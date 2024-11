AJet remporte le premier prix international de l'APEX

La nouvelle compagnie aérienne turque est reconnue comme « compagnie low-cost quatre étoiles » par une enquête mondiale auprès des passagers

ISTANBUL, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- AJet, la nouvelle compagnie aérienne de Türkiye, a été reconnue par l'Airline Passenger Experience Association (APEX), l'une des principales organisations de l'industrie de l'aviation, dans le cadre des prestigieux APEX Passenger Choice Awards. Suite aux évaluations de plus d'un million de passagers dans le monde, AJet a reçu le prix « Four-Star Low-Cost Airline », ce qui en fait la seule compagnie turque de sa catégorie à obtenir cet honneur.

L'APEX est l'une des organisations aéronautiques mondiales les plus respectées. Elle récompense les compagnies aériennes dans différentes catégories en se basant sur l'expérience des passagers. En concurrence avec de nombreuses compagnies aériennes internationales, AJet s'est distinguée en donnant la priorité à la satisfaction des passagers et en proposant des prix abordables. Dans une catégorie évaluée par un million de passagers, AJet a obtenu le titre de « compagnie aérienne low-cost quatre étoiles », confirmant ainsi son engagement en faveur d'un voyage accessible et de qualité.

Après avoir lancé son premier vol le 31 mars sous le nom d'AJet, la compagnie aérienne a obtenu sa première récompense internationale sept mois seulement après sa création.

« Notre objectif : Être le premier choix en matière de voyages accessibles ».

Joe Leader, PDG d'APEX/IFSA, a remis le prix à Fatih Cığal, SVP Marketing' d'AJet, et à Türkan İşyapan Gürbüz, directeur de la formation en cabine, lors de l'exposition mondiale d'APEX/IFSA aux États-Unis.

Fatih Cığal, SVP Marketing d'AJet, a exprimé sa fierté de recevoir un prix aussi prestigieux : « Nous sommes honorés d'être reconnus par l'un des prix les plus estimés au monde. Je remercie sincèrement tous les membres de notre équipe pour leur dévouement et leur travail acharné qui ont permis d'atteindre ce succès. Notre mission est de devenir la marque de référence pour des voyages sûrs et abordables et de rester le premier choix pour les passagers à la recherche de voyages accessibles ».

