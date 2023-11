La solution réseau AirEngine Wi-Fi 7 de haute qualité de la marque Huawei remporte le prix du « Best Enterprise Wi-Fi Network 2023 » lors de la cérémonie des WBA Industry Awards

PARIS, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a annoncé qu'elle avait remporté le prix « Best Enterprise Wi-Fi Network 2023 » (Meilleur réseau Wi-Fi d'entreprise 2023) aux Wireless Broadband Alliance ( WBA ) Industry Awards 2023 pour sa solution réseau Wi-Fi 7 AirEngine de haute qualité éprouvée sur le terrain. C'est la première fois qu'un fournisseur Wi-Fi 7 remporte ce prix, ce qui témoigne de l'importance de la reconnaissance des points d'accès Wi-Fi 7 AirEngine signés Huawei par les utilisateurs d'entreprises du monde entier.

Le prix « Best Enterprise Wi-Fi Network 2023 » décerné par la WBA est l'une des récompenses les plus convoitées et les plus prestigieuses de l'industrie du Wi-Fi. Un panel indépendant composé d'experts, d'analystes et de journalistes de premier plan a procédé à une évaluation rigoureuse portant sur l'innovation des solutions, l'expérience client et les capacités écologiques, pour finalement ne retenir qu'une seule solution pour le prix. 2023 est la première année à voir l'utilisation commerciale des points d'accès Wi-Fi 7, marquant le début de la mise en œuvre de cette nouvelle norme Wi-Fi au service des personnes dans leur vie et leur travail quotidiens. Ce prix témoigne de la reconnaissance générale des idées novatrices, des applications éprouvées sur le terrain et du leadership des produits de la série AirEngine Wi-Fi de la marque Huawei.

Tiago Rodrigues , PDG de la WBA, a déclaré : « Le nouveau routeur Wi-Fi 7 de Huawei présente les nombreuses innovations de l'entreprise, y compris le réglage intelligent de l'antenne, la commutation dynamique des bandes 5 GHz et 6 GHz, l'infrastructure étendue de liaison/alimentation, et les capacités de détection IoT pour répondre aux demandes croissantes de trafic dans de nombreux sites d'entreprise. Les innovations techniques exceptionnelles démontrées dans l'installation du Wi-Fi 7 au Shenzhen Talent Institute peuvent être étendues à d'autres sites d'entreprises très exigeants dans le monde entier grâce à la présence mondiale de l'entreprise. »

Huawei a de solides antécédents dans le domaine du Wi-Fi d'entreprise et est un contributeur majeur du Wi-Fi 4 au Wi-Fi 7. Sur les marchés mondiaux des entreprises, les produits AirEngine de la marque Huawei sont largement utilisés dans les environnements de travail, l'industrie, l'éducation, la santé, les transports et d'autres secteurs. Huawei s'est toujours concentré sur l'expérience, les exigences et les problèmes des clients pour développer des réseaux Wi-Fi de haute qualité pour les entreprises, et a accumulé les récompenses. En 2020, Huawei a remporté pour la première fois le prix WBA Best Enterprise Wi-Fi Network (meilleur réseau Wi-Fi d'entreprise) avec sa solution « AirEngine Wi-Fi 6 Solution for enabling digital transformation of manufacturing factories » (solution Wi-Fi 6 AirEngine pour permettre la transformation numérique des usines de fabrication). En 2022, Huawei avait été récompensé pour sa « Wi-Fi 6 Train-to-Ground Communications Solution » (solution de communication train-sol Wi-Fi 6). Cette année, Huawei a de nouveau reçu ce prix avec sa solution de réseau Wi-Fi 7 AirEngine de haute qualité.

