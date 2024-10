AirConsole est désormais disponible sur les véhicules Volkswagen avec le lancement du jeu Trivia Crack®

ZURICH, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- AirConsole, la plateforme de jeux embarquée pionnière, annonce aujourd'hui le lancement officiel de ses services sur certains modèles Volkswagen. Cette nouvelle intégration marque une avancée significative dans le domaine du divertissement embarqué, la AirConsole étant désormais disponible sur les Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 et ID.7 Tourer à partir de l'IDS 5.0 et 5.2. Plus tard dans l'année, le service sera également lancé pour la nouvelle Golf, la nouvelle Golf Estate, le nouveau Tiguan et la nouvelle Passat.

À l'occasion de cet événement important, AirConsole a le plaisir d'ajouter un article de renom à sa gamme de jeux : Trivia Crack®. Créé par Etermax, ce centre de connaissances interactif mondialement reconnu met au défi des millions de joueurs dans plus de 180 pays depuis 2013 sur diverses plateformes, des appareils mobiles et jeux de société aux technologies de pointe telles que les appareils vocaux intelligents, les services de streaming, la technologie portable et les réalités mixtes. Trivia Crack est à présent disponible en voiture, spécialement adapté par Play.Works, utilisant la technologie à double écran d'AirConsole pour garantir une expérience amusante à tous les passagers.

Redécouvrez les modes de jeu classiques de Trivia Crack, désormais conçus pour votre voiture :

Mode classique : testez vos connaissances sur un large éventail de sujets et gagnez des récompenses pour chaque bonne réponse. Idéal pour jouer en solo.

testez vos connaissances sur un large éventail de sujets et gagnez des récompenses pour chaque bonne réponse. Idéal pour jouer en solo. Mode défi : choisissez votre catégorie préférée et répondez à un flot continu de questions. Parfait pour les joueurs solitaires à la recherche d'un défi.

choisissez votre catégorie préférée et répondez à un flot continu de questions. Parfait pour les joueurs solitaires à la recherche d'un défi. Mode fête : avec jusqu'à 5 joueurs, participez à des compétitions multijoueurs avec vos amis et votre famille pour voir qui est le plus intelligent.

Disponible en six langues, Trivia Crack sur AirConsole promet une expérience captivante et agréable pour tous les passagers. Que vous fassiez une pause sur la route ou que vous vous arrêtiez pour faire le plein, vous pouvez vous amuser à répondre à des questions dans votre véhicule Volkswagen. Il vous suffit de garer votre voiture, de lancer l'application AirConsole et de commencer à jouer. Avec les smartphones comme manettes et le système d'infodivertissement du véhicule comme écran de jeu, l'expérience est conçue pour être intuitive et captivante pour tous les occupants de la voiture.

Une nouvelle ère pour le divertissement embarqué

La plateforme innovante d'AirConsole transforme les véhicules Volkswagen en centres de divertissement, permettant aux joueurs de connecter leurs smartphones au système d'infodivertissement de la voiture en scannant un code. Cette configuration prend en charge plusieurs joueurs, ce qui permet aux passagers avant et arrière de s'amuser pendant que le véhicule est garé.

« Nous sommes heureux de renforcer la présence d'AirConsole auprès de Volkswagen et de continuer à développer notre catalogue de jeux », a déclaré Michael Fuller, vice-président des jeux chez AirConsole. « Nous avons à cœur de sélectionner et d'adapter soigneusement les jeux pour qu'ils s'intègrent parfaitement à l'environnement automobile et offrent une expérience de qualité supérieure à tous les passagers. »

Etermax, le donneur de licence de Trivia Crack, et Play.Works, le développeur de cette version du jeu, reviennent également sur cette collaboration. « Nous pensons que la curiosité est l'étincelle qui suscite la créativité humaine. Avec cette intégration, nous faisons un pas vers un avenir où chaque pause sur la route devient une occasion d'apprendre et de se connecter », a déclaré Juan Pablo Veiga, vice-président de Brand Gamification™ chez Etermax. « L'introduction de Trivia Crack dans l'environnement automobile signifie que même pendant les moments de repos, vous pouvez garder votre esprit occupé et profiter du frisson de la découverte. Moteur éteint, curiosité en éveil, vous pouvez désormais faire de chaque arrêt une expérience réellement enrichissante. »

