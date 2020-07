Air Products, ACWA Power et NEOM signent un accord d'un montant de 5 milliards de dollars pour un établissement de production dans la région de NEOM alimenté par de l'énergie renouvelable destiné à la production et à l'exportation d'hydrogène vert à destination des marchés mondiaux

Le plus grand projet d'hydrogène vert au monde fournira 650 tonnes d'hydrogène sans carbone par jour pour le transport dans le monde entier et permettra d'économiser trois millions de tonnes de CO 2 par an

LEHIGH VALLEY, Pennsylvanie, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Air Products, en collaboration avec ACWA Power et NEOM, a annoncé la signature d'un accord d'un montant de 5 milliards de dollars pour un établissement de production d'ammoniac à base d'hydrogène vert d'envergure mondiale alimenté par de l'énergie renouvelable. Le projet, qui sera détenu à parts égales par les trois partenaires, sera situé à NEOM, ce nouveau modèle de vie durable, situé dans le nord-ouest du Royaume d'Arabie saoudite, produira de l'ammoniac vert qui sera exporté vers les marchés mondiaux.

Le projet de coentreprise est le premier partenariat de NEOM avec des partenaires internationaux et nationaux de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables et il constituera une pierre angulaire de sa stratégie visant à devenir un acteur majeur sur le marché mondial de l'hydrogène. Il repose sur une technologie éprouvée d'envergure mondiale et comprendra l'intégration innovante de plus de quatre gigawatts d'énergie renouvelable provenant du solaire, de l'éolien et du stockage ; la production de 650 tonnes par jour d'hydrogène par électrolyse en utilisant la technologie de thyssenkrupp ; la production d'azote par séparation de l'air à l'aide de la technologie d'Air Products ; et la production de 1,2 million de tonnes par an d'ammoniac vert en utilisant la technologie d'Haldor Topsoe. La mise en service du projet est prévue pour 2025.

Air Products sera l'offtaker exclusif de l'ammoniac vert et entend le transporter dans le monde entier pour être dissocié afin de produire de l'hydrogène vert destiné au marché des transports.

« Nous sommes honorés et fiers de nous associer à ACWA Power et NEOM et d'utiliser des technologies éprouvées pour faire du rêve mondial d'une énergie verte à 100 % une réalité », a déclaré Seifi Ghasemi, le président-directeur général d'Air Products. « Exploitant le profil unique de NEOM en matière de soleil et de vent pour convertir l'eau en hydrogène, ce projet produira une source d'énergie totalement propre à grande échelle et permettra d'économiser au niveau mondial plus de trois millions de tonnes d'émissions de CO 2 par an et d'éliminer les émissions génératrices de smog et d'autres polluants équivalant à plus de 700 000 voitures. »

Mohammad A. Abunayyan, le président d'ACWA Power, a déclaré : « En raison de notre foi dans la Vision 2030 et des aspirations de SAR le prince héritier Mohammed ben Salmane à faire de NEOM le pionnier mondial des modes de vie durables, le conseil d'administration et la direction de l'ACWA Power sont fiers de participer à cet investissement révolutionnaire et le premier du genre dans le monde. ACWA Power dispose d'un solide bilan dans l'exploitation de technologies renouvelables pionnières pour fournir une énergie sans carbone à moindre coût. Forts de notre expérience mondiale, nous sommes confiants que notre collaboration avec une entreprise leader du secteur comme Air Products créera des opportunités significatives dans la production d'hydrogène vert, et contribuera à notre ambition d'aider les pays à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie propre et à dégager des avantages socio-économiques importants. Situé dans le cluster industriel de NEOM, et grâce à son mandat unique, cet investissement permettra d'intégrer et de localiser des technologies de pointe qui exploiteront l'énergie solaire et éolienne pour produire une énergie verte durable et accessible dans le monde entier. »

Le PDG de NEOM, Nadhmi Al Nasr, a déclaré : « Ce partenariat reflète notre profond engagement à développer une société au bilan carbone positif qui sera un modèle pour un mode de vie durable et une solution à de nombreux défis environnementaux auxquels le monde est confronté. Cela démontre la capacité de NEOM à générer d'importantes opportunités de partenariat pour les investisseurs internationaux et nationaux. C'est un moment charnière pour le développement de NEOM et un élément clé de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite qui contribue à la stratégie du Royaume en matière d'énergie propre et d'économie circulaire du carbone. Le conseil d'administration de NEOM, le plus important projet d'hydrogène renouvelable au monde, dirigé par SAR le prince héritier Mohammed ben Salmane, et l'équipe de direction de l'entreprise sont ravis d'annoncer cette étape importante pour NEOM qui devient un leader mondial dans la production d'hydrogène vert et de carburants verts. Nous sommes également ravis que deux organisations d'envergure mondiale, Air Products et ACWA Power, se soient jointes à nous pour développer ce projet majeur, le premier d'une série de développements à cette échelle qui placera NEOM au cœur d'une nouvelle société future. »

