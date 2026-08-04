AIC präsentiert auf der FMS 2026 Speicherplattformen für Kontextgedächtnis und KI-Inferenz

SANTA CLARA, Kalifornien, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- AIC, ein weltweit führender Anbieter von Speicher- und Serverlösungen für Unternehmen, wird auf der FMS: the Future of Memory and Storage 2026 vom 4. bis 6. August im Santa Clara Convention Center am Stand 419 ausstellen. In diesem Jahr stellt AIC die Speicherplattformen vor, die hinter der neuesten Infrastrukturebene der KI stehen – dem Kontext-Speicher, der Flash-Ebene, in der vorberechnete Modellkontexte gespeichert werden, damit GPU-Cluster diese abrufen können, anstatt sie neu zu generieren.

Die KI-Inferenz gestaltet die Speicherhierarchie neu. Der KV-Cache – der vorab berechnete Kontext hinter jeder Modellantwort – hat die Kapazität des GPU-Speichers überschritten, weshalb Betreiber ihn zunehmend von gemeinsam genutztem NVMe-Flash bereitstellen, anstatt ihn auf GPUs neu zu berechnen. NVIDIA CMX definiert diese neue Ebene von über Ethernet verbundenem gemeinsam genutztem Flash-Speicher zwischen GPU-Speicher und Massenspeicher. Auf der FMS 2026 präsentiert AIC diese Stufe auf der Messe als einsatzfähige Hardware.

Die FMS 2026-Produktreihe von AIC umfasst PCIe-Gen6-Plattformen der nächsten Generation, dual-aktive Hochverfügbarkeitsarchitekturen, DPU-beschleunigte JBOFs für NVMe-over-Fabrics sowie CXL-fähige All-Flash-Server – die Bausteine für skalierbare, effiziente KI-Datenpipelines von der Erfassung bis zur Inferenz. Gemeinsam spiegeln sie den Fokus von AIC auf den gesamten KI-Speicher-Stack wider, von Kapazitäten im Petabyte-Bereich bis hin zu den Ebenen, die der GPU am nächsten liegen.

Was es am AIC-Stand Nr. 419 zu sehen gibt

F2032-G6 — Das 2U-Dual-Active-Flash-Speichersystem von AIC für den Kontextspeicher. Basiert auf PCIe Gen6 mit einer Dual-Port-Backplane und DPU-beschleunigtem NVMe-over-Fabrics, sodass ein Controller-Ausfall lediglich zu einem Pfad-Failover führt und nicht zu einem Array-Neuaufbau. Am Stand von AIC zu sehen mit einer NVIDIA CMX-Karte für die Kontext-Speicherebene.

F2026-01-G5 — 2U-PCIe-Gen5-JBOF mit durchgängigem Dual-Port-NVMe und Unterstützung für mehrere DPUs, das über NVMe-over-Fabrics disaggregierten Flash-Speicher für GPU-Cluster bereitstellt.

HA2026-HC — Dual-Active-Storage-Plattform mit hoher Verfügbarkeit für geschäftskritische Workloads, die keine Wiederherstellungsphase nach einem Rebuild tolerieren.

SB201-SU — 2U-All-Flash-NVMe-Server mit zwei Intel Xeon 6-Prozessoren und einem E3-Laufwerksschacht mit CXL-Unterstützung für die Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von KI-Daten.

J4078-02-04X — 4U-SAS-JBOD mit hoher Speicherdichte, das hinter der Flash-Ebene die Speicherebene für Backups, Archive und große Datenmengen bereitstellt.

AIC wird außerdem zahlreiche weitere Systeme vorstellen, die für die nächste Generation der Speicherarchitektur entwickelt wurden – mit dem Ziel, Engpässe zu reduzieren und den Anforderungen immer anspruchsvollerer KI-Workloads gerecht zu werden.

AIC auf der gesamten Messefläche

AIC-Plattformen werden zudem an verschiedenen weiteren Ständen auf der FMS 2026 zu sehen sein. Das Modell F2032-G6 von AIC wird bei Micron an Stand 107 ausgestellt, bestückt mit Micron 6600 ION SSDs mit einer Kapazität von 245 TB. ScaleFlux wird das Modell AIC F2026-01-G5 an Stand 519 präsentieren. AIC-Systeme werden auch an Stand 315 von Silicon Motion zu sehen sein.

