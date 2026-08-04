Présentation des plateformes de stockage pour l'inférence IA et en mémoire contextuelle d'AIC au salon FMS 2026

SANTA CLARA, Californie, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- AIC, leader mondial des solutions de stockage et de serveurs d'entreprise, participe au salon FMS : l'avenir de la mémoire et du stockage 2026, qui se tient du 4 au 6 août au Santa Clara Convention Center, où la marque expose ses produits sur le stand nº 419. Cette année, AIC présente les plateformes de stockage qui sous-tendent le tout dernier niveau d'infrastructure d'IA : la mémoire contextuelle, cette couche de mémoire flash qui stocke le contexte des modèles précalculés afin que les grappes de processeurs graphiques puissent le récupérer sans avoir à le régénérer.

L'inférence IA redéfinit la hiérarchie de la mémoire. Le cache clé-valeur, c'est-à-dire le contexte précalculé qui sous-tend chaque réponse du modèle, a dépassé la capacité de mémoire des processeurs graphiques, et les opérateurs le fournissent de plus en plus à partir d'un stockage flash NVMe partagé au lieu de le recalculer sur des processeurs graphiques. La plateforme NVIDIA CMX représente ce nouveau niveau de mémoire flash partagée, connectée via Ethernet, qui se situe entre la mémoire des processeurs graphiques et le stockage de capacité. Au salon FMS 2026, AIC expose le matériel déployable correspondant à ce niveau de mémoire.

La gamme mise en avant par AIC au salon FMS 2026 comprend les plateformes de nouvelle génération PCIe Gen6, des architectures à haute disponibilité actives-actives, des boîtiers JBOF accélérés par unité de traitement de données pour NVMe-over-Fabrics, ainsi que des serveurs 100 % flash compatibles avec CXL, qui sont à la base de pipelines de données d'IA évolutifs et efficaces, de l'ingestion à l'inférence. Tous ces éléments illustrent l'approche d'AIC, qui couvre l'ensemble de la pile de stockage pour l'IA, des capacités de l'ordre du pétaoctet jusqu'aux niveaux les plus proches du processeur graphique.

À découvrir sur le stand d'AIC (nº 419)

F2032-G6 — Système de stockage flash actif-actif 2U d'AIC pour la mémoire contextuelle. Conçu selon la norme PCIe Gen6, avec un fond de panier à deux ports et la technologie NVMe-over-Fabrics accélérée par unité de traitement de données pour qu'une défaillance du contrôleur entraîne un basculement de chemin plutôt qu'une reconstruction de la matrice. Exposé sur le stand d'AIC avec une plateforme NVIDIA CMX pour le niveau de mémoire contextuelle.

F2026-01-G5 — Boîtier JBOF PCIe Gen5 2U avec connectabilité NVMe à double port et prenant en charge plusieurs unités de traitement de données pour fournir du stockage flash désagrégé à des grappes de processeurs graphiques via NVMe-over-Fabrics.

HA2026-HC — Plateforme de stockage à haute disponibilité active-active destinée aux charges de travail stratégiques qui ne peuvent tolérer aucune fenêtre de reconstruction.

SB201-SU — Serveur NVMe 100 % flash 2U équipé de deux processeurs Intel Xeon 6 et d'un bac de disques E3 compatible avec CXL, destiné à l'ingestion, à la préparation et à la mise à disposition de données pour l'IA.

J4078-02-04X — Boîtier JBOD SAS à haute densité 4U offrant une couche de capacité dédiée à la sauvegarde, à l'archivage et aux lacs de données, en aval de la couche de mémoire flash.

AIC présente également de nombreux autres systèmes pensés pour la prochaine génération d'architectures de stockage, afin de réduire les goulets d'étranglement et de répondre à des besoins de plus en plus exigeants en matière de charges de travail d'IA.

