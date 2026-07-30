Lancement du laboratoire AI for Good Lab de l'UIT destiné à aider les pays en développement à déployer une IA responsable à grande échelle

Ce nouveau laboratoire mondial concrétise ses ambitions en matière d'IA grâce à un soutien politique, au développement des compétences et à la mise en place d'infrastructures publiques dédiées à l'IA

GENÈVE, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'AI for Good Lab de l'UIT s'inscrit dans le cadre du programme de mise en œuvre de l'initiative « AI for Good Impact » des Nations Unies. Il aide les économies en développement et émergentes à dépasser le stade des projets pilotes isolés en matière d'IA et à mettre en place les politiques, les compétences et les infrastructures publiques nécessaires à un déploiement responsable et à grande échelle des solutions d'IA adaptées au contexte local.

Le Dr Ebtesam Almazrouei, présidente de l’initiative « AI for Good Impact », en compagnie des membres du prestigieux jury et des finalistes de la grande finale de l’« AI for Good Innovation Factory 2026 », dont la start-up lauréate, Nearpays. Programme phare de l'AI for Good Lab, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative « AI for Good Impact », l'Innovation Factory a mobilisé plus de 1 000 start-ups spécialisées dans l'IA issues de plus de 80 pays, favorisant ainsi le développement de solutions d'IA grâce à un accompagnement, des investissements et des partenariats stratégiques.

Annoncé lors de l'AI for Good Global Summit 2026 à Genève, ce laboratoire regroupe trois axes d'action étroitement liés : la préparation et la politique nationales en matière d'IA, le développement des compétences et les infrastructures publiques dédiées à l'IA.

Le Dr Ebtesam Almazrouei, présidente de l'initiative « AI for Good Impact » des Nations Unies, a déclaré :



« Nous entrons dans la décennie du déploiement de l'intelligence artificielle. Les pays ne se demandent plus si l'IA peut transformer la sociét, ils se demandent comment la mettre en œuvre de manière responsable, inclusive et à grande échelle. L'AI for Good Lab de l'UIT contribuera à transformer des idées qui ont fait leurs preuves en capacités nationales et en résultats mesurables ».

Seizo Onoe, directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications de l'UIT, a déclaré :



« Chaque pays mérite d'avoir la possibilité de façonner son propre avenir en matière d'IA. Notre AI for Good Lab témoigne de l'engagement de l'UIT à faire en sorte que les avantages de l'IA profitent à tous, partout dans le monde ».

Grâce à des évaluations du niveau de préparation à l'IA et à des recommandations stratégiques, l'AI for Good Lab aidera les gouvernements à définir leurs priorités nationales. Ses programmes de développement des compétences permettront de constituer des viviers de talents locaux inclusifs destinés aux décideurs politiques, aux entrepreneurs, aux étudiants et aux innovateurs, notamment grâce à l'« AI for Good Innovation Factory », qui a mobilisé plus de 200 start-ups issues de 88 pays.

Le laboratoire soutiendra également les infrastructures publiques d'IA, en permettant aux pays d'accéder à des ensembles de données ouverts, à des ressources de calcul, à des modèles d'IA réutilisables et à des outils open source destinés à des secteurs prioritaires tels que la santé, l'agriculture, l'éducation et la mobilité.

Le laboratoire s'appuie sur les activités menées dans le cadre de l'« AI for Good Sandbox » dans dix pays pilotes : le Cameroun, l'Inde, le Mozambique, le Népal, le Pérou, la Tanzanie, les Émirats arabes unis, l'Ouzbékistan, la Zambie et le Zimbabwe. Elle collabore également avec l'Union africaine des télécommunications, les gouvernements nationaux et les bureaux régionaux de l'UIT afin de mettre en place des pôles locaux et de déployer les projets réussis à plus grande échelle.

Notes aux rédacteurs

À propos d'AI for Good : principale plateforme des Nations Unies consacrée à l'intelligence artificielle, créée en 2017 et organisée par l'UIT en collaboration avec plus de 50 agences des Nations Unies, couvrant plus de 180 pays et œuvrant à la promotion de solutions, de compétences et de normes responsables en matière d'IA.

Le Dr Ebtesam Almazrouei est une dirigeante de renommée mondiale dans le domaine de l'IA et des technologies de pointe. Elle est présidente de l'initiative « AI for Good Impact » des Nations unies et membre du Conseil pour le développement de l'intelligence artificielle du Kazakhstan, présidé par le président Kassym-Jomart Tokayev. Elle a développé des modèles de base tels que Falcon 180B, classé comme le modèle d'IA open source le plus puissant au monde lors de sa sortie en 2023. Sa carrière couvre les domaines des télécommunications, de la robotique et de l'IA. Elle contribue à faire progresser les stratégies nationales en matière d'IA et à mettre en place l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA. Elle est titulaire d'un doctorat en intelligence artificielle appliquée à l'ingénierie des communications sans fil et l'informatique, et siège au conseil d'administration de l'Université américaine de Sharjah.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3008158/AI_for_Good.jpg