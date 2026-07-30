AI for Good Lab de ITU se lanza para ayudar a las economías en desarrollo a escalar la IA responsable

Un nuevo laboratorio global transforma la ambición en IA en acciones concretas mediante el apoyo a políticas, el desarrollo de habilidades y la infraestructura pública de IA

GINEBRA, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- AI for Good Lab de ITU forma parte de la agenda de implementación de la Iniciativa de Impacto AI for Good de las Naciones Unidas, que ayuda a las economías en desarrollo y emergentes a ir más allá de los proyectos piloto de IA aislados y a construir las políticas, las habilidades y la infraestructura pública necesarias para implementar soluciones de IA relevantes a nivel local de manera responsable y a gran escala.

Anunciado durante la Cumbre Mundial AI for Good 2026 en Ginebra, el Laboratorio reúne tres áreas de apoyo interconectadas: preparación y políticas nacionales de IA, desarrollo de habilidades e infraestructura pública de IA.

La Dra. Ebtesam Almazrouei, Presidenta de la Iniciativa de Impacto AI for Good de las Naciones Unidas, declaró:

"La inteligencia artificial está entrando en su década de implementación. Los países ya no se preguntan si la IA puede transformar la sociedad, sino cómo implementarla de manera responsable, inclusiva y a gran escala. AI for Good Lab de ITU ayudará a convertir ideas probadas en capacidades nacionales y resultados medibles".

Seizo Onoe, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones de ITU, afirmó:

"Cada país merece la oportunidad de forjar su propio futuro en IA. Nuestro AI for Good Lab refleja el compromiso de ITU de garantizar que los beneficios de la IA lleguen a todos, en todas partes".

Mediante evaluaciones de preparación para la IA y orientación política, el Laboratorio ayudará a los gobiernos a identificar prioridades nacionales. Sus programas de desarrollo de habilidades crearán redes de talento local inclusivas para responsables políticos, emprendedores, estudiantes e innovadores, incluso a través de la AI for Good Innovation Factory, que ha involucrado a más de 200 empresas emergentes de 88 países.

El Laboratorio también apoyará la infraestructura pública de IA, brindando a los países acceso a conjuntos de datos abiertos, recursos informáticos, modelos de IA reutilizables y herramientas de código abierto para sectores prioritarios como la salud, la agricultura, la educación y la movilidad.

El Laboratorio se basa en las actividades AI for Good Sandbox en diez países piloto: Camerún, India, Mozambique, Nepal, Perú, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Zambia y Zimbabue. También colabora con la Unión Africana de Telecomunicaciones, gobiernos nacionales y oficinas regionales de ITU para establecer centros locales y ampliar proyectos exitosos.

Notas para los editores

Acerca de AI for Good: La plataforma líder de la ONU sobre inteligencia artificial, establecida en 2017 y organizada por la ITU con más de 50 agencias de la ONU, abarca más de 180 países que promueven soluciones, habilidades y estándares de IA responsables.

La Dra. Ebtesam Almazrouei es una ejecutiva de IA y tecnología avanzada reconocida mundialmente, presidenta de la Iniciativa de Impacto AI for Good de las Naciones Unidas y miembro del Consejo para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial de Kazajstán, presidido por el presidente Kassym-Jomart Tokayev. Desarrolló modelos fundamentales como Falcon 180B, considerado el modelo de IA abierta más potente del mundo en su lanzamiento en 2023. Su trayectoria profesional abarca las telecomunicaciones, la robótica y la IA, impulsando estrategias nacionales de IA y construyendo toda la cadena de valor de la IA. Es doctora en Inteligencia Artificial para Ingeniería de Comunicaciones Inalámbricas e Informática y forma parte del Consejo Directivo de la Universidad Americana de Sharjah.

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