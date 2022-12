Air Sénégal choisit RateGain pour devenir la première compagnie aérienne d'Afrique grâce à une intelligence précise et en temps réel

NOIDA, Inde, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), fournisseur mondial de solutions SaaS pour le voyage et l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui qu'Air Sénégal, le transporteur national de la République du Sénégal, a choisi son produit AirGain pour accélérer sa croissance sur un marché dynamique en ayant accès à des informations précises et en temps réel sur le marché chaque jour.

Air Sénégal est aujourd'hui le premier transporteur aérien d'Afrique de l'Ouest. La compagnie a étendu son réseau de lignes intérieures et internationales après son lancement en 2018 et a ensuite étendu son activité au secteur long-courrier avec des vols vers l'Europe et les États-Unis.

Grâce à AirGain, Air Sénégal sera en mesure de suivre les mouvements sur tous ses trajets importants 80 % plus rapidement pour rester au fait des évolutions du marché et proposer l'offre la plus compétitive à ses clients. Conçue pour aider les gestionnaires de revenus à s'adapter au monde post-pandémique en fournissant des informations critiques sur le marché et des renseignements sur la concurrence dans une interface utilisateur facile à utiliser et à comprendre, cette solution permet aux équipes chargées des revenus dans le monde entier de prendre les bonnes décisions en matière de tarification et de libérer de nouvelles opportunités de revenus chaque jour.

Alioune Badara Fall, directeur général d'Air Sénégal, a déclaré à propos de ce partenariat : « La croissance des compagnies aériennes africaines dépendra de l'accès à des informations fiables, évolutives et abordables sur le marché, et AirGain joue un rôle essentiel à cet égard. Le support client dédié, l'interface utilisateur facile à utiliser et la précision des tarifs font qu'il est vraiment facile pour nos équipes commerciales d'utiliser AirGain et de prendre de meilleures décisions. »

Vinay Varma, vice-président senior et directeur général d'AirGain, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Air Sénégal et d'étendre notre présence sur le marché africain en pleine croissance. Nous pensons qu'il existe un immense potentiel sur le marché africain pour adopter des technologies qui aident les compagnies aériennes à soutenir leur croissance à long terme. L'équipe d'Air Sénégal a vu en AirGain la plateforme idéale pour résoudre ses défis d'aujourd'hui, pour conquérir des parts de marché demain et nous espérons lui apporter le soutien nécessaire pour atteindre ses objectifs. »

À propos d'Air Sénégal

Air Sénégal, transporteur national de la République du Sénégal, a commencé à assurer des vols intérieurs en 2018 depuis le hub aérien régional AIBD. La compagnie aérienne nationale espère être la première compagnie aérienne du secteur du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Sa mission est de desservir les lignes intérieures et internationales.

Air Sénégal s'efforce de respecter les normes nationales et internationales ainsi que les exigences de sécurité et de sûreté de l'industrie aéronautique. La compagnie fonde ses opérations et la satisfaction de ses clients sur l'excellence.

À propos de RateGain

RateGain Travel Technologies Limited est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour le secteur du voyage et de l'hôtellerie qui travaille avec plus de 2 200 clients dans plus de 100 pays, les aidant à accélérer la génération de leurs revenus par l'acquisition, la rétention et l'expansion de leur part de marché. Fondée en 2004 et basée en Inde, la société RateGain travaille aujourd'hui avec les 23 plus importantes chaînes hôtelières sur 30, les 25 meilleures agences de voyage en ligne sur 30 et tous les principaux loueurs de voitures, y compris 8 entreprises du classement Global Fortune500.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rategain.com

SOURCE RateGain