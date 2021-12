AiDash s'implante au Royaume-Uni pour accélérer sa croissance sur de nouveaux marchés

La plateforme alimentée par satellite et par l'IA se développe au Royaume-Uni dans le but de poursuivre sa mission de mondialisation de la gestion du développement durable et d'atténuation des changements climatiques

LONDRES, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- AiDash , un fournisseur de premier plan de plateformes d'exploitation, de maintenance et de durabilité alimentées par satellite et par IA, a annoncé aujourd'hui son implantation et l'ouverture d'un nouveau bureau à Londres, en Angleterre. Le nouveau site du centre de Londres permettra de concrétiser les opérations avec ses clients existants au Royaume-Uni et de s'ouvrir les portes d'une expansion à travers le Royaume-Uni et l'Europe. AiDash a ouvert la voie à son expansion londonienne avec le lancement de son système intelligent de gestion du développement durable (Intelligent Sustainability Management System) en partenariat avec National Grid, un fournisseur d'énergie de premier plan, lors de la conférence des Nations unies sur le changement climatique COP26 . La nouvelle plateforme aide les clients d'AiDash à réduire leur travail écologique difficile sur le terrain grâce à l'analyse d'images par satellite et par l'IA.

« Londres est l'endroit idéal pour l'implantation d'AiDash au Royaume-Uni, tandis que nous nous préparons à commercialiser notre technologie en Europe et dans le monde entier », a déclaré Abhishek Singh, cofondateur et PDG d'AiDash. « Le besoin de plateformes d'opérations intégrées qui aident les organisations à respecter les réglementations environnementales et à atteindre les objectifs de développement durable est primordial à mesure que les effets du changement climatique s'aggravent. AiDash est fier de répondre à ce besoin et de faire des progrès dans l'atténuation des changements climatiques au niveau intercontinental. »

L'ouverture d'un bureau à Londres marque une nouvelle étape dans la réalisation de l'objectif d'AiDash, qui est de devenir le leader mondial de la gestion durable par satellite, de la gestion de la végétation, de la surveillance à distance et des services d'enquête. L'entreprise sera une ressource clé pour les organisations possédant de grandes propriétés foncières au Royaume-Uni, alors que le pays met en place une nouvelle législation environnementale qui impose un gain net d'au moins 10 % de biodiversité pour tous les nouveaux développements et impose la durabilité des terres dans de nombreux secteurs.

Au Royaume-Uni, AiDash se concentrera sur le système intelligent de gestion du développement durable, poursuivant sa mission de rendre les secteurs des services publics, de l'énergie, de l'exploitation minière, de la construction, de l'eau et des eaux usées, et des transports plus durables et résilients en utilisant la puissance du satellite et de l'IA. Ce système élimine les méthodes anciennes et inefficaces d'arpentage au sol et les remplace par la cartographie systématique, la planification, l'évaluation de l'amélioration des terres et la quantification de la biodiversité grâce à l'IA.

L'équipe d'AiDash cherche à ajouter 10 à 20 personnes basées à Londres à son équipe de classe mondiale avec l'ouverture de son nouveau bureau. Les scientifiques des données, les ingénieurs, les écologistes et les professionnels des affaires sont encouragés à postuler via notre page d'offres d'emploi.

AiDash est une société SaaS verticale centrée sur l'IA permettant des opérations, une maintenance et une durabilité alimentées par satellite et par l'IA pour les industries ayant des actifs géographiquement distribués. AiDash utilise des données multispectrales et SAR à haute résolution provenant des principales constellations de satellites du monde, qui sont introduites dans ses modèles d'IA exclusifs pour faire des prédictions précises à l'échelle. Ces modèles d'IA renforcent les applications complètes d'AiDash qui transforment l'exploitation et la maintenance pour les services publics, l'énergie, les transports, l'eau et les eaux usées, les mines et les entreprises de construction.