H3 Platform, ein führender Anbieter von PCIe- und Composable-Infrastruktur-Lösungen, wird gemeinsam mit AIC an Stand 419 ausstellen und dort ein in Zusammenarbeit mit AIC entwickeltes 3U-System für GPU-beschleunigten Speicher und Datenspeicher präsentieren. Das System kombiniert die softwaredefinierte PCIe-Fabric-Orchestrierung von H3 mit hochdichter NVMe-Technologie, um die Daten näher an die GPU heranzubringen.

Die FMS 2026-Produktpalette spiegelt die kontinuierliche Zusammenarbeit von AIC mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Speicher, Arbeitsspeicher und KI wider, darunter NVIDIA, Micron, SanDisk, Solidigm, KIOXIA, ScaleFlux, MangoBoost, Silicon Motion, Graid Technology und viele andere. Diese enge Zusammenarbeit stellt sicher, dass AIC auch weiterhin Systeme entwickelt, die den Anforderungen der KI-Workloads von morgen gewachsen sind.

„Wir freuen uns immer sehr darauf, an der FMS teilzunehmen", sagte Michael Liang, President und CEO von AIC. „KI-Speicher ist der Schwerpunkt von AIC, und diese Messe bietet uns eine hervorragende Gelegenheit, unsere Systeme der neuesten Generation vorzustellen, die den Anforderungen immer anspruchsvollerer KI-Workloads gerecht werden. Wir sind seit über 30 Jahren in dieser Branche tätig und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr weiter zu wachsen."

„In Inferenz-Clustern bildet der KV-Cache den Arbeitsspeicher: Jedes generierte Token hängt vom Kontext ab, dessen Neuberechnung aufwendig ist, dessen Abruf jedoch kostengünstig ist", sagte CT Sun, Chief Technology Officer von AIC. „Das ist das Problem, für dessen Lösung unsere Systeme entwickelt wurden: den Kontext auf dem gemeinsam genutzten Flash-Speicher in der Nähe der GPUs zu belassen und ihn auch bei Ausfällen weiterhin verfügbar zu halten. Wenn man diese Ebene richtig hinbekommt, lässt sich die Inferenzleistung weiter steigern. Genau dafür entwickeln wir unsere Lösungen, und genau das macht diese Plattformen bereit für die nächste Generation von KI-Workloads."

AIC lädt die Besucherinnen und Besucher der FMS 2026 ein, am Stand 419 vorbeizuschauen, um sich aus erster Hand ein Bild von den Systemen zu machen, die die nächste Generation der KI-Speichertechnologie anführen und in Zusammenarbeit mit Partnern aus der gesamten Branche entwickelt wurden. Um während der Messe einen Termin mit einem AIC-Experten zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an [email protected] oder.

Einzelheiten zur Veranstaltung

FMS: the Future of Memory and Storage 2026

4. bis 6. August 2026 | Santa Clara Convention Center

AIC-Stand 419

Um während der Messe einen Termin mit einem AIC-Experten zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an [email protected] oder.

Informationen zu AIC Inc.

AIC Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Server- und Speicherlösungen. AIC verfügt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Speicherserver mit hoher Speicherdichte, Speicherserver-Barebones und Hochleistungscomputer und hat sein Geschäftsfeld auf KI-Speicher- und KI-Edge-Geräte ausgeweitet, wodurch das Unternehmen sich mit seinen Markenprodukten einen hervorragenden Ruf auf dem Markt aufgebaut hat. Dank der unternehmensinternen Kompetenzen in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Validierung sind die Produkte äußerst flexibel und anpassungsfähig, sodass sie den unterschiedlichsten Formenfaktor-Anforderungen gerecht werden. AIC hat seinen Hauptsitz in Taiwan und unterhält Büros und Standorte in den Vereinigten Staaten, Asien und Europa. Weitere Informationen finden Sie auf www.aicipc.com; Sie können uns auch gerne per E-Mail kontaktieren: [email protected].

„Micron" und das Micron-Logo sind Marken von Micron Technology, Inc. „NVIDIA" ist eine Marke der NVIDIA Corporation. PCIe ist eine eingetragene Marke der PCI-SIG. Intel und Xeon sind Marken der Intel Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.