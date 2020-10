Airbiquity lance le configurateur de véhicule OTAmatic pour aider les constructeurs automobiles à gérer les logiciels des véhicules connectés

Une nouvelle offre permet aux constructeurs de contrôler le nombre de versions de logiciels dans les véhicules, de mieux comprendre l'état de parcs entiers

SEATTLE, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Airbiquity ®, le leader mondial des services de véhicules connectés, a lancé aujourd'hui son configurateur de véhicule OTAmatic®, un outil pour définir et gérer les logiciels de véhicules connectés. Le configurateur de véhicule OTAmatic donne aux constructeurs automobiles un aperçu des configurations matérielles et logicielles exactes dans un véhicule, gère les combinaisons connues des unités de contrôle électroniques (ECU, electronic control unit) et des versions logicielles dans les véhicules, et satisfait aux nouvelles exigences gouvernementales en matière de conformité pour les systèmes de véhicules certifiés de type.

Au cours des dernières années, le nombre d'ECU de véhicule bénéficiant de mises à jour logicielles via la technologie over-the-air (OTA) n'a cessé d'augmenter. Il est donc difficile pour les constructeurs automobiles de suivre et de gérer les configurations logicielles dans l'ensemble de leurs parcs. Ces calculateurs reçevant des mises à jour logicielles OTA au fil du temps, différentes permutations logicielles apparaîtront sur le terrain car tous les véhicules ne seront pas mis à jour en même temps. Il en résulte une multitude de combinaisons de logiciels qui doivent être suivies et gérées par le constructeur pour l'entretien des véhicules et la conformité réglementaire.

Le configurateur de véhicule OTAmatic donne aux constructeurs automobiles le pouvoir de résoudre ces problèmes et de mieux contrôler les configurations logicielles de leurs véhicules. Le configurateur de véhicule OTAmatic :

Ne déploie le logiciel que dans des combinaisons approuvées . Minimise les problèmes imprévus en s'assurant que les logiciels contenus dans des dizaines, voire des centaines, d'ECU indépendantes dans un véhicule sont limités aux configurations prévalidées, testées et approuvées par les constructeurs automobiles.

. Minimise les problèmes imprévus en s'assurant que les logiciels contenus dans des dizaines, voire des centaines, d'ECU indépendantes dans un véhicule sont limités aux configurations prévalidées, testées et approuvées par les constructeurs automobiles. Présente la répartition des véhicules sur le terrain . Indique la version exacte des logiciels et du matériel installés dans les véhicules afin que les constructeurs automobiles puissent comprendre l'état de leurs parcs de véhicules.

. Indique la version exacte des logiciels et du matériel installés dans les véhicules afin que les constructeurs automobiles puissent comprendre l'état de leurs parcs de véhicules. Affiche un historique des configurations de véhicule. Permet aux constructeurs automobiles de comparer les configurations des lignes de véhicules ou des véhicules individuels afin de comprendre les changements au fil du temps.

Permet aux constructeurs automobiles de comparer les configurations des lignes de véhicules ou des véhicules individuels afin de comprendre les changements au fil du temps. Fonctionne avec le système de gestion du logiciel OTAmatic d'Airbiquity . Les « candidats configurations » peuvent être créés automatiquement à partir des flux usine des véhicules nouvellement fabriqués ou en important une nomenclature à l'aide d'un outil Web, puis fournis aux constructeurs automobiles pour examen et approbation. Les configurations peuvent également être fournies pour examen lorsqu'un véhicule signale une nouvelle combinaison sur le terrain.

. Les « candidats configurations » peuvent être créés automatiquement à partir des flux usine des véhicules nouvellement fabriqués ou en important une nomenclature à l'aide d'un outil Web, puis aux constructeurs automobiles pour examen et approbation. Les configurations peuvent également être fournies pour examen lorsqu'un véhicule signale une nouvelle combinaison sur le terrain. Fonctionne avec les systèmes de gestion de logiciels OTA non-Airbiquity. Les systèmes OTA existants peuvent être améliorés par l'intégration du configurateur de véhicule à l'aide des API fournies.

Les systèmes OTA existants peuvent être améliorés par l'intégration du configurateur de véhicule à l'aide des API fournies. Permet la conformité réglementaire pour le suivi des systèmes de véhicules certifiés de type. Permet aux constructeurs automobiles d'enregistrer le logiciel (RXSWIN) associé à la certification de type d'un système de véhicule et prend en charge les exigences de la Commission économique pour l' Europe des Nations unies (UNECE) (WP.29) pour le suivi des mises à jour logicielles.

« Chez Airbiquity, nous évaluons constamment les défis auxquels les constructeurs automobiles sont confrontés et nous appliquons notre technologie logicielle et notre expertise pour y faire face », a déclaré Keefe Leung, vice-président de la gestion des produits chez Airbiquity. « Les constructeurs d'automobiles doivent comprendre et gérer activement leurs logiciels de véhicules connectés. Notre configurateur de véhicule est un outil puissant permettant de rapprocher des informations logicielles disparates en fonction du contexte fourni par les constructeurs automobiles, tout en offrant une automatisation qui s'intègre à leurs processus existants. »

« Avec le déploiement omniprésent des capacités de mise à jour des logiciels OTA, les constructeurs automobiles sont confrontés à un défi concernant la gestion des configurations logicielles via un large éventail de plateformes de véhicules, les composants et les marchés », a déclaré Alex Oyler, responsable de l'informatique automobile chez SBD Automotive. « Pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires, les constructeurs automobiles doivent à tout moment savoir quels véhicules utilisent quelles versions logicielles. Les constructeurs automobiles doivent également prouver aux organismes de réglementation qu'ils contrôlent leur écosystème connecté et, sans une plateforme à haute intégrité pour gérer ces informations, ils feront face à des contrecoups réglementaires et à des défis évitables en matière de cybersécurité. »

Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, consultez le site Web www.airbiquity.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un pionnier de la technologie de logiciels de télématique automobile et un leader de services basés sur le cloud pour véhicules connectés. Toujours à la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity conçoit, fabrique et déploie les solutions de véhicules connectés les plus avancées de l'industrie. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont réalisé des programmes de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés répondant aux besoins de leurs clients dans plus de 60 pays à travers le monde. La dernière offre d'Airbiquity est OTAmatic® pour les logiciels multi-ECU Over-the-Air (OTA) et la gestion des données comprenant des composants logiciels de véhicule et basés sur le cloud, et le cadre de sécurité reposant sur la technologie Uptane pour une protection complète de la cybersécurité. Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, consultez le site Web www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity.

CONTACT :

Cara DiFabio

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpg

Related Links

http://www.airbiquity.com



SOURCE Airbiquity