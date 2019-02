Agua perfecta para el Caribe: Zero Mass Water instala hidropaneles SOURCE en Jamaica

El Acelerador Climáticamente Inteligente del Caribe fue fundado por líderes caribeños en 2017 para fortalecer la preparación y respuesta a desastres en la región. El objetivo del Acelerador es crear la primera zona climáticamente inteligente del mundo para transformar las economías caribeñas con oportunidades de inversión que fomenten las iniciativas en favor del clima. Los hidropaneles SOURCE de Zero Mass Water llamaron la atención del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de las Indias Occidentales (University Hospital of the West Indies, UHWI). Con miras a ofrecer agua de alta calidad y respaldar el esfuerzo pionero de Jamaica como uno de los pocos países en prohibir los plásticos descartables, el hospital se sumó con entusiasmo a comunidades en todo el mundo que dejaron de lado el agua de red para obtener agua potable con tecnologías de agua renovable.