AKA Bank présente le service d'IA conversationnelle humaine de DeepBrain AI à l'Euro Finance Tech Day 2023

PALO ALTO, Californie, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- DeepBrain AI, en collaboration avec AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH (AKA), a présenté la technologie des avatars d'IA au secteur européen des services financiers lors de l'Euro Finance Tech Day 2023. AKA a animé une table ronde présentant la technologie d'IA conversationnelle humaine de DeepBrain AI, mettant en avant l'utilisation de l'IA et des avatars d'IA pour moderniser et transformer le support client 24/7 dans le secteur des services financiers.

Experience the future of finance with AKA Bank's live demonstration featuring 'Amy', DeepBrain AI's advanced conversational avatar, at Euro Finance Tech Day 2023. Witness 'Amy' interact in real-time, providing a captivating glimpse into the next level of 24/7 customer service powered by AI. Captured at Euro Finance Tech Day 2023, AKA Bank's CEO stands with 'Amy', the epitome of DeepBrain AI's innovation in conversational AI avatars, symbolizing the synergy of human expertise and AI precision in modern banking.

L'Euro Finance Tech Day 2023, organisé par dfv Euro Finance Group, s'est concentré sur des sujets liés à la numérisation, aux paiements et aux tendances technologiques dans le domaine de la finance et de la banque. Cette année, l'événement a approfondi le thème central « Pourrions-nous gérer la finance artificielle ? » L'ordre du jour visait à mettre en évidence les changements, les opportunités et les risques associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur de la finance et de la banque.

Eric Jang, PDG de DeepBrain AI, s'est réjoui de cette opportunité : « DeepBrain AI est honoré d'avoir été représenté par AKA à l'Euro Finance Tech Day. Nous savons que l'IA jouera un rôle central dans la révolution de tous les aspects des entreprises futures. Ce partenariat représente une étape importante dans nos ambitions pour l'IA et les avatars d'IA, stimulant notre expansion sur le marché européen et ouvrant la voie à des expériences client améliorées et à une meilleure efficacité opérationnelle. »

L'intelligence artificielle (IA) et les avatars d'IA sont en train de révolutionner les interactions entre l'homme et l'ordinateur. DeepBrain est bien placé pour pénétrer le marché européen, en s'appuyant sur la réussite de l'entreprise concernant la mise en œuvre de la technologie de l'IA et des avatars d'IA dans les institutions bancaires de la région Asie-Pacifique. L'entreprise a établi des partenariats solides avec des institutions financières de premier plan, notamment KB Kookmin Bank, Samsung Securities, Shinhan Bank, Woori Bank, Hana Bank et AIA Life Insurance. Ses technologies brevetées d'avatar vidéo et d'IA conversationnelle humaine ont joué un rôle crucial dans l'avancement de la production vidéo, l'amélioration des interactions numériques et la fourniture d'expériences exceptionnelles pour les clients et le personnel. DeepBrain AI se distingue en tant que leader de l'industrie en fournissant une assistance complète pour tous les formats d'avatars d'IA, y compris les produits logiciels et matériels.

Lors de l'exposition Euro Finance Tech Day 2023, AKA a présenté un prototype basé sur la technologie d'IA humaine de DeepBrain, démontrant la capacité de l'avatar d'IA de l'entreprise à s'engager dans des conversations de type humain. Le modèle d'IA conversationnelle de DeepBrain, qui a été développé en collaboration avec AKA, utilise un modèle de langage étendu (LLM) finement ajusté pour fournir des réponses personnalisées et informatives qui ressemblent étroitement à des échanges naturels d'humain à humain. En outre, l'IA humaine a une apparence visuellement réaliste, créant une expérience unique qui combine les avantages de la technologie avec la familiarité des interactions humaines.

« Nous sommes ravis d'être la première entreprise allemande à présenter notre prototype d'avatar d'IA « AMY » de DeepBrain AI en direct sur la scène de l'Euro Finance Tech Day. Les avatars d'IA intelligents modifieront considérablement l'expérience des clients dans un avenir proche et offriront de nombreuses possibilités d'interactions homme-ordinateur génératrices de valeur et disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans la langue du client. La technologie d'IA humaine de DeepBrain AI est très sophistiquée et répond aux attentes de nos clients. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'équipe qui a travaillé 24 heures sur 24, répartie sur trois continents, à Palo Alto, Francfort et Séoul », a déclaré Marck Wengrzik, PDG d'AKA.

La collaboration entre AKA et DeepBrain AI est ancrée dans la forte conviction que le potentiel de l'IA dans les services financiers est énorme. Après l'exposition à l'Euro Finance Tech Day 2023, AKA évaluera l'intégration potentielle de la technologie d'avatar de DeepBrain AI dans ses services commerciaux.

À propos d'AKA Bank : AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH est spécialisée dans le financement des exportations et du commerce international depuis 1952. Le siège d'AKA se trouve à Francfort-sur-le-Main. Avec ses 17 banques actionnaires telles que Bayerische Landesbank, Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Leasing, DZ Bank, Hamburg Commercial Bank, ING, KfW IPEX-Bank, Landesbank Baden-Württemberg et UniCredit, elle travaille en partenariat pour financer les transactions d'exportation allemandes. En coopération avec les exportateurs, les importateurs, les assureurs-crédit et les banques, AKA apporte une contribution importante à la promotion de l'industrie allemande de l'exportation. La nature de ses activités, liée aux produits de base, garantit un modèle d'entreprise fiable et résistant.

À propos de DeepBrain AI :

DeepBrain AI humanise les interactions numériques en utilisant l'intelligence artificielle (IA) en temps réel et des solutions de synthèse vidéo pour générer les modèles d'IA les plus rapides et les plus réalistes au monde. La technologie brevetée de l'entreprise ajoute une touche humaine à tous les contenus et interactions numériques, réduisant ainsi le coût et la durée de la production vidéo et améliorant la qualité de l'engagement numérique. DeepBrain AI est à l'avant-garde de la création d'expériences numériques modernes et a déjà eu un impact significatif dans diverses industries, telles que les médias, la finance, le commerce, l'hôtellerie et l'éducation.

Basé à Palo Alto, en Californie, DeepBrain AI a reçu de nombreuses récompenses pour sa technologie, ses studios d'IA et ses plateformes d'IA humaine, notamment les prix de l'innovation CES 2022 et 2023. L'entreprise a déjà remporté un succès remarquable dans la région Asie-Pacifique et se concentre désormais sur le développement de la technologie de l'homme virtuel sur les marchés nord-américain et européen.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=_TBVLTQ_OnA