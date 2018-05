Ajinomoto Althea, Inc. annonce des renforts dans son équipe de direction pour se transformer en façonnier global

« Nous avons hâte d'accueillir Darwin et Bert dans notre équipe de direction à Althea », a déclaré J. David Enloe, Jr., PDG d'Althea. « À eux deux ils apportent plus de 60 ans d'engagement dans l'excellence de fabrication, la qualité de produit et l'amélioration de la vie des patients. Darwin et Bert apporteront une énorme valeur à notre organisation alors que nous commençons à opérer Ajinomoto Althea, Ajinomoto OmniChem et les autres entités Ajinomoto centrées sur le marché des sciences de la vie comme façonnier unique et global. L'organisation unifiée servira mieux nos clients en offrant une infrastructure de fabrication plus complexe pour répondre à la diversification des portefeuilles de produits. »

M. Barbosa apporte une expérience considérable dans la production bio-pharmaceutique, l'assurance qualité et la conformité. M. Barbosa rejoint Althea après 10 ans passés chez Allergan, récemment comme directeur QA/QC, opérations de produits médicamenteux. Au préalable, il a occupé un éventail de postes de directeur, qualité de développement, et directeur, fabrication de qualité, chez Amylin Pharmaceuticals, directeur opérations parentales et qualité chez Chiron Corporation et directeur QA chez Vical, Inc.

M. Richardson possède plus de 25 ans d'expérience dans la direction des opérations de qualité et de conformité réglementaire chez Althea. Plus récemment, M. Richardson a occupé le poste de vice-président principal, qualité et questions réglementaires, chez BPL Plasma. Auparavant, il était vice-président qualité chez Sanofi Genzyme. Avant Sanofi, M. Richardson a occupé des postes de qualité et opérations de responsabilité croissante chez Baxter Healthcare pendant plus de 10 ans, notamment directeur d'usine, directeur principal de la fabrication, directeur principal des opérations de qualité et directeur des laboratoires de contrôle de la qualité.

À propos d'Ajinomoto Althea, Inc.

Althea est un organisme entièrement intégré de développement et de fabrication en sous-traitance situé à San Diego, en Californie, qui offre des services de développement de produits cliniques et commerciaux. Althea offre le produit médicamenteux de remplissage cGMP, à la fois en flacons et en seringues, et la production de protéines recombinantes dérivées de microbes et d'ADN plasmidique. Parallèlement à ces opérations de fabrication, Althea offre des services de développement complet, notamment les processus de développement en amont et en aval, le développement analytique, la formulation complexe, la libération du produit et les essais de stabilité conformes aux normes ICH. La plateforme technologique de formulation Althea comprend Crystalomics®, une technologie brevetée qui offre une solution de formulation pour les produits à grosse molécule, qui doit être libérée à des concentrations élevées ou sous formulations à libération prolongée. Althea dispose également d'une technologie innovante et éprouvée d'expression de protéines recombinantes, appelée technologie Corynex®. Pour en savoir plus, consultez notre site : www.altheaCMO.com

À propos d'Ajinomoto OmniChem, N.V.

Ajinomoto OmniChem, filiale en pleine propriété d'Ajinomoto Co. Inc., Japon, est une organisation de fabrication sous contrat basée en Belgique, qui est active dans la production de chimie fine pour le secteur pharmaceutique depuis plus de 40 ans. La division OmniChem se positionne en tant que leader des produits pharmaceutiques de chimie fine, plaçant l'accent sur le traitement et le développement analytique en soutien de la fabrication de principes actifs et de produits intermédiaires. Outre son offre de technologies innovantes et sa capacité à opérer une mise à l'échelle rapide depuis le projet pilote jusqu'à l'échelle commerciale, OmniChem offre aux clients un haut niveau de qualité et de services, répondant aux besoins et attentes de l'univers pharmaceutique actuel. Pour en savoir plus : www.omnichem.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/171352/ajinomoto_althea_inc_logo.jpg

SOURCE Ajinomoto Althea, Inc.

Related Links

http://www.altheaCMO.com

http://www.actec.org