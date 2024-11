Airdoc s'engage en faveur du dépistage précoce et de l'analyse prédictive des maladies chroniques et possède la plus grande base de données d'images rétiniennes au monde

DÜSSELDORF, Allemagne, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 11 novembre, au salon médical de Düsseldorf, en Allemagne, Airdoc a suscité un vif intérêt avec sa caméra 16H de fond d'œil optimisée par l'IA. Airdoc est une entreprise de technologie médicale qui fournit des solutions d'intelligence artificielle. La société se consacre au dépistage précoce, à la gestion et à l'analyse prédictive des maladies chroniques et dispose de la plus grande base de données d'images rétiniennes au monde. En 2021, Airdoc est entré à la bourse de Hong Kong et est devenu la « première action mondiale d'IA médicale ».

La caméra de fond d'œil optimisée par l'IA d'Airdoc a obtenu la certification CE (MDR) de l'UE. La caméra a déjà été utilisée pour 30 millions de personnes.

AI-FD16H est une caméra de fond d'œil entièrement automatique sans mydriase, spécialement conçue et développée pour l'analyse d'images de fond d'œil par intelligence artificielle. Elle est non invasive et permet un dépistage rapide, avec un suivi, un positionnement, une mise au point et une prise de vue automatiques de la pupille. L'IA est utilisée pour prendre des images et les analyser en temps réel. La solution dispose d'une imagerie haute définition de 12 millions de pixels et d'un grand champ de vision de 50°. La fixation interne à neuf points couvre un champ de vision plus large. Elle est dotée d'un écran intégré pour la prévisualisation des prises de vue en temps réel, le contrôle de la qualité de l'image et la gestion des utilisateurs.

Airdoc permet d'obtenir en trois minutes un « rapport unique d'évaluation de 44 maladies chroniques », comprenant neuf risques de maladies chroniques et 35 anomalies rétiniennes courantes. La littérature publiée dans The Lancet souligne que la puissance de calcul de l'IA d'Airdoc est comparable à celle des ophtalmologistes. La solution est utilisée dans les hôpitaux, les centres d'examen physique, les centres d'optique pour les lunettes, les écoles, les familles, les pharmacies, les aéroports et d'autres environnements, et convient à des personnes de races et d'âges différents. Rencontrez notre équipe au stand 11A04-3 jusqu'au 14 novembre ou rendez-vous sur www.airdoc.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2553985/image_5032563_45724886.jpg