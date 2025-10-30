Airiodion Group Recognized by OCM Solution as a Top Change Management Consulting Firm for 2025-2026
News provided byAiriodion Group
Oct 30, 2025, 08:37 ET
SAN JOSE, Calif., Oct. 30, 2025 /PRNewswire/ -- Airiodion Group announced today that it has been named one of the Top Change Management Consulting Firms for 2025–2026 by OCM Solution.
The recognition highlights Airiodion Group's leadership in organizational change management, business transformation, and digital adoption for large, complex programs involving CRM, ERP, HCM, PLM, AI, and data transformation initiatives.
Driving Business Transformation at Scale
OCM Solution's annual list, Top 11 Best Consulting Firms, identifies firms that deliver measurable success in helping organizations plan and execute enterprise-wide transformations. Airiodion Group's inclusion underscores its proven record in guiding companies through digitalization, data modernization, and enterprise system rollouts.
Airiodion Group's 4-Phase Scalable, Flexible Change Management Framework provides organizations with a structured yet adaptable model for aligning leadership, engaging employees, and ensuring sustained adoption of new technologies and processes.
Whether implementing a new CRM system, upgrading an ERP or HCM platform, introducing AI-driven analytics, or deploying a product lifecycle management (PLM) or data catalog solution, Airiodion Group Change Consulting helps clients achieve transformation success by focusing on the people, process, and performance dimensions of change.
Quote from Airiodion Consulting's Leadership
"Being named one of the top change management consulting firms by OCM Solution is a tremendous honor," said Ogbe, Change Lead at Airiodion Group. "Our clients count on us to guide them through large digitalization, ERP, CRM, HCM, and AI initiatives with measurable success."
Trusted Partner for Digital and Enterprise Change
Airiodion Group partners with Fortune 500 companies, public-sector, and mid-sized enterprises across industries such as technology, healthcare, financial services, banking, education, retail, semiconductor, utilities, energy, and manufacturing. The firm's consultants bring deep expertise in change management, data, AI adoption, and digital transformation.
By integrating change management principles wit program delivery, Airiodion Group ensures that business transformations deliver long-term value, adoption, and measurable ROI.
About the OCM Solution Ranking
OCM Solution is a leading industry platform that reviews consulting firms delivering excellence in organizational change management, transformation, and project delivery. Its Top 11 Best Consulting Firms (2025–2026) ranking highlights firms that combine innovation, impact, and expertise in managing complex programs.
About Airiodion Group
Airiodion Group is a professional change management and business transformation consultancy dedicated to helping organizations implement successful, sustainable change. The firm specializes in supporting digital transformation, enterprise system implementation, process improvement, and cultural initiatives.
With its 4-Phase Scalable, Flexible Change Management Framework, Airiodion Group partners with clients to plan, implement large-scale initiatives involving CRM, ERP, HCM, AI, PLM, and data modernization.
Airiodion Group's proven approach helps organizations enhance user adoption, strengthen leadership alignment, and achieve lasting transformation outcomes.
To learn more about Airiodion Group's consulting services, visit us today: Airiodion Group Change Management Consulting Firm.
For Media Inquiries
Media Contact:
John Mitchell
Director of Communications
[email protected]
503-274-6542
Airiodion Group LLC
SOURCE Airiodion Group
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article