Ajinomoto Bio-Pharma Services élargit sa capacité de remplissage avec sa nouvelle suite de remplissage polyvalente

SAN DIEGO, 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), l'un des principaux fournisseurs de services de développement et de fabrication sous contrat de produits biopharmaceutiques, a annoncé aujourd'hui qu'il allait bientôt ouvrir une ligne de finition de remplissage polyvalente à grande vitesse dans son usine de fabrication commerciale de pointe située à San Diego, en Californie.

La nouvelle ligne de remplissage offre un choix de configurations, notamment des seringues préremplies, des cartouches et des flacons, utilisant des composants prêts à l'emploi, ce qui minimise la préparation et le conditionnement des composants. Outre la ligne, la suite de remplissage accueille deux suites de formulation, dont l'une est capable de traiter les mélanges inflammables (classe H).

La ligne OPTIMA complète et intégrée utilise la technologie de barrière isolée SKAN qui permet de garantir la stérilité requise pour le remplissage, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques cliniques et commerciaux. Le processus à grande vitesse est conçu pour faire passer 22 000 seringues par heure dans la ligne, avec une capacité par lot de plus de 200 000 seringues. En outre, il a été conçu pour répondre à la conformité commerciale de la FDA et de la zone EMEA.

« Cette expansion nous permet d'accroître considérablement notre capacité actuelle de remplissage/finition aseptique et d'offrir une plus grande flexibilité en matière de planification et de composants, a déclaré Paul Ruther, directeur de la fabrication de produits pharmaceutiques chez Ajinomoto Bio-Pharma Services. Notre investissement continu pour accroître la capacité renforce davantage l'engagement d'Aji Bio-Pharma à être une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan axée sur la qualité avec des offres de services complètes. »

La ligne sera pleinement opérationnelle à l'été 2021.

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une société de développement et de fabrication sous contrat entièrement intégrée avec des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde. Elle propose des services complets de développement, d'élaboration des bonnes pratiques de fabrication, et de finition de remplissage pour les petites, moyennes et grosses molécules API. Ajinomoto Bio-Pharma Services propose une large gamme de plateformes et de capacités innovantes pour les programmes précliniques et pilotes à l'échelle commerciale, notamment la technologie d'expression des protéines Corynex®, la synthèse d'oligonucléotides, les conjugués anticorps-médicaments (ADC), les API à haute puissance (HPAPI), la biocatalyse, la fabrication en flux continu et plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services a pour vocation de fournir un haut niveau de qualité et de service afin de répondre aux besoins de nos clients. Pour en savoir plus, consultez le site : www.AjiBio-Pharma.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpg

SOURCE Ajinomoto Bio-Pharma Services