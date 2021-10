Ain Dubai erhellt Dubais Skyline mit atemberaubender Eröffnungsshow

Das ultimative Festziel ist offiziell eröffnet! Nach langer Vorfreude hat Ain Dubai, das größte und höchste Aussichtsrad der Welt der Dubai Holding, gestern seine ersten Besucher empfangen. Die erste Fahrt fand um 14 Uhr statt, und die Gäste hatten sich im Voraus angemeldet, um eine 38-minütige Fahrt in den modernen Kabinen zu erleben. An der ersten Fahrt nahmen auch die glücklichen Gewinner des Anfang des Monats veranstalteten Wettbewerbs „Ain Dubai Schatzsuche rund um Bluewaters" teil. Nachdem die Sonne untergegangen war, erleuchtete das fesselnde Rad am Himmel mit einer faszinierenden Licht-, Drohnen- und Feuerwerksshow, während die ganze Welt das große Ereignis verfolgte.