Aily Labs lance « Lead Boldly » - un nouvel appel à un leadership décisif à l'ère de l'IA

Une nouvelle campagne incite les dirigeants à aller au-delà de l'expérimentation de l'IA et à faire face à l'indécision, qui constitue le plus grand risque actuel en matière de leadership.

Lead Boldly illustre ce changement en révélant la clarté et l'élan que garantit l'intelligence décisionnelle de l'IA d'Aily.

La campagne constitue un manifeste pour les chefs d'entreprise, avec un puissant appel à l'action : Prenez de l'avance. Dirigez avec audace.

NEW YORK, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Aily Labs, créateur de la première plateforme d'intelligence décisionnelle (AI DI) native pour les multinationales, a dévoilé aujourd'hui Lead Boldly, une nouvelle campagne mondiale appelant les dirigeants d'entreprise à repenser fondamentalement la façon dont les décisions sont prises à une époque définie par la volatilité, la rapidité et les perturbations constantes.

La campagne sert de manifeste pour les dirigeants d'entreprise, les incitant à faire face à un risque croissant et souvent négligé dans le monde des affaires moderne : l'incapacité à agir avec confiance lorsque les décisions sont les plus importantes.

Malgré un accès sans précédent aux données et aux analyses, de nombreuses organisations restent bloquées dans l'analyse, l'examen et la recherche d'un consensus, ce qui ralentit l'action au moment où elle est la plus importante. Lead Boldly présente Aily comme une couche d'intelligence décisionnelle essentielle et permanente qui permet aux dirigeants de décider et d'exécuter avec certitude en temps réel.

« Chaque personne prend des milliers de décisions par jour. Dans une entreprise, cela se traduit par des dizaines de milliers de décisions prises par les employés. C'est là que les organisations sont bloquées, confrontées à un paradoxe décisionnel », a déclaré Bianca Anghelina, fondatrice et PDG d'Aily Labs. « C'est le problème qu'Aily est en train de résoudre. Lead Boldly, c'est la façon dont nous faisons émerger les décisions les plus impactantes en temps réel et évitons le temps de latence des décisions. Il permet aux dirigeants de faire preuve d'audace et de passer de la réflexion à l'action en quelques minutes, et non en quelques semaines. L'IA a changé ce qui est possible et le leadership doit rattraper son retard. »

De la réflexion à l'action : Une nouvelle ère de leadership portée par l'intelligence décisionnelle pilotée par l'IA

Lead Boldly marque un tournant dans la manière de diriger à l'ère de l'IA. Lorsque la volatilité est constante et que la rapidité n'est pas négociable, l'avantage ne vient plus d'un plus grand nombre de données, mais de la certitude des décisions.

Le film défend les dirigeants qui choisissent de savoir, et non de deviner. L'intelligence décisionnelle d'Aily offre une clarté prédictive qui convertit l'hésitation en conviction et la compréhension en exécution. Il s'agit d'un leadership fondé sur la certitude.

Visuellement, Lead Boldly brise le moule traditionnel de la salle de conférence. Une métaphore punk représente le changement intérieur que permet l'IA – un esprit de leadership audacieux se libère lorsque les décisions ne sont plus guidées par l'instinct ou les délais. Avec l'application Aily en main, les dirigeants agissent plus rapidement et transforment l'incertitude en dynamique. AI DI : le nouvel avantage concurrentiel.

Aily a développé la campagne Lead Boldly en collaboration avec Claritas Communications – une agence de communication basée au Royaume-Uni – et Samuel Abrahams, un réalisateur anglais nommé aux BAFTA qui a écrit et réalisé des drames, des documentaires, et des publicités. Fidèle à l'ADN d'Aily, qui privilégie l'IA, la campagne a été créée à l'aide des dernières techniques de production virtuelle fondées sur l'IA ; AI, qui raconte l'histoire d'un leadership fondé sur l'IA.

Pour en savoir plus sur la campagne Lead Boldly, consultez le site https://ailylabs.com/why-aily/lead-boldly.

À propos d'Aily Labs

Aily Labs change la façon dont les entreprises mondiales prennent des décisions en combinant les données d'entreprise avec l'IA, l'apprentissage automatique et les grands modèles de langage dans une plate-forme unique d'intelligence décisionnelle qui fournit des résultats commerciaux tangibles et à très impactants. Son Super Agent orchestre des agents d'IA autonomes qui recommandent et exécutent des décisions, offrant ainsi un retour sur investissement mesurable dès le premier jour.

La plateforme s'intègre de manière fluide dans les flux de travail, aidant les entreprises du Fortune 500 à optimiser les performances, à briser les silos de données et à accélérer la prise de décision dans les domaines de la finance, de la chaîne d'approvisionnement, de la R&D, des opérations commerciales, et plus encore.

Créé en 2020, Aily Labs opère à l'échelle mondiale avec des équipes de scientifiques des données IA, d'ingénieurs, d'experts commerciaux et de spécialistes des produits.

Pour plus d'informations, visitez le site ailylabs.com.

