aha 2.0 est lancé aujourd'hui par Firstlight Media

aha a lancé une stratégie « glocale », la première du genre sur le marché, qui exploite une infrastructure entièrement basée sur le cloud pour fournir des services localisés sur des marchés distincts, tous alimentés par un backend unique et commun. Exécutée sur Google Cloud, la technologie primée de Firstlight Media permet à aha de créer des vitrines locales dans les langues et les devises locales, ce qui accélère la mise sur le marché et réduit considérablement les coûts.

La version turbo de aha 2.0 est une offre en langue telugu qui touche 1,5 million d'abonnés payants et plus de 75 millions d'utilisateurs parlant le telugu, non seulement dans les États d'Andhra Pradesh et de Telangana, mais aussi dans toute l'Inde et dans plus de 190 pays à travers le monde. Le service offre une expérience utilisateur rapide, fluide et intelligente sur de nombreux appareils, notamment les mobiles, les tablettes, les navigateurs, les SmartTV (miTV, AndroidTV, Samsung, LG, ROKU) et les appareils connectés (AppleTV, FireTV, ROKU) ; des capacités multilingues ; et une personnalisation améliorée et des recommandations personnalisées qui sont conçues pour renforcer l'engagement des abonnés avec la gamme inégalée de contenus exclusifs en telugu d'aha.

La gamme de contenus d'aha pour le service 2.0 comprend les premières numériques de films telugu très attendus ainsi que 10 émissions originales produites spécifiquement pour la plateforme aha 2.0. Les émissions comprennent Unstoppable with NBK, un talk-show animé par l'acteur de Tollywood Nandamuri Balakrishna, ainsi que Telugu Idol, inspiré d'American Idol et d'Indian Idol, des films à succès tels que Love Story et Most Eligible Bachelor (MEB), et bien d'autres films et programmes originaux en telugu.

« Nos décisions en matière de contenu et de technologie ont été prises dans un seul but : faire de aha 2.0 la première destination sur nos marchés de visionnage » a déclaré Allu Bobby, promoteur et conseiller principal de aha. « La plateforme Gen5 de Firstlight Media fournit la diffusion de haute qualité et de haute performance à la demande de nos abonnés, ainsi que les améliorations qui convertiront nos téléspectateurs en fans dévoués. »

« Voici ce qui va être à l'origine de la croissance spectaculaire de aha dans les mois à venir : un contenu différencié que les abonnés apprécient et la technologie qui crée les meilleures expériences de visionnement possibles pour les abonnés », a déclaré Andre Christensen, PDG et cofondateur de Firstlight Media. « Nous sommes heureux de mettre en œuvre la plateforme OTT de Firstlight Media, construite sur notre architecture Gen5, afin d'accroître considérablement la capacité d'aha à s'adapter et à créer des liens solides avec les téléspectateurs, et de positionner aha 2.0 pour un succès continu », a déclaré Goutham Vinjamuri, COO et co-fondateur de Firstlight Media.

« En établissant notre feuille de route pour aha 2.0, nous savions que nous aurions besoin d'une base technologique capable de s'adapter aux changements rapides du paysage OTT » a déclaré Ajit Thakur, PDG de aha. « Grâce à l'architecture Gen5 de Firstlight Media, nous avons mis aha 2.0 sur le marché en un temps incroyablement court. Au fur et à mesure que nous voyons de nouvelles possibilités de ravir nos téléspectateurs, Firstlight Media nous aidera à apporter ces fonctionnalités et capacités à chaque appareil en quelques jours et semaines, plutôt qu'en mois et années. »

L'architecture OTT Gen5 de Firstlight Media utilise une pile de technologies sophistiquées et cloud-native pour alimenter la plateforme aha de bout en bout - offrant des changements radicaux en termes de performance, de flexibilité, d'agilité et d'échelle, ainsi qu'un engagement et une monétisation des utilisateurs de premier ordre. L'architecture Gen5 de Firstlight Media permettra d'accélérer la mise sur le marché, de réduire les coûts et les efforts de plus de 40 % et d'assurer l'avenir d'aha en lui permettant de tirer parti des nouvelles tendances et des nouveaux marchés. La plateforme aha 2.0 alimentée par l'architecture OTT Gen5 de Firstlight Media fonctionne sur Google Cloud et est intégrée à Evergent, le principal fournisseur de gestion du parcours client pour les médias et le divertissement.

À propos d'aha

Lancé en 2020, aha est un service indien de vidéo à la demande en streaming basé à Hyderabad qui propose des contenus numériques premium pour les publics parlant le telugu à travers le monde dans plus de 190 pays. Propriété d'Arha Media & Broadcasting Private Limited, une coentreprise de Geetha Arts et My Home Group, aha a réussi, au cours des 20 derniers mois, à attirer plus de 45 millions d'utilisateurs uniques, avec plus de 13 millions de téléchargements et 1,5 million d'abonnements actifs. aha propose à ses 6 millions d'utilisateurs actifs des contenus originaux en langue telugu dans divers formats, notamment des films, des séries web et des émissions de non-fiction. Disponible à 399 roupies par an, aha offre une expérience de visionnage abordable pour tous.

À propos de Firstlight Media

Firstlight Media accélère la transformation de l'OTT en plateformes ultra-évolutives basées sur le cloud qui utilisent l'intelligence artificielle pour susciter un véritable engagement et une monétisation pour les opérateurs de niveau 1. Fondée par une équipe possédant une grande expertise de la vidéo OTT et une solide expérience dans la création d'entreprises B2B, Firstlight Media est prête à saisir la prochaine vague de croissance des services de divertissement OTT haut de gamme. La société a son siège à Toronto et dispose de sites supplémentaires à Los Angeles, San Diego et Chennai, en Inde. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.jt.com/ .

