AG&P LNG remporte un contrat de 20 ans avec PLN EPI, Indonesia pour le co-développement, la propriété et l'exploitation de terminaux d'importation de GNL à Sulawesi-Maluku

Les terminaux de GNL desserviront sept centrales électriques d'une capacité cumulée de 1 510 MW

Le cluster énergétique de Sulawesi-Maluku, le plus important en Indonésie, sera équipé de terminaux d'importation de GNL ayant une capacité totale de regazéification de 2,3 millions de tonnes métriques par an (MMTPA), répartis sur plusieurs sites dans ses sept localités.

La mise en service du cluster de GNL de Sulawesi-Maluku est prévue pour le premier semestre de 2026.

PT PLN Energi Primer (PLN EPI), une filiale à part entière de PT PLN (Persero) Indonésie, sera le client et le co-actionnaire de cette infrastructure.

Le GNL sera fourni par PLN EPI à partir de leur allocation domestique de GNL.

SINGAPOUR, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, AG&P LNG, une société de premier plan dans les domaines des terminaux de GNL et des infrastructures en aval, majoritairement détenue par Nebula Energy, a annoncé que sa filiale PT AGP Indonesia Utama (AG&P Indonesia), en partenariat avec les membres du consortium Suasa Benua Sukses (SBS) et KPMOG, désignés collectivement comme « le Consortium », a remporté un important contrat de 20 ans pour des infrastructures de GNL auprès de PLN EPI en Indonésie. AG&P LNG s'est vu confier le co-développement, la propriété et l'exploitation d'infrastructures de terminaux d'importation de GNL et de logistique en aval dans sept localités du cluster de Sulawesi-Maluku en Indonésie. Le client et co-actionnaire de cette installation sera PT PLN Energi Primer (PLN EPI), une filiale à part entière de PT PLN (Persero) Indonésie.

(L-R): Hartanto Wibowo, Corporate Planning and Business Development Director, PT PLN (Persero); Rakhmad Dewanto, Gas and Fuel Director, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI); Iwan Agung Firstantara, President Director, PLN EPI; ⁠Indrawan, Attorney of Director, PT Suasa Buana Sukses; ⁠Erita Yohan, Director and Country Head, PT AGP Indonesia Utama; Lenaldy Gunarko, Director, PT KPM Oil and Gas; ⁠Karthik Sathyamoorthy, CEO AG&P LNG; Sam Abdalla, CEO Nebula Energy and Vice Chairman AG&P LNG.

AG&P Indonesia et les membres de son Consortium créeront une coentreprise avec PLN EPI afin de travailler ensemble sur la conception, le financement, la construction, la possession et l'exploitation de toutes les infrastructures offshore et onshore des terminaux de GNL du cluster de Sulawesi-Maluku. Cette infrastructure comprendra un transporteur de GNL, une unité de stockage flottante et de regazéification (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU) ainsi que plusieurs sites de regazéification terrestres. L'objectif est de fournir du GNL et du gaz naturel à sept centrales électriques d'une capacité cumulée de 1 510 MW.

M. Karthik Sathyamoorthy, PDG de AG&P LNG, a souligné : « Le projet des terminaux de GNL du cluster de Sulawesi-Maluku démontre l'engagement sans faille de l'Indonésie envers les infrastructures basées sur le GNL pour la production d'électricité et soutiendra l'objectif global du pays de réduire l'utilisation de carburant liquide d'environ 1,7 million de kilolitres par an à travers tous les clusters. AG&P LNG est honoré de collaborer avec PLN EPI dans ce projet d'importance nationale, favorisant un partenariat solide pour les années à venir. »