Présence d'AIC dans l'ensemble du salon

Différents stands du salon FMS 2026 exposent aussi les plateformes d'AIC. Sur le stand de Micron (nº 107), le modèle F2032-G6 d'AIC est équipé de disques SSD Micron 6600 ION d'une capacité de 245 To. ScaleFlux montre le modèle AIC F2026-01-G5 sur le stand nº 519. Les systèmes d'AIC sont enfin présents sur le stand de Silicon Motion (nº 315).

H3 Platform, leader dans le domaine des solutions PCIe et d'infrastructures composables, expose ses produits avec AIC sur le stand nº 419, notamment un système de mémoire et de stockage accéléré par processeur graphique au format 3U, mis au point en collaboration avec AIC. Le système associe l'orchestration de la structure PCIe définie par logiciel de H3 Platform à une solution NVMe à haute densité afin de rapprocher les données du processeur graphique.

La gamme présentée au salon FMS 2026 témoigne de la collaboration continue d'AIC avec des acteurs de premier plan de l'écosystème du stockage, de la mémoire et de l'IA, tels que NVIDIA, Micron, SanDisk, Solidigm, KIOXIA, ScaleFlux, MangoBoost, Silicon Motion, Graid Technology et bien d'autres encore. Grâce à cette étroite collaboration, AIC continuera à développer des systèmes capables de répondre aux exigences des charges de travail d'IA de demain.

« Nous sommes toujours ravis de participer au salon FMS », déclare Michael Liang, président-directeur général d'AIC. « Le stockage pour l'IA est au cœur des activités d'AIC, et ce salon représente pour nous une occasion unique de mettre en avant notre dernière génération de systèmes, conçus pour gérer des charges de travail d'IA de plus en plus intenses. Nous sommes au service de ce secteur depuis plus de 30 ans, et nous comptons poursuivre notre croissance à ses côtés. »

« Le cache clé-valeur est au centre du fonctionnement des grappes d'inférence : chaque jeton généré dépend d'un contexte dont le recalcul est coûteux, mais dont la récupération est peu onéreuse », explique CT Sun, directeur de la technologie chez AIC. « Nos systèmes sont précisément pensés pour résoudre ce problème : maintenir ce contexte sur la mémoire flash partagée à proximité des processeurs graphiques, et le garder accessible même en cas de panne. Si ce niveau est bien mis en place, la capacité d'inférence ne fera que croître. C'est dans cette optique que nous mettons au point nos solutions, et c'est ce qui permet à ces plateformes d'être prêtes pour la prochaine génération de charges de travail d'IA. »

AIC invite les participants au salon FMS 2026 à se rendre au stand nº 419 afin d'y découvrir en avant-première les systèmes phares de la prochaine génération de stockage pour l'IA, développés en collaboration avec des partenaires de l'ensemble du secteur. Pour prendre rendez-vous avec un expert d'AIC pendant le salon, veuillez écrire à l'adresse [email protected].

Informations sur l'événement

Salon FMS : l'avenir de la mémoire et du stockage 2026

Du 4 au 6 août 2026 | Santa Clara Convention Center

Stand d'AIC : nº 419

Pour prendre rendez-vous avec un expert d'AIC pendant le salon, veuillez écrire à l'adresse [email protected].

À propos d'AIC Inc.

AIC Inc. est un leader mondial dans le domaine des serveurs et des solutions de stockage. Forte de 30 ans d'expérience dans le domaine des serveurs de stockage à haute densité, des serveurs de stockage « barebone » et des ordinateurs à haute performance, la marque s'est diversifiée dans le stockage pour l'IA et les appliances IA en périphérie, ce qui lui a valu une reconnaissance notable sur le marché pour ses produits. Ses capacités internes de conception, de fabrication et de validation garantissent que les produits sont hautement modulables et configurables pour répondre à diverses exigences de forme. AIC, qui a son siège à Taïwan, dispose de bureaux et de sites aux États-Unis, en Asie et en Europe. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.aicipc.com ou écrivez-nous à l'adresse [email protected]

Micron et son logo sont des marques déposées de Micron Technology, Inc. NVIDIA est une marque déposée de NVIDIA Corporation. PCIe est une marque déposée de PCI-SIG. Intel et Xeon sont des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.