AGORA Telecom promove Encontro Digital no formato de Talk Show com Huawei e Motorola Solutions

Distribuidora organiza evento virtual com fabricantes para discutir inovações tecnológicas e o cenário atual e futuro de Comunicação e Telecomunicações

SÃO PAULO, 7 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A AGORA Telecom, distribuidora e fornecedora de soluções completas de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação – anuncia a realização de um Encontro Digital, no formato de Talk Show, no dia 08 de outubro (quinta-feira), às 10h00, para discutir as inovações tecnológicas e o cenário dos setores de Telecomunicação e Comunicação. Farão parte deste evento virtual gestores líderes da AGORA Telecom, incluindo o presidente Severino Sanches, e de executivos das fabricantes Huawei e Motorola Solutions. O evento poderá ser acessado pelo endereço http://www.internetaovivo.com/agora/

Com a mediação de Fabiana Panachao, ex Band TV , Severino Sanches presidente da Agora Telecom, recebe representantes dos fabricantes para um encontro de negócios. Dentre os tópicos a serem abordados estão as oportunidades, ameaças e perspectiva atual e futura do segmento de radiocomunicação. Para discutir esse assunto, participarão desta rodada André Keffer, diretor de Vendas da AGORA Telecom, e Elton Borgonovo, presidente da Motorola Solutions no Brasil. Outro assunto tema a ser tratado será o nicho de Conectividade. Neste bloco, Douglas Freitas, diretor de Conectividade da AGORA Telecom e Eduardo Marques, diretor de Conectividade da Huawei, falarão sobre inovações tecnológicas e sobre as crescentes demandas atuais. Ainda, como destaque do terceiro bloco, Gustavo Carvalho, gerente da área de Distribuição da AGORA Telecom e Ricardo Matsui, Director, Business Development Enterprise Channels da Huawei, irão compor um debate sobre o mercado de Distribuição, apresentando novidades em tecnologia e compartilhando a percepção sobre o momento atual de distribuição e canais de venda no Brasil.

Ao final, haverá um módulo de Ronaldo Lemos, responsável pelo Marco Civil da Internet no Brasil, quem trará à tona temas como IoT e o futuro da conectividade, além da participação da Luiza Helena Trajano, empresária de sucesso quem falará sobre gestão empresarial em tempos de pandemia.

Serviço :

Evento: Talk Show Agora Telecom - com Huawei e Motorola Solutions

Data: 08/10/2020

Horário: 10h

Acesso pelo endereço: http://www.internetaovivo.com/agora/

Mais informações: (11) 4058-9650

Sobre a AGORA Telecom

Com 27 anos de atuação no mercado brasileiro, a AGORA Telecom ocupa posição de destaque na distribuição e fornecimento de soluções tecnológicas de ponta para o mercado denominado Enterprise. Tem se destacado como a maior parceira de Huawei para produtos e soluções de conectividade voltadas ao mercado de provedores de internet de banda larga (ISP). Além disso, é a distribuidora de produtos e soluções destinamos a radiocomunicação da Motorola Solutions.

No segmento de negócios de segurança eletrônica e videomonitoramento, a atuação da empresa se dá através da Unidade de Negócios de Segurança Eletrônica que conta com a ajuda das demais unidades de negócio da AGORA Telecom para uma oferta mais ampla em termos de portfólio a seus clientes tradicionais, completando um leque de produtos de alta tecnologia, acessórios e serviços de assistência técnica e pós-venda. Eleita pelo anuário de Telecom 2020 dentre as dez empresas do setor que mais cresceram em 2019, a AGORA Telecom possui centros de distribuição para consolidação e embarque de mercadorias localizados em Miami, Hong Kong e no Brasil (São Paulo e Espírito Santo).