M. Rakhmad Dewanto, Directeur Gaz et Carburant de PLN EPI, a déclaré : « En tant que fournisseur essentiel de gaz/GNL pour la production d'électricité en Indonésie, PLN EPI travaille activement sur l'expansion de son portefeuille d'approvisionnement en GNL ainsi que sur le développement des infrastructures de transport en milieu de chaîne pour le secteur de l'énergie. Nous sommes ravis à l'idée de notre partenariat avec AG&P LNG et les membres de son Consortium. Ce partenariat revêt une importance cruciale pour le développement des infrastructures de transport en milieu de chaîne du GNL dans le cadre du projet de cluster énergétique en Indonésie, où le cluster de Sulawesi-Maluku occupe une place prépondérante. PLN EPI assumera la responsabilité de l'approvisionnement en GNL à partir de son portefeuille, tout en ayant pleinement confiance en la capacité des membres du Consortium à mener à bien le projet dans les délais prévus, dès le premier semestre de 2026. Ce projet marquera une étape décisive dans la transition continue de notre pays vers une énergie plus fiable et plus propre. »

M. Sam Abdalla, PDG de Nebula Energy et vice-président de AG&P LNG, s'est exprimé avec enthousiasme sur cette collaboration, affirmant : « Nous sommes très heureux de travailler avec PLN EPI et de participer au développement de cet important investissement en infrastructures en Indonésie. Nebula Energy a récemment adhéré au Centre indonésien de capture et de stockage du carbone (ICCSC) en tant que fournisseur de technologie. Ces partenariats avec l'ICCSC et PLN EPI sont en accord avec la vision de notre entreprise qui vise à promouvoir le développement d'une énergie durable grâce à des investissements mondiaux dans les infrastructures énergétiques propres. »

AG&P LNG possède un pipeline de croissance significatif comprenant un total de six terminaux de GNL en développement, offrant une capacité totale proposée de 25 millions de tonnes par an (MTPA) à travers plusieurs projets de croissance internationaux. Parmi ses projets de terminaux de GNL, AG&P LNG est l'opérateur du premier terminal d'importation et de regazéification de GNL aux Philippines, le Terminal d'Importation de GNL des Philippines (PHLNG), situé dans la baie de Batangas. Plus tôt ce mois-ci, le 7 mars, AG&P LNG a annoncé l'acquisition d'une participation de 49 % dans Cai Mep, un terminal d'importation de GNL entièrement construit d'une valeur de 500 millions de dollars américains, avec une capacité de 3 MTPA, extensible à 6 MTPA, et l'un des deux seuls terminaux de GNL existants au Vietnam.

À propos d'AG&P LNG

AG&P LNG occupe une position de premier plan à l'échelle mondiale dans le domaine du développement et de l'exploitation de solutions logistiques et de distribution de GNL et de gaz. AG&P fournit l'infrastructure permettant d'accéder facilement et en toute sécurité au gaz naturel sur les marchés nouveaux et en croissance. En tant que propriétaire et fournisseur de services, nous couvrons l'ensemble du processus, de la conception à la construction, en passant par le financement, l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet, tant pour les infrastructures gazières onshore que offshore, établissant ainsi le lien vital entre les fournisseurs et les clients en aval. www.agplng.com

À propos de Nebula Energy

Nebula Energy est une organisation entièrement intégrée, engagée dans l'investissement, le développement, la gestion d'actifs et le transport. Nous offrons des solutions innovantes et à forte valeur ajoutée pour les ressources, destinées aux services publics, aux entreprises privées, aux coopératives et aux municipalités, dans le but d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables.

Nos projets génèrent une valeur sociale, environnementale et économique significative en réduisant les émissions, en diminuant l'empreinte carbone et en améliorant la fiabilité globale des infrastructures énergétiques. Dans les pays en développement, Nebula Energy fournit le capital nécessaire pour des solutions énergétiques complètes afin de combler le fossé entre l'offre et la demande d'énergie essentielle. www.nebulaenergy.net

À propos de PT PLN EPI

PT PLN Energi Primer Indonesia, une filiale entièrement détenue par PT PLN (Persero), a été créée dans le but d'assurer la disponibilité des approvisionnements en énergie primaire en rationalisant les processus d'approvisionnement et de logistique, en recherchant des sources d'énergie primaire et en développant des écosystèmes résilients et des chaînes d'approvisionnement robustes. En regroupant les activités liées au gaz, au charbon et au pétrole sous un même toit, PLN EPI se positionne comme l'une des plus importantes sociétés d'énergie primaire en Asie du Sud-Est. www.plnepi.co.id