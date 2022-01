Airbiquity renforce sa collaboration avec Renesas pour poursuivre ses efforts d'intégration technologique

Fournit des capacités accrues pour des mises à jour efficaces et sécurisées des logiciels over-the-air et renforce les fonctions avancées d'aide à la conduite et de conduite autonome

SEATTLE, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Airbiquity®, un leader mondial des services de véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui un progrès dans sa collaboration avec Renesas, un fournisseur de premier plan de solutions de semi-conducteurs de pointe. Cette intégration technologique étendue implique le système sur puce (SoC) R-Car S4 de Renesas et la plateforme de gestion logicielle OTAmatic® d'Airbiquity.

La dépendance à l'égard des logiciels, des unités de contrôle électroniques (UCE), des capteurs et des microprocesseurs pour alimenter les systèmes et les fonctionnalités des véhicules autonomes ne cesse de croître. Et cette dépendance, combinée à la complexité de la gestion sécuritaire des mises à jour simultanées des logiciels over-the-air (OTA) pour des millions de véhicules, a créé une demande pour une solution de qualité automobile composée de processeurs télématiques haute performance soutenus par une plateforme de gestion de logiciels OTA robuste. La combinaison du système sur puce (SoC) R-Car S4 de Renesas et de la plateforme OTAmatic d'Airbiquity offre une solution sécurisée et performante permettant d'alimenter la prochaine vague de capacités avancées de conduite autonome pour les constructeurs automobiles.

Dans un premier temps, la combinaison de R-Car S4 et d'OTAmatic fournit des mises à jour logicielles aux unités de contrôle électronique primaire basé sur Linux. Des intégrations supplémentaires permettront de mettre à jour les logiciels des unités de contrôle électroniques secondaires et de se conformer à la norme d'architecture logicielle adaptative AUTOSAR pour faciliter l'intégration avec les plateformes et les piles logicielles automobiles.

« L'industrie automobile a des besoins importants en matière de services et de technologies sophistiqués offrant des systèmes avancés d'aide à la conduite et de conduite autonome », a déclaré Keefe Leung, vice-président de la gestion des produits d'Airbiquity. « Airbiquity et Renesas font progresser l'intégration de notre plateforme de gestion logicielle OTAmatic fonctionnant sur le SoC R-Car S4 de Renesas en ajoutant des mises à jour sécurisées multi-unités de contrôle électronique utilisant la dernière norme d'architecture logicielle adaptative AUTOSAR pour traiter les nouvelles fonctionnalités émergentes. »

« Alors que les architectures de véhicules continuent d'évoluer, la gestion fiable et sécurisée des logiciels embarqués demeure un défi pour l'industrie », a déclaré Naoki Yoshida, vice-présidente de la division du marketing des solutions automobiles numériques de Renesas. « Airbiquity dispose de technologies logicielles et de services cloud OTA de premier plan qui permettent aux véhicules connectés OTA de fonctionner avec les SoC R-Car de Renesas. En travaillant ensemble, nous offrirons une solution de pointe prête à la production pour les clients du SoC de R-Car qui atténuera les défis liés à l'OTA tout en contribuant à l'adoption généralisée de la conduite connectée et autonome. »

Des informations sur l'intégration antérieure du SoC R-Car H3 de Renesas et d'OTAmatic de Airbiquity peuvent être trouvées ici. Pour en savoir plus sur l'OTAmatic d'Airbiquity, cliquez ici. Pour en savoir plus sur Renesas le SoC R-Car S4 de Renesas Electronics, cliquez ici.

