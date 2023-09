Airbiquity et Tessolve activent des passerelles télématiques avec des solutions OTA et d'enregistrement de données pour faciliter le développement et la production de véhicules connectés

Le partenariat technologique offre une plateforme matérielle et logicielle préintégrée pour des mises à jour logicielles Over-the-Air (OTA) sécurisées et sophistiquées et l'enregistrement des données

SEATTLE, 29 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Airbiquity ®, un leader mondial des services de véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Tessolve , une importante société de plateforme matérielle pour la production de silicium et de systèmes pour divers segments de marché, notamment l'automobile, les motos, les scooters, l'IoT industriel, les semi-conducteurs, l'avionique et la défense.

Les deux sociétés ont pré-intégré OTAmatic® , la plateforme de gestion de logiciels d'Airbiquity et LOGmatic™ , la plateforme d'enregistrement des données avec la gamme d'appareils TERA de Tessolve afin de fournir des passerelles d'application sophistiquées de pointe qui peuvent être facilement intégrées dans les véhicules. La mise à disposition des solutions des deux entreprises réduit considérablement la complexité, les dépenses et le temps requis par les fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour évaluer, développer et déployer des véhicules connectés sophistiqués qui comprennent des mises à jour logicielles OTA pour l'ensemble du véhicule et un enregistrement flexible des données.

OTAmatic, la plateforme de gestion logicielle d'Airbiquity, orchestre et automatise en toute sécurité les campagnes de mise à jour logicielle tout en répondant aux exigences uniques et strictes de l'industrie automobile. LOGmatic, la plateforme d'enregistrement des données d'Airbiquity, est une offre simple à intégrer et flexible à utiliser qui permet un enregistrement et une transmission des données sécurisés, configurables et dynamiques avec une protection de l'ECU et une utilisation minimisée des ressources.

TERA de Tessolve est une passerelle d'application compacte et à haute performance basée sur le SoC SMARC S32G274A destiné aux réseaux de véhicules et aux applications industrielles avec une plateforme de développement et de déploiement personnalisable et est conçu pour être conforme aux normes automobiles. Le système OBD Dongle est le nouveau membre de la famille TERA. Dongle est un dispositif IoT de petite taille capable de connecter le véhicule au cloud et d'exécuter un calcul haute performance en edge computing.

« Airbiquity a toujours conçu nos produits afin qu'ils aient des caractéristiques et des fonctionnalités de pointe, mais aussi de la modularité, de la flexibilité et de la facilité d'intégration, a déclaré Keefe Leung, vice-président de la gestion des produits pour Airbiquity. La mise à disposition de nos produits sur les passerelles TERA de Tessolve permet aux entreprises d'activer rapidement les véhicules définis par logiciel. Dongle de TERA est particulièrement convaincant en raison de sa petite taille, de ses capacités de calcul élevées et de son interface de port OBD-II standard, qui en font une plateforme idéale pour évaluer et développer rapidement les capacités d'OTAmatic et de LOGmatic en matière d'OTA ou d'enregistrement de données pour l'ensemble du véhicule. »

« L'équipe intégrée de Tessolve s'est concentrée sur la création de solutions d'ingénierie avant-gardistes et révolutionnaires. TERA est l'une de ces solutions ciblées sur les marchés des véhicules, offrant des capacités d'IA de pointe sur un boîtier intelligent capable de collecter des données et d'effectuer des calculs à l'aide d'un puissant SoC S32G2 de NXP. TERA connecte les données des véhicules au cloud via des réseaux 4G/5G ou Wi-Fi, ce qui ouvre la voie à des capacités dynamiques de mise à jour logicielle OTA pour le véhicule et à de nombreuses autres possibilités. Dans cette optique, Tessolve est fier de s'associer à Airbiquity pour apporter des fonctionnalités de mise à niveau des véhicules et d'enregistrement des données à la famille TERA d'appareils compatibles avec l'IA connectés sans fil. Ce partenariat avec Airbiquity renforce nos offres de solutions d'ingénierie innovantes et uniques sur le marché », a déclaré Kiran kumar Nagendra, vice-président adjoint des systèmes embarqués chez Tessolve.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial des services de véhicules connectés et un pionnier dans le développement et l'ingénierie de la technologie télématique automobile. À l'avant-garde de l'innovation automobile, Airbiquity développe la technologie logicielle et les services cloud de véhicules connectés les plus avancés du secteur. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont déployé des programmes de services de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés pour des millions de véhicules dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, consultez www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity.

À propos de Tessolve

Tessolve propose du développement de produits, du concept à la fabrication en tant qu'ODM, axé sur les applications dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, des semi-conducteurs et de l'avionique. Tessolve accélère le développement de produits des clients grâce à notre système sur modules prêt à l'emploi, basé sur les chipsets de NXP, de Qualcomm, de TI et de MediaTek, à l'étendue de son ingénierie et à sa capacité à gérer toute la chaîne d'approvisionnement, y compris la gestion du cycle de vie. Nos services intégrés permettent aux clients de bénéficier d'un délai de commercialisation plus rapide grâce à une expertise approfondie du domaine, à des idées innovantes, à des services matériels/logiciels intégrés et à une infrastructure intégrée avec des laboratoires de classe mondiale. Tessolve offre également une combinaison unique d'expertise pré et post-silicium pour fournir des solutions complètes clés en main de silicium et de système, de la conception aux pièces emballées. Tessolve offre une solution à guichet unique avec des capacités matérielles et logicielles complètes et des laboratoires de test de silicium et de systèmes avancés. Pour en savoir plus, consultez www.tessolve.com

