AK Jensen Group reconnu comme la meilleure plateforme de fonds spéculatifs pour la troisième année consécutive

La plateforme AKJ Traditional, en tête dans le domaine des fonds spéculatifs clés en main de premier niveau, a été annoncée comme « Lauréate de la meilleure plateforme de fonds spéculatifs - Fonds émergents » à l'occasion des HFM European Services Awards de 2018. Détenue et gérée par AK Jensen Group, la plateforme AKJ Traditional fournit une infrastructure unique intégrant les aspects juridiques et réglementaires permettant aux gestionnaires de fonds de mettre en place et de faire vivre des fonds viables, depuis l'entreprise startup jusqu'à celles du plus haut niveau.

2017 a représenté une année d'innovation et de croissance pour le Groupe avec la mise au point et le lancement d'une capacité de cryptage - la plateforme AKJ Crypto - donnant aux gestionnaires de fonds un accès à une solution légale et réglementaire assurant la sécurité des échanges en actifs cryptés à la fois aux Cayman et à Malte. La plateforme Traditional continue à évoluer et elle a également été lancée dans ces deux juridictions au cours de cette période, avec pour résultat un afflux significatif d'échanges commerciaux.

En s'exprimant sur cette marque d'approbation, le directeur mondial des ventes d'AK Jensen, Jan Ketil Dale, a déclaré : « Le fait de ce recevoir cette récompense indépendante pour une troisième année témoigne de l'innovation continue et de l'excellence opérationnelle qui nous ont aidés à étendre notre prééminence dans l'espace traditionnel des fonds spéculatifs. Ceci a également assuré la réussite de notre entrée sur le marché du cryptage et a fourni aux gestionnaires de fonds l'accès dont ils avaient instamment besoin. Le Groupe est très enthousiaste à propos de l'avenir de ses affaires et de celles de ses clients qui continuent à profiter d'une solution réglementée, pleinement conforme, quelle que soit leur taille, leur portée, leur stratégie ou leur juridiction. »

AK Jensen Group Limited avec ses filiales, établi en 1995, est la propriété de ses actionnaires dont les actifs en gestion représentent un total combiné de plus de 20 milliards de dollars. Le groupe est au service de fonds spéculatifs et de clients institutionnels dans 35 pays autour du globe.

