Ajinomoto Bio-Pharma Services et DNDi s'associent pour développer un immunomodulateur essentiel pour le traitement de la leishmaniose cutanée

OSAKA, Japon, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), un fournisseur majeur de services de fabrication et de développement de contrats de produits biopharmaceutiques, est heureux d'annoncer un partenariat stratégique d'approvisionnement avec l'initiative sur les médicaments pour les maladies négligées (DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative), une organisation collaborative de recherche et de développement de médicaments sans but lucratif, axée sur les besoins des patients. Elle développe de nouveaux traitements pour les maladies négligées, pour la fourniture d'un oligonucléotide CpG, dans le cadre d'une thérapie combinée utilisée dans le traitement des leishmanioses cutanées. Ce projet est soutenu par le Fonds GHIT (Global Health Innovative Technology).

Dans le cadre de ce partenariat, Aji Bio-Pharma fabriquera CpG-D35, une classe d'oligonucléotides CpG qui produit de puissants effets immunostimulants. Le CpG-D35 sera utilisé pour stimuler la réponse immunitaire innée chez les patients en complément des chimiothérapies dans le traitement de la leishmaniose cutanée compliquée (CL) et de la leishmaniose cutanée post-kala-azar (PKDL), ainsi que des infections parasitaires persistantes causant une défiguration grave et une stigmatisation des lésions cutanées.

« Nous sommes ravis de pouvoir collaborer sur cet oligonucléotide avec DNDi et de les soutenir dans leurs efforts pour développer et fournir cette qualité de vie améliorant le traitement des personnes atteintes de leishmaniose », a déclaré Noriyasu Kataoka, responsable qualité et président, Ajinomoto Bio-Pharma Services Osaka. « Nous sommes heureux d'être un partenaire de confiance et novateur pour notre client, et de renforcer par ailleurs notre engagement à améliorer la santé des êtres humains. »

Dans le monde, plus d'un milliard de personnes sont exposées à la leishmaniose, transmise par les piqûres de mouches du sable. La leishmaniose cutanée est la forme la plus courante de ces infections, avec environ un million de nouveaux cas chaque année. La leishmaniose cutanée post-kala-azar est une complication de la leishmaniose viscérale et peut apparaître des mois, voire des années, après la fin du traitement.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Ajinomoto Bio-Pharma Services afin de proposer de nouvelles thérapies prometteuses pour le traitement de la leishmaniose cutanée », a déclaré le Dr Byron Arana, responsable du programme de lutte contre la leishmaniose cutanée à DNDi. « Grâce à ce partenariat, nous poursuivons notre objectif de développer et de fournir des traitements sûrs et efficaces contre la leishmaniose cutanée. »

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une organisation entièrement intégrée de production et de développement de contrats avec des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde. Elle propose des services complets de développement, d'élaboration des bonnes pratiques de fabrication, et de remplissage aseptique et finition d'intermédiaires et d'API à petites et grandes molécules. Ajinomoto Bio-Pharma Services propose un large éventail de plateformes et de capacités innovantes, tant pour les programmes précliniques et pilotes que pour d'autres échelles, en quantités commerciales. Citons notamment la technologie d'expression des protéines Corynex®, la synthèse des oligonucléotides, la conjugaison d'anticorps et les API à forte puissance (HPAPI), la biocatalyse, la production en continu, et plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services a pour vocation de fournir un haut niveau de qualité et de service afin de répondre aux besoins de nos clients. Pour en savoir plus : www.AjiBio-Pharma.com

À propos de DNDi

Organisme de recherche et de développement sans but lucratif, DNDi travaille au développement de nouveaux traitements pour les personnes vivant avec des maladies négligées, notamment la leishmaniose, la maladie du sommeil (trypanosomiase humaine africaine), la maladie de Chagas, les filarioses, le mycétome, le VIH pédiatrique et l'hépatite C. Depuis sa création en 2003, DNDi a proposé huit nouveaux traitements, notamment de nouvelles associations de médicaments pour la leishmaniose, deux antipaludiques à dose fixe et la première entité chimique développée avec succès par DNDi, le fexinidazole, pour le traitement des deux stades de la maladie du sommeil. En savoir plus, consultez le site dndi.org.

À propos du Fonds GHIT

Basé au Japon, le Fonds GHIT (Global Health Innovative Technology) est un fonds international de partenariat public-privé (PPP) conclu entre le gouvernement du Japon, plusieurs laboratoires pharmaceutiques, la Fondation Bill & Melinda Gates, le Wellcome Trust et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le Fonds GHIT investit et gère un portefeuille de partenariats de R&D ciblant les maladies négligées, telles que le paludisme, la tuberculose et les maladies tropicales négligées qui affectent dans le monde les populations pauvres et vulnérables. Le Fonds GHIT mobilise l'industrie, le monde universitaire et les instituts de recherche japonais pour créer de nouveaux médicaments, vaccins et diagnostics pour le paludisme, la tuberculose et les maladies tropicales négligées, en collaboration avec des partenaires mondiaux. Pour en savoir plus sur le Fonds GHIT, veuillez consulter le site https://www.ghitfund.org/.

