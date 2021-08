Airborne Capital e Mercuria Investment Group fecham acordo para criação de joint venture de financiamento no setor de aviação no Japão

TÓQUIO e DUBLIN, Irlanda, 26 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Airborne Capital Limited ("Airborne") e a Mercuria Investment Holdings Co., Ltd. ("Mercuria") têm o prazer de anunciar o acordo entre a Airborne e a subsidiária da Mercuria, Mercuria Investment Co., Ltd., para a criação de uma joint venture destinada à operação de uma nova entidade no Japão, denominada "Mercuria Airborne Capital Co., Ltd." ("JV").

A JV oferece à Airborne maior acesso aos investidores japoneses em aviação e permite que a Mercuria amplie ainda mais a sua experiência em investimentos alternativos transfronteiriços, atendendo a investidores japoneses que buscam investimentos de aviação personalizados. O negócio será uma ponte entre as necessidades específicas dos investidores japoneses de aviação e a dinâmica em mudança no mercado global de aviação.

Apesar dos desafios apresentados pela pandemia da COVID-19, a aquisição de aeronaves continua a oferecer oportunidades atraentes de investimento e rendimento para investidores em todo o mundo, com a criação da JV estimando que o papel que os investidores institucionais desempenham no setor de arrendamento de aviação crescerá em um ritmo mais rápido.

A Mercuria é um grupo de gestão de investimentos multiestratégicos com escritórios em Tóquio, Pequim, Hong Kong e Bangkok, e seus Ativos sob Gestão (Assets under Management) somam cerca de US$ 2 bilhões. A Mercuria tem fornecido soluções inovadoras de crescimento, aquisição e investimentos de ativos reais para investidores japoneses e estrangeiros.

A Airborne é uma empresa especializada em arrendamento de aeronaves e gestão de ativos com sede na Irlanda e presença em Shannon, Dublin, Londres, Nova York, Montreal, Hong Kong, Seul e Tóquio. A empresa foi fundada em 2017 e gerencia aproximadamente US$ 1 bilhão em ativos de aeronaves por meio de relacionamentos ativos com investidores globais, incluindo investidores japoneses.

Toshihiro Toyoshima, CEO da Mercuria, declarou:

"Esta joint venture é um passo empolgante para a Mercuria e ampliará a gama de oportunidades internacionais de investimento alternativo que podemos oferecer aos nossos clientes. A empresa se une à experiência global em financiamento de aviação da Airborne com nossa sólida base de clientes e garantia de investimentos."

Ramki Sundaram, CEO da Airborne Capital, disse:

"Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Mercuria e expandir nossas operações já bem-sucedidas no Japão. A Mercuria Airborne Capital oferecerá aos investidores institucionais do Japão acesso a uma variedade crescente de oportunidades atraentes de investimento no setor global de financiamento de aviação."

