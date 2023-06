Airbiquity rejoint le réseau de partenaires AWS

Un leader des mises à jour logicielles Over-The-Air pour les voitures connectées lance une initiative stratégique de vente et de marketing axée sur les OEM de véhicules à deux roues et d'autres appareils connectés

SEATTLE, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Airbiquity ®, leader mondial des services pour véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui avoir rejoint le réseau de partenaires (APN) d'Amazon Web Services (AWS) afin de mettre le logiciel OTAmatic® d'Airbiquity à la disposition des clients d'AWS. Connue pour fournir des mises à jour de systèmes et de composants pour les voitures connectées, cette initiative étend la disponibilité du logiciel Over-the-Air (OTA) d'Airbiquity à d'autres segments d'appareils connectés tels que les motos et scooters à deux roues, les robots industriels, les équipements médicaux et d'autres produits de grande valeur. En tant que membre d'APN, Airbiquity rejoint désormais une communauté mondiale de partenaires AWS qui s'appuient sur des programmes, de l'expertise et des ressources pour construire, commercialiser et vendre des offres clients.

Airbiquity OTAmatic exploite la puissance d'AWS pour fournir des mises à jour logicielles OTA sécurisées à l'échelle mondiale, avec une disponibilité et une évolutivité accrues du service. Airbiquity utilise un modèle d'exploitation Cloud multilocataire pour étendre la fourniture de services à des millions d'appareils dans le monde tout en gérant la complexité des mises à jour logicielles à cible unique ou multiple. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) du monde entier peuvent bénéficier de cette approche en réduisant les frais de rappel, en renforçant la réponse en matière de cybersécurité, et en améliorant les performances et les fonctionnalités des produits après leur vente. Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'innovation, l'intégration, le déploiement et l'exploitation à l'échelle mondiale de cadres de produits distribués, cette initiative crée une opportunité intéressante pour l'industrie de la mobilité, en pleine croissance et en pleine évolution.

« Airbiquity sait comment développer et déployer OTAmatic sur AWS, puisque nous l'avons fait pour nous-mêmes et pour nos clients », a déclaré David Jumpa, chief revenue officer chez Airbiquity. « Nous sommes impatients de travailler avec AWS pour atteindre un ensemble encore plus large de clients OEM qui souhaitent mettre en œuvre une solution efficace, fiable et sécurisée pour maintenir leurs produits à jour avec les dernières versions logicielles. »

OTAmatic s'appuie spécifiquement sur Elastic Load Balancing (ELB), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) et Amazon CloudFront.

En tant que membre d'APN, Airbiquity rejoint un réseau mondial de 100 000 partenaires de plus de 150 pays qui travaillent avec AWS pour fournir des solutions innovantes, résoudre des défis techniques, gagner des marchés et apporter de la valeur à leurs clients mutuels.

Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, cliquez ici .

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial des services de véhicules connectés et un pionnier dans le développement et l'ingénierie de la technologie télématique automobile. À l'avant-garde de l'innovation automobile, Airbiquity développe la technologie logicielle et les services Cloud de véhicules connectés les plus avancés du secteur. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont déployé des programmes de services de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés pour des millions de véhicules dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, consultez le site Web www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity.

Contact pour les médias :

Frances Bigley

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/177305/4137253/airbiquity_logo.jpg

SOURCE Airbiquity