AIT Worldwide Logistics rachète au groupe FIEGE un transitaire de siège basé en Europe

Les membres de l'équipe Fiege Forwarding sont connus pour leur grande maîtrise du transport aérien et maritime à destination et en provenance d'Asie et d'Europe, avec une expertise spécialisée dans les secteurs du commerce électronique, des soins de santé et de l'industrie, y compris les services d'avion au sol (AOG).

Selon le président et directeur général de l'AIT, Vaughn Moore, les deux entreprises travaillent ensemble depuis des années en tant que partenaires. Il a déclaré : « Nous ne pourrions pas être plus heureux d'accueillir les experts de Fiege Forwarding comme nos nouveaux coéquipiers de l'AIT. Le partenariat mutuel de longue date entre nos deux équipes a créé une base de confiance solide qui a permis de finaliser l'accord. »

M. Moore a ajouté : « En tant que prolongement naturel de notre partenariat, cette acquisition nous permettra d'élargir stratégiquement notre champ d'action combiné dans le monde entier. Nous partageons des cultures similaires et une approche commerciale axée sur la croissance et la fourniture de solutions expertes qui permettent d'offrir une expérience client de niveau international. »

Géographiquement, la proéminence de l'ACI en Amérique du Nord est renforcée par la couverture européenne de Fiege Forwarding. Les deux réseaux des entreprises en Chine sont également complémentaires : Les solides services de la chaîne d'approvisionnement transpacifique de l'AIT-Asia sont équilibrés par l'expertise de Fiege Forwarding en matière de voies commerciales entre l'Asie et l'Europe. Ces synergies nouvellement créées forment un réseau mondial plus puissant et plus diversifié, ce qui permet à l'AIT de rester bien positionné avec son portefeuille de clients mondiaux.

Keith Tholan, directeur de l'exploitation de l'AIT, a déclaré : « Au fur et à mesure que l'AIT s'est développé ces dernières années, nous servons de plus en plus de clients multinationaux avec des chaînes d'approvisionnement de plus en plus mondiales. Grâce à notre réseau mondial nouvellement étendu, l'AIT dispose désormais de professionnels de la logistique à plein temps dans un nombre de sites plus important que jamais. Avec cette acquisition, nous avons amélioré l'alignement du soutien de l'AIT dans les régions où la demande de nos clients mondiaux est la plus forte. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'égard de cette opération, car elle permet la fusion de deux réseaux extrêmement complémentaires, ce qui permettra à la précédente entreprise Fiege Forwarding de se développer encore davantage et d'offrir à nos clients des services étendus avec un réseau encore plus vaste », a déclaré Felix Fiege, PDG du groupe FIEGE

Dans le cadre de cette acquisition, Michael Völlnagel, de Fiege Forwarding, a été nommé vice-président de l'AIT pour l'Europe. L'acquisition de Fiege Forwarding par AIT Worldwide Logistics devrait être finalisée d'ici le 31 décembre 2020. Les conditions n'ont pas été divulguées.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics aide les entreprises à se développer en élargissant l'accès aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader de la gestion des transports, basé à Chicago, s'appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, notamment l'aérospatiale, le commerce électronique, l'alimentation, le gouvernement, les soins de santé, les sciences de la vie et la vente au détail. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d'AIT offre des solutions de chaîne d'approvisionnement précisément adaptées au fret maritime, aérien et terrestre, dans les délais et les budgets impartis. Avec des équipes d'experts réparties sur plus de 90 sites en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les options de services complets de l'AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d'entrepôt et les services de gants blancs. Pour en savoir plus www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous recherchons énergiquement les occasions de gagner la confiance de nos clients en leur proposant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles tout en valorisant avec passion nos collègues, nos partenaires et nos communautés.

À propos du groupe FIEGE

Le groupe Fiege, dont le siège se trouve à Greven, en Allemagne, est l'un des principaux fournisseurs de services logistiques en Europe. Sa compétence réside notamment dans le développement et la réalisation de systèmes intégrés de chaîne d'approvisionnement, et elle est considérée comme une pionnière de la logistique contractuelle. En 2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros dans le monde avec un effectif de 19 000 personnes. 150 sites et coopérations basés dans 14 pays forment un réseau dense de chaînes d'approvisionnement. 3.,3 millions de mètres carrés d'entrepôts et d'espaces logistiques garantissent l'efficacité de l'entreprise.

