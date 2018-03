AIBA lance un nouveau programme pour promouvoir la diversité dans la boxe

Gafur Rahimov, le président par intérim de l'AIBA a déclaré : « Lors de notre congrès extraordinaire en janvier, nous avons entendu que fondamentalement toutes nos fédérations nationales appelaient de leurs vœux un changement - urgent et radical. Mes collègues du comité exécutif et moi-même avons écouté attentivement et avons décidé d'agir tout à la fois rapidement et énergiquement en nous concentrant sur les domaines tels que la bonne gouvernance, la déontologie organisationnelle et la diversité. »

Financé par un sponsor de l'AIBA, le programme de diversité dans la boxe (Diversity in Boxing) mettra chaque année 1 million de francs suisses à disposition des fédérations nationales de l'AIBA pour divers projets au sein des confédérations de l'AIBA. Pour la première année, le soutien sera porté à 1,2 millions de francs suisses afin d'assurer un démarrage efficace du programme.

Dès le mois d'avril, toutes les fédérations nationales de boxe de l'AIBA pourront solliciter des fonds en déposant leurs demandes auprès de la confédération de l'AIBA qui examinera les dossiers et prendra les décisions finales d'acceptation. Le programme soutiendra surtout les initiatives axées sur la bonne gouvernance et sur la déontologie organisationnelle au sein des fédérations nationales, ainsi que les initiatives pour la boxe des jeunes et des femmes.

« Je suis bien conscient que l'AIBA doit progresser de façon urgente sur bien des fronts, et toutes les fédérations nationales de l'AIBA peuvent être assurées que mes collègues et moi-même sommes totalement déterminés à réaliser ces progrès, dans chaque aspect de notre organisation et de notre sport, » a ajouté M. Rahimov. « Nous avons beaucoup à faire et peu de temps pour y parvenir, et c'est à ce moment-là que la direction doit tenir ses promesses. »

Tous les apports financiers seront étroitement surveillés par l'AIBA et les sommes allouées le seront en toute transparence avec un système de compte-rendu détaillé.

La nouvelle équipe chargée de la fédération de boxe a prévu une série d'initiatives visant à propager le sport dans le monde et à amener plus de sportifs au plus haut niveau. Ceci devrait avoir pour conséquence de permettre à tous les continents d'être également compétitifs dans le domaine de la boxe grâce à la mise au point de programmes équilibrés dans le plus de pays possible.

SOURCE AIBA (www.aiba.org)