À propos d'Air Products

Air Products (NYSE : APD) est un leader mondial des gaz industriels, qui exerce ses activités depuis près de 80 ans. Air Products est actuellement le plus grand fournisseur d'hydrogène au monde. Centrée sur les marchés de l'énergie, de l'environnement et des marchés émergents, la société fournit des gaz industriels essentiels, des équipements connexes et une expertise en matière d'applications à des clients de dizaines de secteurs, notamment le raffinage, la chimie, les métaux, l'électronique, la fabrication, ainsi que l'alimentation et les boissons. Air Products est également le leader mondial dans la fourniture de technologies et d'équipements pour le traitement du gaz naturel liquéfié. La société développe, conçoit, construit, possède et exploite certains des plus grands projets gaziers industriels au monde, notamment des projets de gazéification qui convertissent durablement d'abondantes ressources naturelles en gaz de synthèse pour la production d'énergie, de carburants et de produits chimiques de grande valeur.

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,9 milliards de dollars pour l'exercice 2019 grâce à ses activités dans 50 pays et sa capitalisation boursière actuelle est d'environ 55 milliards de dollars. Plus de 17 000 employés passionnés, talentueux et engagés, issus d'horizons divers, sont animés par la volonté d'Air Products de créer des solutions innovantes qui bénéficient à l'environnement, renforcent la durabilité et répondent aux défis auxquels sont confrontés les clients, les communautés et le monde. Pour plus d'informations, consultez le site airproducts.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou Instagram.

Ce communiqué contient des « énoncés prospectifs » dans le cadre des dispositions de la règle de refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et les hypothèses de la direction à la date de ce communiqué et ne constituent pas des garanties de performances futures. Bien que les déclarations prévisionnelles soient faites de bonne foi et soient fondées sur des hypothèses, attentes et projections que la direction estime raisonnables sur la base des informations actuellement disponibles, les performances et résultats financiers réels peuvent différer sensiblement des projections et estimations exprimées dans les énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs, y compris, sans s'y limiter, ceux décrits dans le rapport annuel d'Air Products sur le formulaire 10-K pour son exercice fiscal clos le 30 septembre 2019. Sauf si la loi l'exige, Air Products décline toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document afin de refléter tout changement dans les hypothèses, les convictions ou les attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces énoncés prospectifs sont fondés.

À propos d'ACWA Power

ACWA Power est un promoteur, un investisseur et un opérateur de centrales de production d'électricité et d'eau dessalée. Enregistrée et établie en 2004 à Riyad, en Arabie Saoudite,

ACWA Power emploie plus de 3500 personnes et est actuellement présente dans 12 pays du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie centrale et d'Asie du Sud-Est. Le portefeuille d'ACWA Power comprend 59 actifs d'une valeur d'investissement de 48,8 milliards USD, produisant 34 GW d'électricité et 5,9 millions de m3/jour d'eau dessalée livrés en vrac pour répondre aux besoins des services publics et des industries d'État dans le cadre de contrats offtakes à long terme dans le cadre de l'externalisation des services publics et de modèles de partenariat public-privé. La mission d'ACWA Power est de fournir de manière fiable de l'électricité et de l'eau dessalée à un faible coût, contribuant ainsi efficacement au développement durable, social et économique des communautés et des pays. ACWA Power s'engage à respecter les valeurs de sécurité, de personnel et de performance dans l'exercice de ses activités dans toutes les régions du monde. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.acwapower.com

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et illustre la vision de ce à quoi ressemblera un nouvel avenir. Il s'agit d'une région située au nord-ouest de l'Arabie saoudite, sur la mer Rouge, qui sort de terre et a vocation à être un laboratoire vivant, un endroit où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Ce sera une destination et un lieu de résidence pour les personnes qui rêvent en grand et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitat exceptionnel, à la création d'entreprises prospères et à la réinvention de la préservation de l'environnement.

NEOM sera le foyer et le lieu de travail de plus d'un million de résidents du monde entier. Il comprendra des villes et villages, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des lieux pour le sport et le divertissement, ainsi que des destinations touristiques. En tant que centre d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront effectuer des recherches, incuber et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises en faisant preuve d'innovation. Les résidents de NEOM incarneront un esprit international et adopteront une culture de l'exploration, de la prise de risque et de la diversité, qui s'appuieront sur une loi progressiste, compatible avec les normes internationales et propice à la croissance économique. Pour plus d'informations, envoyez un courriel à [email protected], consultez newsroom.neom.com, ou visitez www.neom.com

