Aimbridge Hospitality e Interstate Hotels & Resorts concluíram fusão hoje

DALLAS e ARLINGTON, Virgínia, 25 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Aimbridge Hospitality ("Aimbridge"), maior empresa independente de gerenciamento de hotéis na América do Norte, anunciou que concluiu sua fusão com a Interstate Hotels & Resorts ("Interstate"), operadora independente de hotéis multinacionais em 25 de outubro de 2019. A nova empresa vai gerenciar um portfólio de mais de 1.400 propriedades independentes e de marcas em 49 estados em 20 países. Os termos da transação não foram divulgados.

Com essa fusão, a Aimbridge e a Interstate criarão ofertas aperfeiçoadas para os proprietários de hotéis que se beneficiarão de uma plataforma global e em escala: melhores capacidades analíticas e de dados, maior pool de talentos com mais suporte e recursos, inclusive vendas, marketing, comercio eletrônico e infraestrutura para gestão de receita. Ao criar essa plataforma ampliada, a empresa terá os recursos e o alcance internacional para fornecer serviços superiores de gerenciamento de hotéis de primeira qualidade para seus parceiros de hotéis e experiências positivas para os hóspedes.

Dave Johnson, que foi cofundador e diretor executivo da Aimbridge, é o atual diretor executivo da empresa resultante da fusão. Michael Deitemeyer, ex-presidente e diretor executivo da Interstate, é o presidente global, supervisionando as operações em âmbito mundial e disciplinas corporativas. A nova empresa tem um pool de talentos de mais de 60.000 funcionários que prestam serviços da melhor qualidade em todo o mundo.

"A Aimbridge está entusiasmada por ter finalizado essa fusão transformadora", disse Dave Johnson, CEO of Aimbridge Hospitality. "Mike e eu estamos confiantes de que a combinação das nossas duas empresas robustas nos permitirá alavancar nossa capacidade de escala para gerar oportunidades sem precedentes para os integrantes da nossa equipe e fornecer cada vez mais valor aos proprietários."

"Essa fusão nos ajudará a concretizar nossa missão comum de ser os melhores operadores com os melhores talentos, sistemas, tecnologia e capacidades de serviço para fornecer resultados em todas as categorias de produtos de hospitalidade", disse Mike Deitemeyer, presidente global da Aimbridge Hospitality.

Com a conclusão da fusão, a empresa recém-criada ficará posicionada com o nome de Aimbridge Hospitality nas Américas e com sede em Plano, Texas. Outros escritórios da Aimbridge ficarão espalhados por toda a América do Norte em Atlanta, Calgary, Chicago, Fargo, National Landing, Porto Rico, San Clemente, Scottsdale e Toronto. A marca Interstate será utilizada para os mercados internacionais com escritórios de suporte espalhados por toda a Europa em Amsterdã, Birmingham, Glasgow e Moscou.

Sobre a Aimbridge Hospitality

A Aimbridge Hospitality é uma importante empresa de gerenciamento de hotéis para terceiros que fornece serviço completo com marca própria, atenção especial, hotéis de luxo, resorts de destino, centros de convenção e hotéis de estilo de vida. A Aimbridge uniu-se à Interstate Hotels & Resorts em 2019, e agora representa um portfólio premium de mais de 1.400 propriedades independentes e de marca em 49 estados e 20 países. A Aimbridge tem sede em Plano, Texas, e escritórios corporativos adicionais em Atlanta, Calgary, Chicago, Fargo, National Landing, Porto Rico, San Clemente, Scottsdale e Toronto. Para obter mais informações sobre a Aimbridge Hospitality, visite www.aimbridgehospitality.com e conecte-se com a Aimbridge no LinkedIn.

