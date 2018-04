Agrian entra no Brasil com ofertas essenciais

Para liderar os esforços no novo território, a Agrian contratou Ed Siatti, que irá assumir o cargo de Diretor Sênior de Vendas no Brasil. Siatti, é Engenheiro Agrônomo com mais de 20 anos de experiência em vendas no setor agrícola, irá focar sua energia no crescimento dos negócios empresariais da Agrian, explorando um mercado ávido por soluções que garantem ganhos com lucratividade e sustentabilidade. "A Agrian possui presença física em suas operações comerciais nos EUA, Canadá, Austrália e agora no meu país natal, o Brasil", disse Siatti.

Desde seu início em 2004 como um sistema de registro de informações baseado na nuvem, a Agrian expandiu rapidamente seus recursos digitais para incluir um método de plataforma que pode ajudar os engenheiros agrônomos, produtores, distribuidores, fabricantes de máquinas e empresa de alimentos a trabalhar colaborativamente dentro de um sistema. A unificação permitiu aos usuários realizar muitas tarefas, incluindo relatório para empresas de alimentos (rastreabilidade), planejamento de safra, monitoramento de talhões (scouting), produção de imagens, amostragens de solo, foliares e nematóides, telemetria de máquinas e fertilidade para todas as culturas e para todos os mercados.

"Todos os anos, mais de 60.000.000 milhões de hectares utilizam a plataforma da Agrian, com mais de 175.000 parceiros em todo o mundo – variando de distribuidores, cooperativas, consultores, produtores, empresas de alimentos e fabricantes de equipamentos", disse o presidente-executivo da empresa Nishan Majarian. "Nos sentimos estimulados ao observar esses números crescerem, conforme a Agrian se dirige para o mercado brasileiro".

O sofisticado software agrícola da Agrian é baseado em assinatura e não utiliza o modelo de negócio com base em hectares. "Os custos estão ficando mais e mais altos e é importante controlar esses custos de maneira efetiva", disse Siatti. "No Brasil, hoje, existem muitas soluções pontuais (point solutions) – todos fragmentados, sem integração. Isso torna a vida dos usuários muito complicada.", explicou Siatti.

Nos Estados Unidos, a habilidade da Agrian de unificar recursos em uma plataforma e simplificar fluxos de trabalho atribuiu à empresa uma credibilidade significativa entre os distribuidores agrícolas. De fato, 60% das unidades incluídas na lista da CropLife de 2017 dos 100 Melhores Distribuidores de Insumos dos EUA (Top 100 U.S. Ag Retailers) já utilizam a plataforma da Agrian. "Os grandes protagonistas do mercado agrícola dos EUA já utilizam a plataforma da Agrian", disse Siatti. "Agora estamos prontos para trazer esse momentum para o Brasil e realmente atender e gerar valor para toda a cadeia do agro em nosso país, para torna-lá mais eficiente, lucrativa e mais sustentável".

