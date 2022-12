Ainda que com volume menor de vendas, Black Friday de 2022 registra alta incidência de tentativas de fraude junto a e-commerces

Levantamento realizado pela plataforma de prevenção à fraude AllowMe aponta um prejuízo evitado de quase R$ 19 milhões no comércio eletrônico, volume 5,25% superior ao de 2021

SÃO PAULO, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Contrariando as expectativas do mercado, que apostava que a coincidência com a Copa do Mundo poderia turbinar as vendas na data tradicionalmente mais movimentada do varejo, os números da última Black Friday não empolgaram e caíram significativamente em relação ao ano passado. Segundo dados divulgados pela consultoria NielsenIQ|Ebit, o faturamento bruto dos e-commerces na data apresentou uma redução de 23% em relação a 2021. A queda coincide com a registrada no número de transações efetuadas (-23%), segundo levantamento inédito realizado pela plataforma de prevenção à fraude AllowMe.

De acordo com o estudo, que considerou não apenas o dia 25, mas toda a semana entre os dias 21 e 27 de novembro, foram registradas 9,8 transações por segundo – índice 33% inferior à média de 2021, quando foram detectadas 12,7 transações por segundo. Porém, ainda que o volume de compras tenha apresentado uma queda considerável, o número de tentativas de fraude cresceu, assim como o prejuízo evitado junto aos e-commerces.

O uso de um único dispositivo, seja ele um celular ou um computador, para o acesso de uma série de contas é um dos indícios de fraudes mapeados pelo AllowMe. "Os fraudadores têm recursos limitados e, justamente por esta razão, costumam reutilizar esses aparelhos para acessar uma série de perfis, muitas vezes simultaneamente. Enquanto uma plataforma de prevenção à fraude, conseguimos identificar isso instantaneamente e o que vemos é que quanto mais logins efetuados em uma origem comum, maior é a probabilidade do sistema estar sendo acessado por um fraudador", afirma Diana Carolina Herrera, líder de Inteligência de Mercado do AllowMe.

Historicamente, quando vinculado a apenas um perfil, o índice de ataques fraudulentos registrado por meio desses dispositivos é de 0,5%. Se considerarmos um único aparelho para três ou mais contas, o índice de ataques cresce para 5,9%. Uma vez identificados como suspeitos pela plataforma, esses dispositivos são marcados como comprometidos, o que se reflete em uma forte contenção da atuação dos fraudadores não apenas junto à empresa primeiramente atacada, mas a todas que estão vinculadas à rede do AllowMe.

Outra característica relacionada aos dispositivos comumente utilizados por fraudadores diz respeito à adoção de técnicas para mascarar a sua identidade, tais como o uso de VPNs e outros recursos maliciosos. Nestes casos, o índice de fraudes chegou a 82%, com o registro de aproximadamente 7,5 tentativas por hora – crescimento de 0,5 ponto porcentual em relação ao mesmo período de 2021. De acordo com dados do AllowMe, os prejuízos evitados em e-commerces nesta Black Friday foram da ordem de R$ 18,9 milhões, volume que traz um incremento de 5,25% em relação à edição anterior.

"Juros altos, inflação e menor oferta de crédito são variáveis que podem explicar a performance da Black Friday deste ano. Este cenário acabou se refletindo em um consumidor mais contido, menos afoito por aproveitar as promoções que chegavam até ele. Na outra ponta, no entanto, temos os fraudadores, que também são negativamente impactados por fatores macroeconômicos e, até mesmo por isso, buscam com ainda mais afinco fragilidades e oportunidades a fim de escalar seus ganhos. É o que explica esse aumento nas tentativas de fraudes, mesmo diante das quedas que observamos", completa Diana.

