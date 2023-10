Airtel Money s'associe à TerraPay pour offrir des services d'argent mobile aux clients tanzaniens voyageant aux Émirats arabes unis

DAR ES SALAM, Tanzanie, 20 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Airtel Money Tanzania, en partenariat avec TerraPay, un réseau de paiement transfrontalier, a lancé un service international d'envoi de fonds permettant aux clients d'Airtel Money aux Émirats arabes unis d'effectuer des achats via les terminaux des points de vente en utilisant leurs comptes Airtel Money sans surcoût. Cette annonce fait suite au lancement récent de la réduction de 10 % de Fly Dubai annoncée en juillet.

S'exprimant aujourd'hui à Dar es Salam lors de l'annonce du nouveau partenariat, Andrew Rugamba, directeur d'Airtel Money, a déclaré : « Airtel Tanzania s'engage à offrir des solutions innovantes qui répondent aux besoins quotidiens de nos clients et apportent de la valeur. Avec le lancement d'Airtel Money en partenariat avec TerraPay aux Émirats arabes unis, nous visons à relever les problèmes de paiement auxquels se heurtent nos clients lorsqu'ils se rendent à Dubaï. Nous reconnaissons les politiques diplomatiques internationales louables du gouvernement qui favorisent le renforcement des relations commerciales avec divers pays, y compris les Émirats arabes unis. Le nombre croissant de voyageurs tanzaniens qui se rendent aux Émirats arabes unis à des fins diverses, telles que le commerce, le tourisme, les visites officielles et les missions gouvernementales, illustre clairement la demande croissante. Notre partenariat avec TerraPay élimine le besoin pour les voyageurs de transporter de grosses sommes d'argent liquide ou de subir les tracas du change de devises chaque fois qu'ils se rendent aux Émirats arabes unis. »

Pour accéder aux paiements transfrontaliers d'Airtel Money via TerraPay, nos clients Airtel Money peuvent suivre les étapes simples décrites ci-dessous.

Étape 1 : Les clients d'Airtel Money doivent se rendre sur n'importe quel site marchand aux Émirats arabes unis.

Étape 2 : Le commerçant initie la transaction sur le terminal du point de vente.

Étape 3 : Le client Airtel Money sera invité à insérer son code et à confirmer la transaction.

Étape 4 : Le client Airtel Money recevra un SMS de confirmation une fois la transaction effectuée.

Andrew Rugamba a souligné qu'Airtel Money évolue continuellement pour être plus inclusif, offrant des services plus rapides, plus pratiques, plus sûrs et rentables. La vaste gamme de services offerts par Airtel Money améliorera non seulement son utilisation, mais renforcera également la position d'Airtel en tant que fournisseur de services privilégié.

Willie Kanyeki, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe chez TerraPay, a évoqué l'importance du partenariat avec Airtel Money Tanzania. Il a décrit le partenariat comme une initiative stratégique visant à promouvoir l'inclusion financière dans le pays et à encourager la transition vers une économie sans espèces. « Le partenariat entre Airtel Money et TerraPay démontre l'engagement d'Airtel Money envers ses clients. Ils continuent d'offrir des produits et des services dont les clients profitent en tout temps, où qu'ils se trouvent, grâce à la politique à laquelle TerraPay adhère. »

À propos d'Airtel Africa

Airtel Africa est l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et d'argent mobile, présent dans 14 pays d'Afrique, principalement en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.

Airtel Africa offre une suite intégrée de solutions de télécommunications à ses abonnés, y compris des services de voix et de données mobiles ainsi que des services d'argent mobile à l'échelle nationale et internationale. Le groupe entend continuer à proposer une expérience client simple et intuitive grâce à des parcours clients rationalisés.

www.airtel.africa

À propos de TerraPay

TerraPay simplifie la circulation de l'argent partout, en fournissant une connexion unique au réseau de paiement transfrontalier le plus étendu, réglementé sur 29 marchés mondiaux et en permettant des paiements pour plus de 120 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en faisant circuler l'argent partout de façon instantanée, fiable, transparente et entièrement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales — qu'il s'agisse de banques, de fintechs, d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyages, de plateformes de l'économie de la création ou de places de marchés du e-commerce — tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay est basée à Londres, avec des bureaux mondiaux à Dubaï, à Miami, à Bogota, à Dakar, à Johannesburg, à Nairobi, à Milan, à Singapour, à Bangalore et se développe rapidement, ayant reçu des fonds d'investisseurs de premier plan, y compris la SFI (Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

Pour plus d'informations, consultez terrapay.com

