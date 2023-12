AJAX ENGAGIERT SICH GEGEN HASS IN SOAZIALEN MEDIEN

Die Männer- und Frauenmannschaften von Ajax werden heute ohne Namen auf der Rückseite ihrer Trikots spielen. Stattdessen werden drei Punkte auf ihr Trikot gedruckt.

AMSTERDAM, 9. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Spieler der Männer- und Frauenmannschaften von Ajax Amsterdam erhalten jeden Monat über 1.500 Hassbotschaften in den sozialen Medien. Diese Zahl basiert auf Forschungsdaten, die vom Club zur Verfügung gestellt wurden. Leider sind sie nicht die einzigen, die online Opfer dieser Art von Hass werden. Hass in sozialen Medien ist ein zunehmender Trend, unter dem Millionen von Menschen leiden. Um den Hass in den sozialen Medien zu bekämpfen, werden die Männer- und Frauenmannschaften von Ajax an diesem Wochenende mit drei weißen Punkten anstelle der üblichen Namen auf ihren Trikots spielen.

Ajax calls to end social hate Ajax calls to end social hate Ajax striker Brian Brobbey wearing the special jersey

Die drei Punkte sind ein weltweit verbreitetes Symbol für Stille. Sie stellen auch das Menüsymbol dar, das man zum Melden von Hassnachrichten und zugehörigen Konten auswählt.

Soziales Problem

Hass in sozialen Medien ist ein gravierendes gesellschaftliches Problem, von dem weltweit Millionen von Menschen betroffen sind. Studien haben gezeigt, dass 82 % der Niederländer durch das Lesen von Hassbotschaften oder beleidigenden Kommentaren in sozialen Medien betroffen sind. Dazu gehören Drohungen, Diskriminierung, Belästigung und andere Formen der Aggression, die sich gezielt gegen eine Person richten oder in der Timeline einer anderen Person gepostet werden. Doch nur 25 % der Nutzer sozialer Medien unternehmen etwas, um dies zu verhindern. Dadurch tragen die Nutzer sozialer Medien unbewusst zu einem Umfeld bei, in dem der Hass in sozialen Medien immer mehr zur Normalität wird. Mit seiner Initiative #SilenceSocialHate initiative möchte Ajax eine Debatte über die Auswirkungen von Hass in sozialen Medien anstoßen und darüber, wie wir ihn gemeinsam zum Schweigen bringen können.

Was können Sie tun?

Hass in sozialen Medien wird so lange fortbestehen, wie wir es zulassen. Wenn Hassbotschaften häufiger gemeldet werden, erhöht sich der Druck auf soziale Medienplattformen, die beleidigenden Inhalte zu entfernen und besser auf Hass in sozialen Medien zu reagieren. Indem diese Grenzen gesetzt und gestärkt werden, werden die sozialen Medien zu einem besseren Ort für die heutige Generation und künftige Generationen.

Die Meldung von Hass in sozialen Medien funktioniert einfach und anonym. Wählen Sie das Menüsymbol (...) in Ihrer Timeline und klicken Sie auf „Melden". Der Post oder die Nachricht und das zugehörige Konto werden nun von der sozialen Medienplattform überprüft, wie in deren Melderichtlinien angegeben: Facebook, Instagram, X, YouTube und TikTok.

Weitere Informationen ajax.nl/socialhate

