AIT Worldwide Logistics voltooit een succesvolle samenwerking met Quad-C die tot herkapitalisatie met The Jordan Company leidt

"In het midden van een wereldwijde pandemie hebben onze teamleden ongekende uitdagingen overwonnen om ongelooflijke resultaten te behalen. Dankzij hun prestaties zijn voor de organisatie nieuwe mogelijkheden ontstaan om te blijven streven naar onze visie om dé wereldwijde logistieke dienstverlener te worden die gerespecteerd wordt voor zijn uitstekende dienstverlening," aldus Moore. "TJC heeft bewezen succesvol samen te werken met bedrijven in onze branche, en hun internationale expertise zal een duidelijk voordeel opleveren voor aanhoudende organische groei en toekomstige overnames over de hele wereld."

In drieënhalf jaar samenwerking met Quad-C is de bruto-omzet van AIT meer dan verdubbeld en heeft het bedrijf nieuwe verticale marktoplossingen gelanceerd voor de automobielsector, e-commerce, gezondheidszorg en industriële productie. De elf overnames van AIT sinds 2017 hebben de verkoopcapaciteit vergroot, de wereldwijde aanwezigheid van AIT vergroot, de organisatie voorzien van technische middelen voor strategische sectoren en zijn kernactiviteiten versterkt.

"Quad-C ondersteunt onze organisatie sinds 2017 bij elke stap die we zetten", vervolgt Moore. "Ze zijn een geweldige partner geweest en we zijn ongelooflijk dankbaar voor hun substantiële bijdrage aan het bereiken van de groeidoelstellingen van AIT."

"We hebben een geweldige samenwerking gehad met het AIT-management en teamgenoten", zegt Tom Hickey, partner bij Quad-C. "Het AIT-team zette een uitgebreide groeistrategie op en voerde deze uit, waarbij het bedrijf meer dan USD 1,2 miljard aan inkomsten heeft gegenereerd en gaandeweg elf overnames voltooid. We zijn er trots op dat we in deze periode partners van AIT zijn geweest en we kijken uit naar het aanhoudende succes van het bedrijf met zijn nieuwe partner, TJC."

Met TJC als nieuwe financiële partner zal AIT doorgaan met het nastreven van een strategisch groeiplan met de nadruk op wereldwijde expansie, zowel organisch als via zorgvuldig gerichte acquisities die de ondersteuning van de toeleveringsketens van klanten zullen verbeteren.

"We zijn verheugd dat AIT voor TJC heeft gekozen als hun partner in deze herkapitalisatie", zegt Brian Higgins, hoofd van de afdeling logistiek en toeleveringsketen van TJC. "We geloven sterk in de visie van het team voor voortdurende groei in de goederentransport, evenals gespecialiseerde oplossingen voor toeleveringsketen met de nadruk op handel tussen Azië, Europa en Noord-Amerika en dit alles met een voortdurende focus op de behoeften van hun klanten."

De transactie zal naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en de voltooiing van de beoordeling onder antitrustwetten, waaronder de Hart-Scott-Rodino-wet uit 1976. Harris Williams LLC diende als financieel adviseur en White & Case LLP als juridisch adviseur van AIT. Jefferies LLC diende als financieel adviseur en Kirkland & Ellis LLP als juridisch adviseur van TJC.

Aanvullende voorwaarden van de herkapitalisatie van AIT met TJC zijn niet bekendgemaakt.

Over AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics is een wereldwijde expediteur die zijn klanten helpt groeien door over de hele wereld waar ze grondstoffen, componenten en afgewerkte goederen kunnen verkopen en/of inkopen de toegang tot afzetmarkten uit te breiden. Al meer dan 40 jaar vertrouwt de in Chicago gevestigde leider op het gebied van oplossingen voor de toeleveringsketen op een adviserende benadering om een wereldwijd netwerk en vertrouwde allianties op te bouwen in bijna elke bedrijfssector, waaronder lucht- en ruimtevaart, automobielsector, consumentenretail, voeding, overheid, gezondheidszorg, hightech, industriële en levenswetenschappen. Gesteund door schaalbare, gebruiksvriendelijke technologie, past het flexibele bedrijfsmodel van AIT huis-aan-huisleveringen op maat via zee, lucht, wegtransport en spoor, op tijd en binnen budget. Met deskundige teamgenoten die meer dan 85 locaties in Azië, Europa en Noord-Amerika bemannen, omvat AIT's full-service-opties ook douane-inklaring, magazijnbeheer en speciale transporten van delicate goederen. Lees meer op www.aitworldwide.com.

Onze missie

Bij AIT zoeken we krachtig naar mogelijkheden om het vertrouwen van onze klanten te winnen door wereldwijd uitzonderlijke logistieke oplossingen te leveren met waardering voor onze collega's, partners en gemeenschappen.

Over The Jordan Company, L.P.

TJC, opgericht in 1982, is een private equity-firma in het middensegment die sinds 1987 fondsen beheert met oorspronkelijke kapitaalverplichtingen van meer dan USD 14 miljard en al 39 jaar zijn sporen verdient in het investeren in en bijdragen aan de groei van veel bedrijven over de hele wereld, waaronder industrie, transport en logistiek, gezondheidszorg en consumenten, telecom, technologie en nutsvoorzieningen. Het beleggingsteam investeert al meer dan 20 jaar en wordt ondersteund door de Operations Management Group, die in 1988 werd opgericht om operationele verbeteringen in portefeuillebedrijven te initiëren en te ondersteunen. TJC heeft zijn hoofdkantoor in New York en heeft ook een kantoor in Chicago. Kijk voor meer informatie op www.thejordancompany.com.

Over Quad-C Management

Quad-C, opgericht in 1989 en met het hoofdkantoor in Charlottesville, Virginia, is een private equity-onderneming in het middensegment die zich richt op investeringen in gevestigde zakelijke en consumentendiensten, gezondheidszorg, industriële gespecialiseerde distributie en transport-/logistieke bedrijven. In zijn drie decennia lange geschiedenis heeft Quad-C in meer dan 70 platformbedrijven meer dan USD 3 miljard aan kapitaal geïnvesteerd. Het Quad-C-team zet zich in om samen te werken met ondernemers en managementteams om de groei te versnellen en duurzame waarde te creëren. Lees meer over Quad-C op www.quadcmanagement.com.