Jonathan Boltax, PDG de Play.Works, a ajouté : « Play. Works a commencé à exploiter sa technologie propriétaire de développement et de déploiement pour inciter les joueurs à participer à la plateforme de jeux embarquée naissante. L'adaptation de Trivia Crack aux voitures est une extension logique de nos services de jeux pour la télévision connectée. La voiture présente des défis uniques, mais nous sommes fiers de proposer un jeu qui apportera joie et défi aux passagers, améliorant ainsi leur expérience de voyage. »

*Le service de jeux embarqués d'AirConsole pour les véhicules Volkswagen sera lancé dans un premier temps sur les principaux marchés européens, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Irlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, et devrait être étendu à d'autres pays dans un avenir proche.

À propos d'AirConsole

Conduire ensemble, jouer ensemble. AirConsole est la première plateforme de jeu au monde spécialement conçue pour les voitures. Grâce aux fonctions immersives d'AirConsole, votre voiture se transforme en une station de jeu complète, avec systèmes d'infodivertissement, de sonorisation et d'éclairage. Le riche catalogue de jeux d'AirConsole est conçu pour les joueurs occasionnels de tout âge. En permettant à n'importe quel passager de la voiture de participer à une partie en utilisant son téléphone comme manette de jeu, AirConsole est une véritable expérience sociale.

À propos de Trivia Crack

Depuis 2013, Trivia Crack® met au défi des millions de personnes dans plus de 180 pays et 34 langues d'approfondir leur compréhension du monde qui les entoure grâce à ce genre de divertissement incontesté qu'est le jeu-questionnaire. Jeu initialement mobile ayant évolué vers un centre de connaissances interactif, Trivia Crack® permet aux esprits curieux de s'amuser, de partager et de collaborer grâce à un contenu axé sur la communauté sur un large éventail de plateformes, des jeux de société et des livres aux technologies de pointe telles que la technologie portable et la réalité virtuelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.triviacrack.com ou suivez @triviacrack sur les réseaux sociaux.

À propos d'Etermax

Dans le secteur des technologies du divertissement, Etermax révolutionne depuis 2009 la manière de se connecter, de construire des communautés et de cocréer de la valeur grâce au contenu interactif. En créant des sensations mondiales et des marques phares comme Trivia Crack® (Preguntados) et Word Crack® (Apalabrados), son équipe des Amériques et d'Europe crée des expériences qui visent à rendre la connaissance interactive et accessible à l'échelle mondiale à travers une large gamme de plateformes et de technologies, y compris les appareils mobiles, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, les services de streaming, la télévision connectée, les appareils vocaux, la technologie portable, et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.etermax.com ou suivez @etermax sur les réseaux sociaux.

À propos de Play.Works

Play.Works est le premier fournisseur de jeux CTV et de chaînes de télévision originales conçues pour faire participer les téléspectateurs à des expériences de jeu amusantes sur l'écran principal. Play.Works possède le plus grand catalogue de jeux CTV au monde avec plus de 400 titres créés à partir de rien, y compris les originaux de Play.Works, SpongeBob SquarePants, Wheel of Fortune, Tetris®, Crossy Road, Trivia Crack, PAC-MAN™, et des jeux classiques d'Atari®. Les chaînes vidéo AVOD et FAST de Play.Works, dont Airrack, Like Nastya, PW Kids®, Ninja Kidz TV et BRB Travel + Food®, proposent des programmes télévisés originaux de créateurs de premier plan et de nouveaux venus. Les jeux et les services vidéo de Play.Works CTV ont une portée combinée de plus de 250 millions de foyers, et sont disponibles sur les principaux acteurs mondiaux tels que Comcast, Cox, SKY, Roku, Vizio, LG, Samsung et la plupart des plateformes de télévision payante en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Play.Works

Etermax, Trivia Crack et tout le matériel connexe sont des marques déposées ou protégées par le droit d'auteur d'Etermax, de ses sociétés affiliées ou d'entités liées, et sont protégées par les lois sur la propriété intellectuelle. Tous les droits sont réservés.

