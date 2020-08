AIT Worldwide Logistics bekräftigt Verpflichtung zur Unterstützung des St. Jude Children's Research Hospital®

„Unsere Partnerschaft mit St. Jude ist nur eine der vielen Unterstützungsmaßnahmen von AIT in den Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten", sagte Vaughn Moore, President und CEO von AIT. „Obwohl die anhaltende Pandemie zweifellos viel in unserem Leben verändert hat – von der Art und Weise, in der wir unsere Geschäftstätigkeit betreiben, bis zur Art und Weise, in der wir in Kontakt bleiben – gibt es einen Aspekt, den dieses Virus niemals angreifen kann: die Verpflichtung von AIT, unseren zentralen Werten gerecht zu werden."