Airtel Africa se lance dans la gestion numérique de la valeur client pour 150 millions d'abonnés avec WebEngage

MUMBAI, Inde et DUBAÏ, EAU, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- Airtel Africa, un groupe de télécommunications de premier plan avec plus de 150 millions d'abonnés dans 14 pays africains, s'est associé à WebEngage pour dynamiser la gestion numérique de sa base de clients.

L to R - Airtel Africa’s Group Senior Vice President: Digital & Product, Priya Thakoor And Hetarth Patel, Vice President - Growth Markets (MEA, Americas, APAC), WebEngage

Airtel est le deuxième plus grand fournisseur de services de télécommunications en Afrique, avec plus de 60 millions d'utilisateurs de données parmi ses 150 millions de clients. Guidée par une vision de réduction de la fracture numérique et de promotion de l'inclusion financière à travers l'Afrique, Airtel propose des services de mobile money, de divertissement et des services numériques à tous ses utilisateurs.

Les intégrations permettront à Airtel de surveiller les activités de service des utilisateurs de manière hautement personnalisée, tout en fidélisant les clients et en améliorant l'engagement. Ce partenariat s'étendra à Airtel Money, Smart Cash au Nigeria et Airtel TV, créant des expériences numériques fluides et personnalisées sur le Web, l'application, dans l'application, Meta, Google, ainsi que des canaux traditionnels tels que les SMS et les e-mails.

Priya Thakoor, Vice-présidente senior du groupe : numérique et produits, Priya Thakoor, a déclaré : « Avec un déploiement massif achevé en trois mois, le CDP de WebEngage observe désormais plus de 600 actions d'utilisateur sur les 14 marchés et construit en permanence une liste de profils numériques exploitables. Plus de 30 parcours clients hautement personnalisés sont en ligne, engageant plus d'un million d'abonnés et résultant en plus de 30 % de conversions.

Notre objectif est d'améliorer la CLTV pour chaque client, avec des offres très ciblées sur tous les canaux répondant à leurs besoins individuels. Nous avons construit une base de gestion de la clientèle numérique avec WebEngage pour l'application My Airtel, stimulant l'engagement des clients et une pénétration plus profonde des produits dans le mobile money et les services numériques adjacents. Il faut préciser que nous garantissons une confidentialité totale des clients. »

Hetarth Patel, Vice-président des marchés en croissance (MEA, Amériques, APAC), WebEngage, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Airtel Africa pour transformer leur gestion de la valeur client. Avec notre plateforme de données clients avancée, nos analyses de pointe, notre IA générative et nos capacités de personnalisation, nous les aiderons à atteindre un engagement client 1:1 sur les canaux numériques et médias payants. De nombreux cas d'utilisation sont prévus pour augmenter l'utilisation des applications, retenir les utilisateurs sur les propriétés numériques et améliorer la CLTV. Nos équipes de succès client sur le terrain, basées à Nairobi et Dubaï, travailleront main dans la main avec les OpCos et le Groupe Airtel pour accélérer cette exécution. »

Le partenariat reflète une transformation numérique plus large dans le secteur des télécommunications. Les télécoms se transforment en TechCos en s'associant à des fournisseurs de solutions innovantes, comme WebEngage. La compréhension approfondie des entreprises de télécommunications des parcours clients non linéaires et le benchmarking d'expériences clients supérieures sur tous les canaux, y compris les canaux traditionnels, numériques, médias payants, propriétaires et tiers, les aident certainement à exceller dans la transformation numérique.

WebEngage se distingue de manière inégalée dans le domaine SaaS MarTech (un portemanteau de marketing et technologie) à l'échelle mondiale, avec plus de 800 clients dans les secteurs du commerce de détail, de l'éducation, de la finance, des aliments et boissons, des médias et publications, et de la santé, entre autres. Son partenariat avec les entreprises a produit des résultats remarquables en matière d'expériences client, de revenus opérationnels et de transformation numérique. Avec Airtel Africa, WebEngage envisage un impact profond, à la fois financier et social.

À propos d'Airtel Africa

Airtel Africa est un fournisseur de premier plan de services de télécommunications et de mobile money, présent dans 14 pays en Afrique, principalement en Afrique de l'Est et en Afrique centrale et occidentale.

Airtel Africa offre une suite intégrée de solutions de télécommunications à ses abonnés, y compris des services de voix mobile et de données ainsi que des services de mobile money, tant au niveau national qu'international.

Le Groupe vise à continuer à offrir une expérience client simple et intuitive grâce à des parcours client simplifiés. Visitez www.airtel.africa

À propos de WebEngage

WebEngage aide les marques de consommation à engager et fidéliser leurs clients vers une valeur à vie plus élevée et un retour sur investissement marketing accru. La suite de produits comprend une plateforme robuste de données et d'analyses clients - unifiant les données à travers les silos, une couche d'engagement de premier ordre avec un constructeur de parcours multicanal et un moteur de personnalisation qui aide à augmenter les conversions pour tous les canaux, en ligne, hors ligne, assistés, non assistés, canaux propriétaires et tiers.

WebEngage a pionnier une plateforme de marketing de rétention alimentée par un CDP et une IA dans le monde émergent. Les solutions et services WebEngage ont aidé les leaders de catégorie dans diverses industries, les entreprises numériques et les entreprises traditionnelles à construire un profil client cohérent, générer des insights exploitables et exécuter des campagnes omnicanales. WebEngage a démontré des revenus nets incrémentaux constants de 6 à 8 % pour ses clients et réduit le taux de désabonnement des clients jusqu'à 40 %. WebEngage travaille avec plus de 800 marques, dont des leaders mondiaux tels que Unilever, Sony, Ikea, Adani Group et Cipla ; des leaders numériques tels que Goibibo, Wego et Grow ; des conglomérats de détail tels que Shoppers Stop, BTC Holding, Imtiaz Al Arabia du groupe Jarir, Abdul Latif Jameel, eXtra Stores, Al Faisaliyah Group ; et des leaders des télécommunications et des médias, tels que Du, Emtel et HT Media.

Pour en savoir plus sur WebEngage, cliquez sur : https://webengage.com/

