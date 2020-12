AIDA Cruises utiliza detecção de temperatura da DERMALOG

ROSTOCK e HAMBURGO, Alemanha, 16 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A AIDA Cruises implementou a câmera de temperatura corporal sem contato da empresa alemã DERMALOG como parte do seu conceito de saúde e higiene. A solução da DERMALOG mede a temperatura corporal em tempo real utilizando a mais moderna tecnologia de sensores. Caso seja detectado um aumento de temperatura, o sistema exibe uma mensagem de advertência. Três navios de cruzeiro da frota da AIDA já estão equipados com as inovadoras câmeras térmicas.

Com a câmera de temperatura corporal, a DERMALOG desenvolveu uma solução que mede a temperatura corporal com rapidez e precisão durante a caminhada, reduzindo o risco de infecção. A AIDA Cruises também utiliza o sistema do fabricante alemão de biometria.

"O sistema de detecção de temperatura da DERMALOG está nos auxiliando a implementar nossos altos padrões de saúde e higiene para assegurar que a saúde dos nossos hóspedes e tripulações seja protegida", afirmou Christian Witzke, gerente de operação de TI da frota da AIDA Cruises.

Além dos navios de cruzeiro da AIDA, a verificação de temperatura da DERMALOG já foi implementada em mais de 60 países. O sistema "Made in Germany" oferece acesso seguro a hospitais, lojas, escritórios, pavilhões industriais, campos esportivos, eventos, hotéis, bancos e prédios governamentais.

