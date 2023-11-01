AirEngine Wi-Fi 7 компании Huawei завоевал награду «Best Enterprise Wi-Fi Network 2023» | Высококачественное сетевое решение AirEngine Wi-Fi 7 компании Huawei завоевало награду «Best Enterprise Wi-Fi Network 2023» на церемонии WBA Industry Award

News provided by

Huawei

01 Nov, 2023, 18:23 ET

ПАРИЖ, 2 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei объявила о присуждении ей премии «Best Enterprise Wi-Fi Network 2023» (Лучшая корпоративная сеть Wi-Fi 2023 г.) на международной премии Wireless Broadband Alliance (WBA) Industry Awards 2023 за проверенное на практике высококачественное сетевое решение AirEngine Wi-Fi 7. Впервые провайдер сетей Wi-Fi 7 выигрывает такую награду, и это показывает, какое сильное признание завоевали корпоративные точки доступа Huawei AirEngine Wi-Fi 7 среди глобальных корпоративных пользователей.

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Награда «Best Enterprise Wi-Fi Network 2023» от WBA является одной из самых желанных и престижных наград в сфере Wi-Fi. Независимое жюри ведущих отраслевых экспертов, аналитиков и журналистов провело тщательную оценку с точки зрения инновационности, клиентского опыта и экологической составляющей, номинировав в конечном итоге только одно решение. 2023 год – это первый год коммерческого использования точек доступа сети Wi-Fi 7. Он знаменует собой начало применения этого новейшего стандарта Wi-Fi в повседневной жизни людей как на работе, так и дома. Данная награда означает широкое признание инновационных идей, практического применения и лидерства продуктов компании Huawei серии AirEngine Wi-Fi.

Тьяго Родригес (Tiago Rodrigues), генеральный директор WBA, отметил: «Новая точка доступа Wi-Fi 7 компании Huawei демонстрирует множество инноваций компании, включая интеллектуальную настройку антенны, динамическое переключение диапазонов 5 ГГц и 6 ГГц, расширенную транспортную инфраструктуру / инфраструктуру электропитания, а также возможности распознавания для Интернета вещей. Все это соответствует растущим потребностям в области трафика в разных расположениях предприятий. Выдающиеся технические инновации, продемонстрированные при установке Wi-Fi 7 в институте Shenzhen Talent Institute, могут быть масштабированы в других расположениях предприятий с высоким спросом по всему миру благодаря глобальному присутствию компании».

У компании Huawei большой опыт работы в области корпоративных сетей Wi-Fi. Она является одним из главных участников разработки сетей Wi-Fi 4 – Wi-Fi 7. На мировых корпоративных рынках продукты Huawei AirEngine широко используются в корпоративных рабочих пространствах, на производстве, в образовании, здравоохранении, на транспорте и в других отраслях. Компания Huawei всегда делала основной акцент на опыте, требованиях и болевых точках своих клиентов при разработке высококачественных сетей Wi-Fi для компаний и продолжает до сих пор получать хвалебные отзывы. В 2020 году компания Huawei впервые увезла домой награду WBA Best Enterprise Wi-Fi Network «за обеспечение решением AirEngine Wi-Fi 6 возможности цифровой трансформации производственных предприятий». В 2022 году компания Huawei получила награду «решение Wi-Fi 6 для связи между поездом и центром управления». В этом году компания Huawei в очередной раз получила это признание за высококачественное сетевое решение AirEngine Wi-Fi 7.

КОНТАКТЫ:  [email protected] 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2261945/image_986294_25676029.jpg

SOURCE Huawei

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