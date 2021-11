AIT Worldwide Logistics acquiert Select Express & Logistics, un prestataire de services logistiques pour le dernier kilomètre

Avec près de 400 collaborateurs répartis sur 60 sites (13 bureaux soutenus par 47 installations de transbordement à travers les États-Unis) Select gère la livraison de plus de 1,7 million d'envois par an en s'appuyant sur un réseau de plus de 1 200 transporteurs expérimentés. Le 3PL (third party logistics) dispose également de l'un des plus grands réseaux de techniciens de montage aux États-Unis pour les équipements de fitness et les structures extérieures, réalisant plus de 600 000 travaux de montage et de réparation par an.

Quatre-vingt-dix pour cent des livraisons gérées par Select sont effectuées à l'aide d'une application mobile, qui offre aux clients une visibilité en temps réel et une preuve de livraison. De même, la technologie de Select permet aux détaillants de proposer des rendez-vous de livraison sur le point de vente, offrant ainsi une expérience fluide à l'acheteur.

L'intégration complémentaire des solides opérations de transport de marchandises d'AIT et du service étendu de Select pour le dernier kilomètre permettra de créer une solution transparente à toutes les étapes de livraison aux États-Unis. Les clients d'AIT auront un accès plus élargi à la capacité du dernier kilomètre et aux équipes d'assemblage complexe, tandis que ceux de Select seront connectés à l'expertise mondiale d'AIT en matière de transport de marchandises. Avec l'acquisition de Select, AIT représentera un point d'accès unique pour l'importation de marchandises lourdes et encombrantes aux États-Unis, le stockage à l'avance à l'échelle nationale et, enfin, la fourniture d'un service omnicanal du dernier kilomètre directement aux consommateurs à partir des centres de distribution des clients, des expéditeurs directs ou des magasins de type brick-and-mortar.

À une époque où l'effectif constitue le principal défi pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, l'accès de Select à plus de 1 100 équipes de livreurs exploitant des équipements dédiés et à la demande permettra de réduire les contraintes de capacité et d'alléger la pression sur les délais de livraison du dernier kilomètre pour les clients d'AIT.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Select chez AIT. Les clients ayant des initiatives de distribution omnicanale bénéficieront de notre nouvelle solution unifiée. Elle fournit un pipeline transparent mondial lors de l'importation de marchandises depuis l'étranger qui sont livrées et assemblées chez les consommateurs et dans les entreprises », a déclaré Vaughn Moore, président et PDG d'AIT. « Plus important encore, la culture de Select (en particulier la façon dont ils valorisent leurs coéquipiers et traitent leurs clients) nous correspond parfaitement. La confirmation de ces valeurs fondamentales partagées est une condition préalable avant même qu'AIT ne considère une entreprise à acquérir. »

Jay Waldman, directeur général de Select Express & Logistics, a déclaré : « Au nom de toute notre équipe, nous sommes ravis et honorés d'unir nos forces à celles d'AIT. Depuis 20 ans, Select fournit à ses clients le plus haut niveau de services de livraison et d'assemblage sur le dernier kilomètre pour les marchandises volumineuses et encombrantes. La combinaison de notre expertise du dernier kilomètre avec les capacités de fret mondial d'AIT nous permettra de mieux servir nos clients en gérant le mouvement des produits depuis l'usine jusqu'au domicile des consommateurs. »

L'acquisition de Select Express & Logistics par AIT Worldwide Logistics devrait se conclure le 17 décembre 2021. Il s'agira de la troisième acquisition pour AIT en 2021, après l'achat du courtier en douane Multimodal International et du transitaire Intelligent Logistics. Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées.

Stifel a agi en tant que conseiller financier d'AIT dans le cadre de la transaction. Kirkland & Ellis LLP a été le conseiller juridique d'AIT. Le Transportation & Logistics Investment Banking Group de Raymond James & Associates, Inc. a été le conseiller financier de Select. Norton Rose Fulbright U.S. LLP a été le conseiller juridique de Select.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics aide les entreprises à se développer en élargissant l'accès aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader de la gestion des transports, basé à Chicago, s'appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, notamment l'aérospatiale, le commerce électronique, l'agroalimentaire, l'administration publique, la santé, les sciences de la vie et la grande distribution. Soutenu par une technologie évolutive et simple d'utilisation, le modèle commercial flexible d'AIT offre des solutions pour la chaîne d'approvisionnement répondant parfaitement au fret maritime, aérien et terrestre, dans les délais et les budgets impartis. Possédant des équipes d'experts réparties sur plus de 100 sites en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les options de services complets d'AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d'entrepôt et les services de gants blancs. Pour en savoir plus www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous recherchons sans relâche des opportunités de gagner la confiance de nos clients en leur proposant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles tout en accordant fermement de l'importance à nos collègues, à nos partenaires et à nos communautés.

À propos de Select Express & Logistics

Basée à New York, l'entreprise Select Express & Logistics est spécialisée dans la livraison et l'assemblage de marchandises volumineuse, en s'appuyant sur un réseau de techniciens pour gérer les besoins complexes d'assemblage à domicile. Fondée en 2001 en tant qu'entreprise de coursiers new-yorkaise, Select Express s'est développée pour devenir un acteur national dans le secteur des 3PL, offrant des services de dernier kilomètre dans les cinquante États et au Canada, ainsi que des capacités complémentaires de transport et de distribution. La société sert plusieurs détaillants, acteurs du commerce électronique et entreprises sur un large éventail de marchés finaux, notamment l'ameublement et les articles ménagers, les équipements sportifs, les soins de santé et l'amélioration de l'habitat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.selectexp.com.

