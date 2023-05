Agrishow: Volkswagen Caminhões foca no agronegócio com novo portfólio

VWCO está na Agrishow, que acontecerá de 1º a 5 de maio na cidade de Ribeirão Preto (SP)

Caminhão autônomo da Volkswagen é destaque em uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo

A montadora oferecerá na feira condições especiais para seus planos de manutenção e revisões

SAO PAULO, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Com investimento de mais de R$ 1 bilhão voltado ao agronegócio nos últimos anos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de renovar seu portfólio e apresenta na Agrishow a mais completa oferta de soluções para atender às safras recordes previstas para a produção nacional. Desenvolvido sob medida para o Brasil e com a operação no campo entre suas prioridades, o resultado é a maior linha de produtos voltados ao segmento em todo o país, que vai desde modelo de comercial leve até os extrapesados, sendo a única com um caminhão com tração 4x4.

"Como um dos principais setores da economia brasileira, o agronegócio está no foco dos investimentos da Volkswagen Caminhões e essa estratégia já se reverte em resultados positivos. Hoje o segmento representa uma fatia relevante de nossas vendas, com um portfólio que garante o melhor custo operacional para esse mercado. As conquistas, no entanto, só nos levam a inovar ainda mais e a nova geração de caminhões Volkswagen chega para fortalecer nossa oferta com maior eficiência, conforto, segurança e tecnologia", afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços.

Entre as novidades da montadora nesta edição da Agrishow é o primeiro caminhão autônomo da marca VW. A empresa acaba de entregar as primeiras 20 unidades do VW Constellation 31.280 8x4 com essa tecnologia para a Vamos e os veículos estarão disponíveis em breve para locações ao agronegócio. O benefício está no sistema que identifica sua posição e segue a rota pré-programada, com precisão de 2,5 cm e com variações mínimas, impossíveis de se atingir na condução humana.

Dos leves aos extrapesados para o agronegócio

O grande destaque da VWCO está na sua geração de caminhões que estreia este ano e extrapola o que requer a legislação atual, com evoluções significativas para maior eficiência, conforto, segurança e tecnologia. A montadora lançou, por exemplo, a linha dos Constellation Off-Road, que estará representada pelos modelos 33.480 e o 32.380. Ambos equipados com tração 6x4, apresentam novas vantagens sob medida para a aplicação: transmissão automatizada de série, para-choque metálico com proteção nos faróis, volante multifuncional e banco do motorista com cinto integrado com revestimento em couro sintético.

Os maiores Volkswagen do mundo também vão marcar presença na feira e atendem a uma aplicação importante do agronegócio, com o escoamento rodoviário da produção no campo. Quem vai estar em exibição na Agrishow para demonstrar sua força é o VW Meteor 29.530. Seu trem de força proporciona alto desempenho, com excelente economia de combustível, baixo custo de manutenção e durabilidade para as aplicações mais severas.

Representando a maior família de caminhões do mercado, o VW Constellation 25.480 6x2 completa a exposição. Um extrapesado sob medida para médias e longas distâncias e traz na essência a robustez. Mais eficiente, conectado e com segurança ativa de série, chega ao mercado com o novo pacote Prime: volante multifuncional, banco do motorista diferenciado em conforto e painel de instrumentos com funcionalidades com maior inteligência embarcada, tudo de série.

O VW Delivery 11.180, o caminhão médio mais vendido no mercado brasileiro, é destaque com a maior capacidade de carga do seu segmento, agora com PBT de 10.800 kg. E para trazer ainda mais segurança para os motoristas, a VWCO adiciona o assistente de partida em rampa e controle de estabilidade e tração como itens de série.

Sua versão 4x4 é exclusividade da VW no mercado brasileiro, sendo o único com essa configuração na categoria e estará disponível no estande da montadora para test-drive. Com ângulos de entrada e saída maiores, o veículo traz bloqueio entre os eixos para mais eficiência em terrenos acidentados e de baixa aderência, com configuração que o torna ideal para aplicações mistas que envolvem operação fora de estrada.

"Estamos com os principais modelos voltados ao agronegócio na Agrishow. No entanto, temos um portfólio ainda mais amplo e nossa especialidade é o atendimento sob medida, customizando os veículos para as reais necessidades de cada cliente. E isso não se restringe aos produtos, mas envolve também nossos serviços", completa o vice-presidente.

Jornada do cliente

Pensando na experiência completa do cliente com a marca, a Volkswagen Caminhões e Ônibus oferecerá na Agrishow uma condição especial para o plano de manutenção Volks|Total Max ou revisões com troca de óleo e filtro grátis por dois anos com a contratação do pacote RIO para os clientes que garantirem seu caminhão extrapesado VW na feira.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a Volkswagen Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

