Ägypten ist bereit für die Ausrichtung einer richtungsweisenden COP27

SHARM EL SHEIKH, Ägypten, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- S. E. Sameh Shoukry, ägyptischer Außenminister und designierter Präsident der COP27, betonte im Anschluss einer Vor-Ort-Prüfung der Vorbereitungen für die COP27, dass Ägypten bereit sei, Staatsoberhäupter, Delegierte und klimapolitische Akteure unter dem Motto „Together for Implementation" in Sharm El Sheikh, Ägypten, zu empfangen.

H.E. Sameh Shoukry, Egyptian Minister of Foreign Affairs and COP27 President-Designate, checking on the preparations for COP27.

Über 30.000 Delegierte haben sich zur Teilnahme an der am 6. November beginnenden COP27 angemeldet, die damit voraussichtlich eine der größten Versammlungen von Klimaakteuren sein wird, die jemals bei einer UN-Klimakonferenz abgehalten wurde. Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem am 7. und 8. November ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs stattfinden.

In Bezug auf die Vorbereitungen für die Konferenz sagte S. E. Shoukry: „Die ägyptische COP27-Präsidentschaft ist bereit, Klimaakteure aus aller Welt im November in Sharm El Sheikh zu empfangen. In unserer Rolle der COP27-Präsidentschaft tun wir unser Möglichstes, um für ein förderliches Umfeld für erfolgreiche Verhandlungen und ehrgeizige, glaubwürdige und konkrete Ergebnisse zu sorgen."

„Wir werden die Voraussetzungen für eine kooperative und konstruktive Atmosphäre schaffen, in der alle staatlichen und nichtstaatlichen Akteure zusammenkommen, um einschneidende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen. Ich bin zuversichtlich, dass die internationale Gemeinschaft die Gelegenheit ergreifen wird, um sicherzustellen, dass im Rahmen der COP27 erfolgversprechende und wirkungsvolle Ergebnisse erzielt werden. Wir werden die internationale Gemeinschaft weiterhin dazu drängen, die notwendigen transformativen Entscheidungen zu treffen, um auf den Ernst der Klimaproblematik zu reagieren."

S. E. Shoukry besuchte diese Woche mit Vertretern der UNFCCC und Mitgliedern des COP27-Präsidentschaftsteams den Veranstaltungsort, um die letzten Vorbereitungen im Vorfeld der Konferenz zu überwachen.

