábia Saudita (6); Catar (7); Turquia (11); Omã (12); Bahrein (14); (15); Jordânia (16); Marrocos (20); Egito (21); Tunísia (32); Líbano (33); Irã (36); Argélia (41); Líbia (50). Rankings na África Subsaariana : África do Sul (24); Quênia (25); Gana (29); Nigéria (34); Tanzânia (37); Uganda (43); Etiópia (45); Moçambique (46); Angola (48).

: África do Sul (24); Quênia (25); Gana (29); Nigéria (34); Tanzânia (37); (43); Etiópia (45); Moçambique (46); (48). Classificações do Índice geral na Ásia : China (1); Índia (2); Malásia (4); Indonésia (5); Tailândia (8); Vietnã (10); Filipinas (18); Cazaquistão (22); Paquistão (26); Sri Lanka (30); Bangladesh (35); Camboja (38); Mianmar (49).

: China (1); Índia (2); Malásia (4); Indonésia (5); Tailândia (8); Vietnã (10); Filipinas (18); Cazaquistão (22); Paquistão (26); (30); (35); Camboja (38); Mianmar (49). Rankings para a América Latina: México (9); Chile (13); Brasil (19); Uruguai (23); Peru (27); Colômbia (28); Argentina (31); Equador (39); Paraguai (40); Bolívia (44); Venezuela (47).

México (9); (13); Brasil (19); Uruguai (23); (27); Colômbia (28); (31); (39); Paraguai (40); Bolívia (44); (47). Na Europa: Rússia (17); Ucrânia (42).

A Transport Intelligence (Ti), uma empresa líder em análise e pesquisa para o setor de logística, compilou o Índice desde seu lançamento, em 2009.

John Manners-Bell, CEO da Ti, disse: "Não é possível exagerar os desafios enfrentados pelos países de mercados emergentes nos últimos anos. As tensões geopolíticas se combinaram à incerteza financeira e os efeitos prolongados da pandemia para criar um ambiente de negócios e investimentos cada vez mais complexo. O papel que o Agility Emerging Market Logistics Index desempenha em fornecer informações sobre esse cenário de ambiente volátil e incerto é mais crítico do que nunca."

Índice de Logística de Mercados Emergentes de Agilility 2023: agility.com/2023Index

Sobre a Agility

A Agility é líder global em serviços de cadeia de suprimentos, infraestrutura e inovação. É pioneira em mercados emergentes. A Agility é uma operadora multinegócios, com empresas que incluem um negócio de parques logísticos que é um dos maiores proprietários privados de armazéns e imóveis industriais no Oriente Médio e na África, uma empresa de serviços de aviação, um negócio de logística de combustíveis líquidos e empresas que oferecem digitalização alfandegária, serviços de infraestrutura remota, habilitação de comércio eletrônico e logística digital e gerenciamento de imóveis e instalações comerciais. A Agility também é uma investidora em inovação, sustentabilidade e resiliência, com um portfólio crescente de parceiros de investimento listados e não listados que buscam remodelar suas respectivas indústrias em uma variedade de setores.

