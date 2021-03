Ajinomoto Bio-Pharma Services étend son accord de fabrication avec AstraZeneca pour inclure la fabrication de produits pharmaceutiques

WETTEREN, Belgique, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), l'un des principaux fournisseurs de services de développement et de fabrication sous contrat de produits biopharmaceutiques, est heureux d'annoncer l'extension d'un accord de fabrication avec AstraZeneca pour inclure la fabrication de produits pharmaceutiques.

Cet accord élargit la portée des offres de services d'Aji Bio-Pharma à AstraZeneca pour inclure des services de finition de remplissage aseptique dans son usine de San Diego, en Californie, en plus des services de fabrication de petites molécules effectués en Belgique.

« Nous sommes ravis d'étendre notre accord de fabrication avec AstraZeneca et de les soutenir avec des offres de services supplémentaires », a déclaré Magnus Busch, Global Account Manager, Ajinomoto Bio-Pharma Services. « Notre équipe de San Diego est fière de se joindre à nos collègues belges pour soutenir AstraZeneca. Ce nouvel accord s'appuie sur notre engagement à être un partenaire référence, de confiance et innovant pour nos clients. »

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une société de développement et de fabrication sous contrat entièrement intégrée avec des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde. Elle propose des services complets de développement, d'élaboration des bonnes pratiques de fabrication, et de finition de remplissage pour les petites, moyennes et grosses molécules API. Ajinomoto Bio-Pharma Services propose une large gamme de plateformes et de capacités innovantes pour les programmes précliniques et pilotes à l'échelle commerciale, notamment la technologie d'expression des protéines Corynex®, la synthèse d'oligonucléotides, les conjugués anticorps-médicaments (ADC), les API à haute puissance (HPAPI), la biocatalyse, la fabrication en flux continu et plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services a pour vocation de fournir un haut niveau de qualité et de service afin de répondre aux besoins de nos clients. Pour en savoir plus, consultez le site : www.AjiBio-Pharma.com

