AIDA LEVITAN, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE U.S. CENTURY BANK, RECONOCIDA POR FORBES EN LA PRESTIGIOSA LISTA '50 OVER 50'

Pionera en marketing, finanzas y las artes reconocida como líder mundial en categoría "Dinero"

MIAMI, 14 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- U.S. Century Bank ("Banco") y USCB Financial Holdings, Inc. ("USCB" y, conjuntamente con el Banco, la "Compañía") (NASDAQ: USCB), anunció que la presidenta de su consejo, Aida Levitan, Ph.D., ha sido incluida en la Lista de Forbes "50 over 50", junto con líderes mundiales de BlackRock, Blackstone, el Banco de la Reserva Federal, la Universidad de Harvard, JP Morgan Chase y Morgan Stanley.

"En pocas palabras, Aida es una fuerza de la naturaleza", dijo Luis de la Aguilera, presidente y director ejecutivo. "Su notable carrera la ha convertido en un icono en nuestra comunidad y somos muy afortunados de que guíe USCB a través de nuestro rápido crecimiento".

En el artículo que elogia la carrera de la Dra. Levitan, Forbes destacó varios logros https://www.forbes.com/50over50/money:

Ella es la única mujer cubanoamericana presidenta del consejo de un banco comunitario comercial estadounidense.

En 2010, fue nombrada por el Presidente Obama y el Congreso como miembro de la comisión nacional sobre la creación del Museo Latino del Smithsonian y se convirtió en vicepresidenta del consejo del Centro Latino del Smithsonian en el 2013.

Su trabajo pionero fundando una agencia hispana de comunicaciones donde trabajó con marcas como Nestlé, Coca-Cola, y TJX Companies.

Su formación académica, incluyendo un doctorado en literatura española de la Emory University y una licenciatura en lengua y literatura españolas de la Universidad de Miami .

"Me siento honrada por este maravilloso reconocimiento de parte de Forbes, el cual representa un toque final a mi trayectoria profesional, desde llegar a EEUU como exilada hasta convertirme en presidenta del consejo de un banco que cotiza en bolsa", dijo la Dra. Levitan. "También agradezco a nuestro equipo de gerencia y consejo directivo por hacerme parte de la magnífica historia de éxito del U.S. Century Bank. ¡Sólo en este extraordinario país puede una refugiada sin dinero y de primera generación recibir tantas oportunidades para crecer y lograr grandes sueños!"

Desde su fundación en 2002, el U.S. Century Bank ha crecido exponencialmente y, hace apenas un año, fue el único banco de Florida que comenzó a cotizar en el NASDAQ bajo el símbolo USCB. Este año, el U.S. Century Bank celebra con orgullo su 20 aniversario, mientras que simultáneamente supera los $2 mil millones en activos y se une al Russell 3000. Para obtener más información acerca de su trayectoria de resiliencia, crecimiento y apoyo comunitario del U.S. Century Bank en las últimas dos décadas, visite: https://www.uscentury.com/about-us/20-year-celebration.

Acerca de USCB Financial Holdings, Inc.

USCB Financial Holdings, Inc. es la compañía tenedora de acciones bancarias de U.S. Century Bank. Fundado en 2002, el U.S. Century Bank es uno de los bancos comunitarios más grandes con sede en Miami y uno de los bancos comunitarios más grandes del estado de Florida. U.S. Century Bank tiene una calificación de 5 estrellas por BauerFinancial, la principal calificadora de bancos independiente del país. U.S. Century Bank ofrece a sus clientes una amplia gama de productos y servicios financieros y apoya a numerosas organizaciones comunitarias, incluyendo la Cámara de Comercio del Gran Miami, la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida y ChamberSouth. Para más información o para encontrar un centro bancario cerca de usted, llame al (305) 715-5200 o visite www.uscentury.com.

Contactos:

Relación con inversores

[email protected]

Martha Guerra-Kattou

(305) 715-5141

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1944429/US_Century_Bank_Logo_Vector_2021_Color_Logo.jpg

FUENTE US Century Bank

SOURCE US Century Bank