AIKO obtient l'éligibilité à la TVA française à 5,5 % dans le cadre de la norme carbone PPE2 V2

Les systèmes photovoltaïques résidentiels français d'une puissance maximale de 9 kWp peuvent désormais bénéficier du taux de TVA réduit de 5,5 %, mais uniquement avec des modules qui répondent aux exigences de la certification PPE2 V2. AIKO est l'un des rares fabricants à satisfaire ces exigences.

DÜSSELDORF, Allemagne, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- AIKO a confirmé que ses modules photovoltaïques sont éligibles au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France dans le cadre de la nouvelle certification PPE2 V2. Cela fait d'AIKO un élément clé pour les installations résidentielles françaises qui souhaitent bénéficier d'un taux d'imposition préférentiel.

En France, les systèmes photovoltaïques résidentiels sont soumis à une TVA standard de 20 %. Le taux réduit de 5,5 % ne s'applique qu'aux systèmes jusqu'à 9 kWp qui répondent à tous les critères PPE2 V2. Les systèmes de plus de 9 kWc restent soumis à une TVA de 20 %. Les modules AlKO-A-MCE60Db et AIKO-A-MCE54Db figurent désormais sur le registre officiel de Certisolis des produits éligibles à la réduction de la TVA de 5,5 % en France.

Qu'est-ce que PPE2 V2 ?

La certification PPE2 V2 (Product Environmental Footprint 2, Version 2) est une norme environnementale française exigeante introduite en septembre 2025. Pour bénéficier de la TVA à 5,5 %, un module photovoltaïque doit satisfaire simultanément aux conditions suivantes

Empreinte carbone : maximum 530 kg d'équivalent CO₂ par kWc, calculé selon la méthodologie PPE2 V2 - l'exigence la plus difficile à atteindre.

maximum 530 kg d'équivalent CO₂ par kWc, calculé selon la méthodologie PPE2 V2 - l'exigence la plus difficile à atteindre. Limites des matériaux : argent < 14 mg/W, plomb < 0,1 %, cadmium < 0,01 %.

argent < 14 mg/W, plomb < 0,1 %, cadmium < 0,01 %. Traçabilité complète : le site de production, l'origine du silicium et la chaîne de fabrication sont documentés et contrôlables, avec un certificat de 12 mois.

Le seuil de carbone de 530 kg CO₂eq/kWc est exceptionnellement difficile à atteindre. Il oblige les fabricants à décarboniser l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, du polysilicium au module fini. Très peu de modules sur le marché y parviennent actuellement.

AIKO a réussi à répondre à tous les critères PPE2 V2 tout en proposant des modules qui conservent leur efficacité de pointe, à savoir 24,4 %-24,5 % (ce qui maximise le rendement sur les toits où l'espace est limité), et un design esthétique entièrement noir. Cette combinaison permet aux propriétaires français de bénéficier d'une période d'amortissement plus courte et d'un meilleur retour sur investissement.

Un avantage distinctif sur le marché

La certification PPE2 V2 place la barre très haut, et peu de fabricants l'ont franchie. La réussite d'AIKO témoigne de son engagement en faveur d'une fabrication durable et à faible émission de carbone. Pour le marché résidentiel français, cela signifie que le solaire haut de gamme et à haut rendement est désormais accessible à un coût effectif nettement inférieur, sans compromis sur les performances.