Aiforia lève 12,6 millions d'euros dans le cadre d'un financement en série B pour améliorer le diagnostic de précision et l'analyse préclinique en pathologie

HELSINKI, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- Aiforia, une société de logiciels fournissant des solutions basées sur l'IA pour l'analyse d'images cliniques et précliniques en pathologie, a annoncé aujourd'hui la clôture de la première tranche de 12,6 millions d'euros de leur cycle de financement en série B. Le cycle de financement pourrait atteindre les 25,2 millions d'euros si les investisseurs utilisent la deuxième tranche facultative.

Le cycle de financement est dirigé par l'entité britannique d'Epredia, une filiale de PHC Holdings Corporation. Parmi les investisseurs figurent également Aktia Nordic Micro Cap et des actionnaires existants. KPMG a agi à titre de conseiller financier d'Aiforia dans le cadre du cycle de financement en série B.

Le logiciel basé sur le cloud d'Aiforia compte actuellement plus de 3 000 utilisateurs dans plus de 50 pays. Le cycle de financement contribue à renforcer la présence mondiale de l'entreprise pour les sociétés pharmaceutiques qui cherchent à accélérer leur pipeline de développement de médicaments avec des solutions basées sur l'IA, ainsi que le développement et la publication des nouvelles plateformes d'Aiforia pour le diagnostic les cancers les plus répandus au monde.

Les suites cliniques Aiforia sont des portefeuilles d'outils puissants permettant aux pathologistes et aux hôpitaux d'exploiter la puissance de l'IA pour accélérer l'examen des échantillons, améliorer la précision du diagnostic et, en fin de compte, améliorer les résultats pour les patients. Les suites pour le cancer du sein et du poumon doivent être dotées du marquage CE-IVD et lancées cette année.

« Le soutien de nos investisseurs confirme l'importance d'outils évolutifs et puissants pour la pathologie dans le développement de médicaments et le diagnostic de maladies. Ce nouveau financement nous permet de poursuivre notre vision à long terme dans le domaine clinique : fournir une plateforme unique offrant de vastes possibilités cliniques pour permettre des diagnostics de précision et donc des soins personnalisés aux patients », explique Jukka Tapaninen, PDG d'Aiforia.

« Nous sommes ravis d'investir dans une autre entreprise d'IA avec des solutions qui peuvent améliorer le flux de travail de pathologie », précise John Sweeney, président d'Epredia. « Nous pensons que la pathologie numérique a un rôle essentiel à jouer dans l'avenir du diagnostic du cancer et sommes enthousiasmés par la technologie qu'Aiforia met au point. Leurs solutions ont le potentiel d'améliorer la vitesse et la précision de l'analyse d'images dans le domaine de la recherche, voire, potentiellement, dans le contexte clinique. Nous entrevoyons de fortes possibilités de croissance pour leur entreprise et souhaitons aider à mettre leurs solutions à la disposition d'un plus grand nombre de pathologistes partout dans le monde. »

Pour en savoir plus sur Aiforia, veuillez consulter le site www.aiforia.com

À propos d'Aiforia

Aiforia dote les pathologistes et les scientifiques des laboratoires précliniques, universitaires et cliniques d'une puissante intelligence artificielle de type deep learning et d'une technologie basée sur le cloud pour augmenter la vitesse, la précision et la cohérence de l'analyse d'images médicales volumineuses et complexes dans divers domaines, de l'oncologie aux neurosciences.

