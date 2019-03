Air Canada seleciona IBS Software como nova parceira de tecnologia para capacitar seu novo programa de fidelidade ao cliente

"Essa parceria estratégia, sustentando um dos projetos de fidelidade de aviação mais empolgantes e inovadores, é um testemunho à crescente aceitação da iFly Loyalty como possibilitadora chave a proporcionar aos membros opções de valor agregado. Nosso registro de entregar soluções de tecnologia inovadoras aos nossos clientes, bem como o profissionalismo e o comprometimento de nossos funcionários, fizeram de nós um parceiro de transformação confiável entre alguns dos nomes icônicos do setor. A associação ajudará a Air Canada a transformar sua proposta de fidelidade para que esteja entre os programas mais inovadores de todo o mundo", declarou Marcus Puffer, vice-presidente e diretor de soluções de fidelidade, da IBS Software.

O iFly Loyalty da IBS é uma plataforma de gestão de fidelidade baseada em nuvem, que usa um mecanismo de regras avançado emparelhado com um conjunto de dados extensível para projetar e operar proposições inovadoras de engajamento do cliente. A solução está projetada para cumprir com as necessidades complexas e desafiadoras de fidelidade ao cliente e engajamento do cliente, além de gerenciar múltiplos ecossistemas de parceiros e programas. Além das capacidades da plataforma, a Air Canada também está posicionada para se beneficiar do profundo conhecimento de domínio e rica experiência com transformações de programas de fidelidade em todo o mundo. A implementação, projetada para estar concluída em 2020, verá o programa iFly Loyalty da IBS se tornar a solução tecnológica essencial subjacente para o novo programa.

Sobre a Air Canada

A Air Canada é a maior companhia aérea internacional e nacional do Canadá, servindo mais de 200 aeroportos em 6 continentes. A principal transportadora do Canadá está entre as 20 maiores companhias aéreas do mundo. Ela proporciona um serviço de passageiro agendado diretamente a 63 aeroportos no Canadá, 56 nos Estados Unidos e 98 na Europa, Oriente Médio, África, Ásia, Austrália, Caribe, México, América Central e América do Sul. A Air Canada é membro fundadora da Star Alliance, a rede de transporte aéreo mais abrangente do mundo, servindo 1.317 aeroportos em 193 países. Mais informações em: aircanada.com/media, siga @AirCanada no Twitter e una-se à Air Canada no Facebook.

Sobre a IBS

A IBS é uma companhia de tecnologia voltada a IP, multinacional, com mais de 3.000 funcionários, que proporciona soluções da próxima geração que gerenciam operações de missão crítica de algumas das melhores companhias aéreas, mais movimentados aeroportos, principais linhas de cruzeiro, maiores companhias de petróleo e gás e renovamos distribuidores de viagens e grupos hoteleiros do mundo. A IBS também oferece serviços de software feitos sob encomenda nesses domínios de negócios. A IBS é uma companhia que recebe investimentos da Blackstone e opera a partir de 9 escritórios em todo o mundo, atendendo a mais de 170 clientes. A IBS oferece sistemas de IT para serviços ao passageiro (incluindo viagens para clientes Fidelidade ou para a tripulação), operações de carga, operações de voo e tripulação, operações de aeroportos e engenharia de manutenção de aeronaves, o que faz dela a empresa que oferece a mais ampla gama de produtos de tecnologia para a indústria de aviação.

